Домашняя техника Компактный сетевой контроллер URC MRX-8 Модель MRX-8 компании Universal Remote Control – идеальный «билет» в мир умного дома. Именно этот контроллер оптимален для большинства задач в квартире и даже в целом доме! Компактное устройство может с одинаковым успехом располагаться в стойке с аппаратурой в гостиной/отдельном кинозале или же в серверной, позволяя управлять AV-системой, светом, охранной системой, климат-контролем и прочим. Управление через интернет позволяет уйти из дома и отключить все потребители, а также включить охранную систему одним нажатием на экранную кнопку смартфона/планшета – причем сделать это можно из любой точки мира!



Контроллер позволяет управлять инфракрасными командами, через интерфейс RS-232, а также по IP (локальной сети) множеством совместимых устройств. Но даже если в будущем вам понадобится управлять дополнительными устройствами, нет необходимости менять контроллер на другой – можно добавить дополнительные станции MRX-2, MRX-4IR, MRX-4SEN, они расширят функциональность системы и позволят управлять дополнительными устройствами. Сам контроллер MRX-8 рассчитан на управление сразу 32 устройствами (или зонами). Но и это еще не все – производитель продумал также интеграцию с широким ассортиментом Z-Wave-устройств сторонних производителей, для чего предназначен отдельный шлюз TRF-ZW2. И хотя устройство предназначено для профессиональных инсталляций, вам не придется сидеть и ждать вашего установщика, чтобы внести изменения в готовую систему – Universal Remote Control разработала специальную систему, позволяющую при необходимости изменять систему через интернет. Таким образом, контроллер Universal Remote Control MRX-8 является удобным решением для автоматизации как конкретных систем (домашний кинотеатр, отопление и т.д.), так и целого дома, делая его по-настоящему умным. Управление при этом осуществляется с помощью приложений на iOS/Android на любых уже имеющихся смартфонах и планшетах – очень удобно. Причем не нужно платить за лицензию на использование каждого конкретного устройства управления и в случае замены управляющего устройства на новое (вы купили новый телефон) – нет нужды вызывать инсталлятора и платить за подключение еще одного устройства.



Спецификации:

Управление по IP: один порт 10/100 Base T

Управление по ИК: 6 регулируемых выходов

Управление по RS232: 2 двухсторонних порта

Реле: одно (нормально открытые/закрытые контакты, импульс)

Сенсоры: два порта с поддержкой всех сенсоров URC

Совместимость с шлюзом Z-Wave TRF-ZW2

Программирование системы через Интернет

Питание: 12 В, 1 А (БП 100-240 В)

Габариты (ШхВхГ): 248x120x28 мм

Вес: 0,3 кг Эксклюзивный дистрибьютор URC в России - компания ММС