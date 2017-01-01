Домашняя техника KEF T-Series – объемный звук для плоского телевизора Дизайн аудиоаппаратуры сегодня важен ничуть не меньше, чем технические характеристики. Истинные адепты классического Hi-Fi могут спорить с этим утверждением, но реальность такова, что большинство покупателей не хотят видеть у себя дома громоздкие акустические системы и стойки с электронными компонентами, стараясь полностью скрыть аппаратуру, например, встраивая ее в стены или в потолок, или же гармонично вписать ее в интерьер. Центральное место небольшого современного домашнего кинотеатра занимает телевизор, а подавляющее большинство современных телевизоров – это LCD-модели, которые очень удобно вешать на стену. Но что же в таком случае делать с акустическими системами, как добиться того, чтобы они гармонировали с плоским телевизором и не занимали лишнего места? Отличное решение предлагает компания KEF, которая выпускает специальную серию акустики T-Series. Глубина этих компактных АС всего 35 мм, а многочисленные фирменные технологии британцев позволяют не идти на компромиссы в качестве звучания. Гармония дизайна и технологий Чтобы создать ультратонкие акустические системы высокого уровня, инженерам пришлось с нуля разрабатывать все динамики, ведь традиционные драйверы в столь тонкий корпус просто не помещались. Высокочастотник имеет купол диаметром 25 мм (обычно в подобных продуктах применяются 19-мм купола), несмотря на небольшую глубину колонки, в твитере удалось устроить специальную воздушную камеру (Vented tweeter), которая позволяет минимизировать эффект компрессии и избежать искажений высоких частот. Глубина акустических систем серии – всего 35 мм Также новый твитер оснащен волноводом Tangerine Waveguide (применяется и в других продуктах KEF), который позволяет получить очень объемную звуковую картину. Эта технология пришла в домашний Hi-Fi из профессиональных АС для концертов. Идея в том, чтобы избежать акустических резонансов, возникающих перед куполом динамика, специальный волновод призван компенсировать этот эффект, улучшая развязку купола с воздухом. Обратная волна от купола твитера мягко поглощается специальным демпфирующим материалом, который помещен в трубу твитера

Твитер оснащен волноводом Tangerine Waveguide, который позволяет получить очень объемную звуковую картину Среднечастотный динамик (его глубина всего 27 мм) отличается от своих собратьев с аналогичным диаметром диффузора фирменной технологией Twin Layer Radiating Diaphragm (двухслойная излучающая диафрагма). За счет дополнительных ребер жесткости, расположенных специальным образом под поверхностью диффузора, мембрана динамика становится очень жесткой и совершает практически идеальные поршневые движения, не давая паразитных изгибных колебаний. Технология разработана и оптимизирована с помощью метода конечных элементов. Особая форма подвеса (Z-Flex Surround) также была разработана с использованием метода конечных элементов, она позволяет еще больше повысить жесткость диффузора и избежать изгибных колебаний – поверхность динамика при этом становится гладкой и плоской. Глубина СЧ-динамика всего лишь 27 мм

Оригинальная конструкция «плоского» СЧ-динамика KEF Неравномерности (перепады высоты) передней панели АС вызывают переотражения звуковых волн на высоких частотах. Благодаря плоскому подвесу и не менее плоской поверхности СЧ-динамика передняя панель АС серии «Т» оказывает минимальное влияние на звучание твитера. Эта особенность названа Perfect Baffle (Идеальная панель) и пришла она в линейку из АС KEF Blade. Не забыты и такие важные моменты, как кронштейны и подставки для ультратонких АС. Они не только минимально влияют на конечное расстояние от стены до передней панели колонки (+2,5 мм в случае использования настенных кронштейнов), но также позволяют компенсировать влияние стен на звуковую картину. Не секрет, что идеально колонки работают в «открытом пространстве», т.е. на определенном расстоянии от стен. Стоит их повесить на стену, как характер звучания изменится. Т.к. основная задача АС серии «Т» работать вместе с плоскопанельным ТВ, понятно, что в большинстве случаев колонки будут висеть на стене. Поэтому их звучание оптимизировано именно для такой установки. Однако если есть необходимость поставить их на стойки на некотором расстоянии от стены, необходимые изменения будут автоматически учтены – при установке фирменной напольной стойки автоматически добавляется дополнительная секция фильтрации кроссовера, которая компенсирует изменения. Такая технология названа KEF Selecta-mount и позволяет потребителю не задумываться об изменении звучания – все продумано заранее. Система кабель-менеджмента в фирменной стойке KEF T-Series

Фирменная технология Selecta-mount

Фирменная технология Selecta-mount Выбираем свой комплект На сегодняшний день в линейке «Т» четыре акустических системы и сабвуфер. Самая крупная модель T301 выполнена по 2,5-полосной схеме, оснащена 25-мм твитером, и двумя СЧ- СЧ/НЧ-динамиками со 115-мм диффузорами. Аналогичными параметрами обладает и центральный канал T301c, представляющий собой аналогичную АС, только развернутую на 90 градусов. Комплект KEF T105, построенный на базе АС T101 Более компактная модель Т101 оснащается 25-мм твитером и 115-мм СЧ/НЧ-динамиком, модель Т101с является центральным каналом и полностью повторяет конструкцию Т101 за исключением горизонтальной ориентации. Комплект KEF T205 состоит из моделей T301, T301c и T101 Стильный компактный сабвуфер Т-2 дополняет систему до 5.1. В закрытом корпусе размещен 250-мм НЧ-динамик, который приводится в движение 250-ваттным усилителем класса D. Сабвуфер обычно является одной из самых габаритных АС всей системы, именно поэтому инженеры KEF постарались сделать так, чтобы своей небольшой глубиной он максимально соответствовал другим колонкам серии Т. Специальная конструкция позволяет добиться глубокого чистого баса даже в компактном корпусе, а также – возможности размещать его у стены или в углу помещения без изменения характера звучания. Система T305 состоит из акустических систем T301 Все акустические системы серии «Т» выпускаются в двух цветах – черном и белом. Из акустических систем данной серии комплектуется три фирменных комплекта домашнего кинотеатра: T305 (состоит из 4 АС Т301 и центрального канала Т301с с сабвуфером Т2), Т205 (тыловые каналы заменяются на Т101), Т105 (4 АС Т101, центральный канал Т101с и сабвуфер Т2). Фирменные технологии, выдающийся и весьма востребованный современный дизайн колонок серии «Т» делают KEF одним из лидеров сегмента Hi-Fi-АС для плоскопанельных телевизоров. И пока другие производители только готовят свои ответы «потоньше», KEF уже готов получать восторженные отклики благодарных клиентов. Эксклюзивный дистрибьютор продукции KEF на территории Российской Федерации - компания ММС