Домашняя техника Коммутация по-английски: решения от Pulse-Eight В современном аудио- и видеотракте обычно используется немало компонентов, не важно, идет ли речь о домашней развлекательной системе, оснащении офисных помещений или рекламно-выставочной инсталляции. Объединить все компоненты правильно, удобно и качественно — непростая задача. Хорошо проработанные решения всех основных вопросов, связанных с контролем и распределением AV-сигналов, предлагает британская компания Pulse-Eight. Компания Pulse-Eight существует на рынке с 2010 года, и начинала она с пультов управления для HTPC. После них в ассортименте появились собственные CEC-адаптеры, а также удлинители, ретрансляторы и прочие устройства, облегчающие работу с большими AV-системами. Пульты ДУ — один из первых продуктов компании Pulse-Eight Среди многочисленных конкурентов Pulse-Eight выгодно выделяет тот факт, что свою продукцию компания разрабатывает собственными силами и изготавливает на собственном производстве в британском Пуле, а не где-то в Азии. За недолгую, но продуктивную историю своего существования компания уже успела приобрести несколько перспективных стартапов и брендов — TVonics, производящий ТВ-приставки, и американский Zektor, выпускающий аудио матрицы. Продукты Pulse-Eight были многократно награждены CE Pro и Sound Vision Install — они оказались лучшими на рынке. HDMI-CEC адаптеры — важный элемент современного видеотракта Компания не только производит устройства, но и активно участвует в развитии самих интерфейсов: с 2012 года Pulse-Eight является членом HDMI Alliance и помогает продвигать и создавать новые спецификации интерфейсов, с 2013 года — членом HDBaseT Alliance.



Модельный ряд

На данный момент модельный ряд Pulse-Eight делится на три больших раздела: HDMI-CEC адаптеры, решения для видеосистем и решения для аудиосистем.

В первом разделе компания предлагает различные варианты встраиваемых CEC-адаптеров для Intel, Skull Canyon и Hades Canyon. Один из уникальных продуктов USB-CEC адаптер работающий с HTPС В каталоге числятся не только HDMI-CEC адаптеры, но и внешний USB-CEC преобразователь, работающий под управлением Kodi.tv и позволяющий подключить медиасервер к шине CEC видеосистемы, а также различные переходники и угловые соединения для кабелей.



Видео

Список продукции для видеоинсталляций включает в себя линейку устройств neo, среди которых есть матрицы распределения сигнала, удлинители, сплиттеры и ресиверы и трансмиттеры сигнала, а также конвертор 4K-сигнала в 1080p. В серии матриц доступны варианты, подходящие для видеосистем различных масштабов. Так, стартовая модель — neo:4 Basic — получила четыре входа HDMI и четыре выхода HDBaseT. Ее сердцем стал видеопроцессор на 340 МГц, управляемый собственной операционной системой MatrixOS. Особенно разработчики отмечают простоту управления устройствами, понятный веб-интерфейс и систему Contextual IR, которая позволяет сразу же выбрать источник сигнала в любой комнате нажатием одной кнопки. Профессиональная версия этой матрицы также поддерживает стандарт HDCP 2.2. В модели neo:8 помимо большего числа выходов добавлена поддержка голосового помощника Amazon Alexa. neo:4 Basic объединяет в себе коммутатор и преобразователь сигнала Матрица neo:X работает не только с видео, но и со звуком. Она оснащена восемью входами HDMI, двумя выходами HDMI и восемью выходами HDBaseT и способна передавать 4K-сигнал на 100 метров, а 1080p — на 150 метров по обычному кабелю Cat5e/6/7. Также на задней стенке у нее расположены по десять оптических, коаксиальных и аналоговых аудиоинтерфейсов — по одному на каждую зону, HDMI с поддержкой ARC. Из вариантов управления neo:X поддерживает IR, CEC, голосового помощника Alexa и IP-управление с ТВ-приставки.

