Домашняя техника Клубы и рестораны в стиле HARMAN При оснащении аудиовизуальными средствами клубов и ресторанов важно создать яркое шоу с отличным звуком, который не будет прерываться и всегда останется на высоте. Согласитесь, это будет непоправимой ошибкой, если в клубе сломается аудиосистема, и посетители не смогут танцевать или слушать музыку. Именно поэтому надежность – первоочередная характеристика решений HARMAN. Компания имеет в своем арсенале все необходимое, чтобы обеспечить развлекательное заведение высококлассными звуком и изображением. Она владеет брендами AKG (микрофоны и наушники), Crown (системы усиления и озвучки помещений), JBL (аудиосистемы), Martin Lighting (динамическое освещение), Soundcraft (микшеры): профессиональное оборудование именно этих марок чаще всего используется при оснащении клубов и ресторанов во всем мире.

Например, в клубе ICON (Майами) компания HARMAN установила полноценную систему света и звука на танцполе – колонки JBL, усилители Crown, микшеры Soundcraft и осветительные приборы Martin. Владельцы хотели получить решение для озвучки помещения и оформления танцпола динамическим светом, причем первоочередными критериями при выборе были качество и надежность. Все это смогли обеспечить специалисты HARMAN, использовав только продукцию собственных брендов для создания уникальной атмосферы клуба. В клубе ICON (Майами) компания HARMAN установила полноценную систему света и звука Не менее интересна история оснащения албанского клуба Folie Terrace, где по замыслу архитектора нужно было эмулировать огни большого города с помощью 1'000 лампочек накаливания (в сопровождении километров проводов и мощных диммеров). Вместо этого было выбрано решение от Martin – LED-видеоточки Martin VC-Dot 1 и контроллер Martin P3-PC. Оно не только снизило энергопотребление во много раз, но и добавило возможность менять цвета в палитре RGB. В результате вся стена позади диджея была покрыта пятью тысячами светодиодов, а в танцпол были вмонтированы специальные устройства RUSH DC 1 Aqua, имитирующие эффект воды на полу. Владелец клуба был очень доволен проделанной работой. Он считает, что освещение – важная часть тех впечатлений, которые гость получает от клуба и которые делают его счастливым и расслабленным. В клубе Folie Terrace вся стена позади диджея была покрыта пятью тысячами светодиодов, а в танцпол были вмонтированы специальные устройства RUSH DC 1 Aqua, имитирующие эффект воды на полу Нужно отметить, что сценический свет используется не только в клубах и ресторанах, но и на концертных площадках, а также в музеях и даже в церквях. Очень показательно использование в Музее Естествознания в Париже оборудования Martin для симуляции африканского заката в Саванне. Возможности игры света сегодня поистине безграничны: любой каприз дизайнеров и архитекторов может быть воплощен и реализован. Поговорив про свет, нельзя не коснуться и второй составляющей аудиовизуальных впечатлений – звука. В арсенале JBL более 500 моделей акустических систем различного уровня и назначения, начиная от простых систем оповещения и заканчивая сложными решениями для ночных клубов. Другая марка из портфеля HARMAN – Crown – уже 70 лет специализируется на создании профессиональных усилителей, который отличаются высоким качеством звучания и низким энергопотреблением.

Чтобы адаптировать звук для помещения и донести малейший нюанс до каждого слушателя, используется цифровая обработка (DSP): она реализуется с помощью процессоров и микшерских консолей SoundCraft. Для более сложных и требовательных инсталляций применяются продукты таких брендов, как BSS, dbx и Lexicon, также принадлежащих HARMAN. Но вернемся к ресторанам и ночным клубам. Впечатления гостя, который пришел в одно из этих заведений, начинают формироваться еще до того, как он попал внутрь. Поэтому позитивный настрой можно передавать еще на входе, подсвечивая фасад здания с помощью цветовой проекции от Martin и озвучивая зону всепогодными колонками JBL.



Второй рубеж – зона бара, где многие посетители ждут свои заказы и в этот момент откровенно скучают. Тут на помощь придут интерактивные дисплеи с увлекательными роликами или веселыми надписями, которые займут гостей до момента готовности их напитков. Лаунж-зоны и ресторан в буквальном смысле заиграют новыми красками, если их оснастить креативной подсветкой и высокоуровневой фоновой музыкой, а также системой, которая адаптирует все это к различным событиям – от званого ужина до шумной вечеринки. VIP-зоны должны создать у клиента впечатление, что он действительно важный гость. Тут имеет значение каждая деталь – в том числе хороший звук (JBL), оригинальные световые решения (Martin) и грамотное управление (AMX). Танцпол – это сердце современного ночного клуба, и от того, насколько ярко и эффектно оно будет биться, зависит успех заведения. Мощные колонки и сабвуферы JBL в паре с усилителями Crown заполнят танцпол энергией, а световые решения Martin создадут незабываемую живую атмосферу.

Напоследок опишем еще пару интересных кейсов о том, как оборудование HARMAN помогает развлекательным заведениям выделиться среди тысяч других.

Ресторан Genji (США, штат Мичиган) на первый взгляд ничем не отличается от обычного суши-бара. Но у него есть своя «фишка» – система «умного» освещения. Внутри реализовано решение по управлению специально оформленными занавесами, а также впечатляющая LED-подсветка: таким образом Genji может очень быстро сменить атмосферу приватного бизнес-ланча на шумную яркую вечеринку. И все это буквально одним движением руки! Ресторан Genji (США, штат Мичиган) оснащен системой «умного» освещения Другая необычная система нашла место в Wonders Bar & Grill (США, штат Техас), который является одновременно пабом, рестораном, спорт-баром и клубом. Задачей владельцев было создать несколько зон с разными уровнями громкости, возможностью получать сигнал из различных источников и удобным управлением. Задуманное было реализовано с помощью оборудования dbx (контроль), Crown (усиление) и JBL (акустика): в заведении воспроизводится один и тот же сигнал, но с регулируемой громкостью для каждой зоны. Например, в конце комнаты у бильярда музыка может играть очень громко, а у бара – наоборот, приглушенно. При этом есть возможность автоматически переключаться на новые источники с заданным приоритетом, чтобы во время спортивных событий звук ТВ-трансляции не прерывался музыкой из автомата, а голос диджея – звуком из телевизора. И что еще более важно, система сама уходит в режим пониженного энергопотребления при отсутствии источника сигнала. В заведении Wonders Bar & Grill воспроизводится один и тот же сигнал, но с регулируемой громкостью для каждой зоны Решения HARMAN обеспечивают совершенно новый уровень ‘user experience’ при посещении баров и ресторанов. Владельцам они предоставляют удобство управления, эффективность и экономичность. Учитывая тот факт, что компания владеет брендами различной направленности, все необходимые компоненты аудиовизуальной системы изначально настроены на бесперебойное взаимодействие друг с другом. Звук, свет, управление – все это Harman Professional Solutions.