Компактный сетевой контроллер URC MRX-8
Модель MRX-8 компании Universal Remote Control – идеальный «билет» в мир умного дома. Именно этот контроллер оптимален для большинства задач в квартире и даже в целом доме! Компактное устройство может с одинаковым успехом располагаться в стойке с аппаратурой в гостиной/отдельном кинозале или же в серверной, позволяя управлять AV-системой, светом, охранной системой, климат-контролем и прочим.
Управление через интернет позволяет уйти из дома и отключить все потребители, а также включить охранную систему одним нажатием на экранную кнопку смартфона/планшета – причем сделать это можно из любой точки мира!
Контроллер позволяет управлять инфракрасными командами, через интерфейс RS-232, а также по IP (локальной сети) множеством совместимых устройств. Но даже если в будущем вам понадобится управлять дополнительными устройствами, нет необходимости менять контроллер на другой – можно добавить дополнительные станции MRX-2, MRX-4IR, MRX-4SEN, они расширят функциональность системы и позволят управлять дополнительными устройствами.
Таким образом, контроллер Universal Remote Control MRX-8 является удобным решением для автоматизации как конкретных систем (домашний кинотеатр, отопление и т.д.), так и целого дома, делая его по-настоящему умным. Управление при этом осуществляется с помощью приложений на iOS/Android на любых уже имеющихся смартфонах и планшетах – очень удобно. Причем не нужно платить за лицензию на использование каждого конкретного устройства управления и в случае замены управляющего устройства на новое (вы купили новый телефон) – нет нужды вызывать инсталлятора и платить за подключение еще одного устройства.
Спецификации:
Управление по IP: один порт 10/100 Base T
Управление по ИК: 6 регулируемых выходов
Управление по RS232: 2 двухсторонних порта
Реле: одно (нормально открытые/закрытые контакты, импульс)
Сенсоры: два порта с поддержкой всех сенсоров URC
Совместимость с шлюзом Z-Wave TRF-ZW2
Программирование системы через Интернет
Питание: 12 В, 1 А (БП 100-240 В)
Габариты (ШхВхГ): 248x120x28 мм
Вес: 0,3 кг
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