Впрочем, наиболее универсальное решение — это модульная система neo:Modular, в которой пользователь может установить необходимое конкретно в его инсталляции число входов и выходов, их тип (HDMI или HDBaseT) и расстояние, на которое можно передать сигнал. neo:Modular легко конфигурируется под конкретную инсталляцию Сплиттеры доступны в двух вариантах: HDMI или HDBaseT. Первые представлены двумя моделями — на два и на восемь выходов и поддерживают передачу сигнала в 4K. Сплиттер HDBaseT разветвляет сигнал на четыре выхода. Все эти устройства поддерживают HDCP 2.2. Усилители сигнала Pulse-Eight передают на 100 метров высокобитрейтное 4К видео Важное место в каталоге Pulse-Eight занимают удлинители. Они доступны в трех версиях – Lite, Pro и Ultra. Все три изготовлены в тонких корпусах и позволяют увеличить расстояние, на которое можно передать видеосигнал. Чем старше версия, тем больше дистанция. Самый старший - neo:Ultra - при толщине всего в 13 мм (наименьшей для удлинителя такого класса на рынке) способен увеличить расстояние передачи 4K-сигнала в 60 кадрах на 100 метров. У удлинителей также есть поддержка ARC для передачи аудиосигнала. У самой простой модели Lite и в ее улучшенном варианте Pro показатели несколько скромнее. В случае с Lite 4K-трансляция уверенно себя чувствует на расстоянии 40 м, а в случае c Pro — на 70 м. Но при переходе на формат FullHD цифры получаются более впечатляющими: 70 м для Lite и 100 — для Pro.



Аудио

Для управления аудиосистемами Pulse-Eight выпускает матрицы ProAudio, созданные на базе технологий Zektor. Матрицы доступны в самых разных размерах: от наиболее скромной ProAudio 16 с 16 аналоговыми входами и выходами и восемью входами и выходами SPDIF до масштабной ProAudio 3248 с 32 аналоговыми входами, 48 аналоговыми выходами и таким же числом входов и выходов SPDIF. Корпуса устройств спроектированы с учетом установки в стойку для оборудования — как и корпуса видеоматриц. Коммутатор 32х48 поможет собрать воедино самую сложную аудиосистему Также в каталоге представлены два ЦАПа — HDMI-ЦАП, также работающий с видео и масштабирующий входящий аудиосигнал до допустимых для дисплеев параметров, и Dolby-ЦАП, переводящий цифровой сигнал с оптического или коаксиального входа в аналоговый вид и позволяющий подключить современные цифровые источники к аналоговым аудиосистемам. Помимо них компания производит специальное устройство, регулирующее задержку аудиосигнала: с помощью поворотного переключателя можно выставить значение от 20 до 340 мс. Есть и удлинитель для передачи цифрового аудиосигнала на дистанции до 200 м. HDMI-ЦАП — устройство без которого иногда невозможно обойтись Во главу угла разработчики Pulse-Eight ставят удобство и поэтому представили также линейку аксессуаров, упрощающих работу с системами. Например, беспроводной пульт neo:Tap представляет собой шайбу с NFC-областью: ее нужно коснуться находящимся в домашней сети смартфоном для того, чтобы на экране высветился пульт управления той зоной, к которой привязан пульт.

Также в каталоге есть кабельная продукция с различными интерфейсами, два вида блоков питания (для европейских и североамериканских розеток) и пульты Context, созданные специально для работы с матрицами серии neo. В ассортименте Pulse-Eight есть специфические кабели, например преобразователь моно-стерео с оптической развязкой для ИК-сигналов Устройства Pulse-Eight получили множество наград от Smart Building Awards, CE Pro и SVI в категориях «Лучшее устройство распределения сигнала», «Лучшее управляющее устройство», «Лучший производитель», «Лучший распределитель для аудио- и видеосигнала в системах домашнего кинотеатра», «Лучшая система распределения видеосигнала». Таким образом, качество сборки, простоту использования, технологичность, надежность и широкий функционал, которые важны как для профессиональных инсталляторов, так и для обычных пользователей, получили подтверждение ведущих экспертов рынка.