Домашняя техника Lutron и Alexa — голос вместо клавиш Системы домашней автоматизации позволяют существенно упростить жизнь, а подчас и заметно расширяют возможности привычных вещей. Технологии Lutron позволяют создавать множество различных сценариев освещения в доме или офисном помещении, а если добавить технологию Alexa от Amazon, то вам даже не придется подходить к выключателю. Способов управления освещением становится всё больше История компании Lutron началась с самого обычного реостатного диммера освещения, и это весьма символично, ведь сложнейшая система контроля освещенности, управляемая с многоклавишного пульта или смартфона, есть не что иное, как сильно эволюционировавший диммер, получивший свои «мозги» в виде процессора, формирующего различные сценарии управления светом. По иронии судьбы настал момент, когда именно конечный элемент – интерфейс, обеспечивающий взаимодействие пользователя и системы освещения Lutron, - может производиться другой компанией. Эту задачу готова выполнить Alexa — голосовой помощник, разработанный компанией Amazon. Alexa может быть интегрирована в фирменную Bluetooth-акустику или поставляется в виде самостоятельного голосового модуля Echo Dot Функциональное назначение Alexa в целом аналогично другим голосовым помощникам. При наличии соответствующих аппаратных интерфейсов Alexa может управлять чем угодно, от банального поиска информации в интернете до сложной системы умного дома. При этом на фоне конкурентов Alexa имеет одно существенное преимущество. Siri, Cortana и уже ставший мемом Google, у которого всё всегда «ОК», являются неотъемлемой частью операционной системы гаджета. Они удобны лишь в то время, когда вы держите в руках планшет или смартфон. Компания Amazon пошла иным путем, создав устройство Echo Dot — голосовой помощник, выполненный в виде отдельного настольного устройства. Оно имеет микрофон и динамик для общения с пользователем и может интегрироваться куда угодно. Помимо Echo Dot, который является голосовым помощников в чистом виде, эта же технология была встроена в Bluetooth акустику - настольную модель Amazon Echo или портативную Amazon Tap. Они удобнее в том плане, что не требуют дополнительных устройств для прослушивания музыки. Если же вы выбрали Echo Dot, его всегда можно дополнить любой активной акустикой или даже стереосистемой, поскольку устройство имеет стандартный аудиовыход. Alexa — это в первую очередь голосовой помощник, поэтому может быть полезной для решения совершенно разных задач Результат совмещения Lutron и технологии Alexa впечатляет. Вам больше не нужно подходить к панели управления или хвататься за гаджет каждый раз, когда необходимо включить или изменить режим освещенности. Можно спокойно лечь в кровать, а свет выключить после этого с помощью голосовой команды. Утром Alexa разбудит вас, выполняя функцию будильника, сможет включить любимую музыку, подсказать, какая погода или как изменился биржевой курс, а главное голосовой командой можно открыть моторизированные шторы или включить свет в ванной комнате. И, кстати, чисто физически последние две функции выполнит уже не Alexa, а процессор и исполнительные компоненты умного дома Lutron. В основе системы управления светом должен лежать процессор Lutron HomeWork QS или Lutron Radio RA2 Архитектура столь высокотехнологичной системы довольно проста. Для начала необходимо иметь систему управления светом, собранную на базе процессора Lutron HomeWork QS или Lutron Radio RA2. С функциональной точки зрения это равнозначные устройства, отличающиеся друг от друга главным образом способом взаимодействия с датчиками и исполнительными механизмами. В роли модуля беспроводного управления может выступать Amazon Echo Dot или Bluetooth-акустика, оснащенная технологией Alexa. И процессор Lutron, и голосовой модуль Alexa должны быть включены в единую беспроводную сеть с доступом в интернет. Устройства взаимодействуют между собой с помощью Lutron Connect Bridge — модуля, используемого для контроля беспроводных термостатов, а также взаимодействия с беспроводными панелями управления и устройствами Alexa. Lutron Connect Bridge — незаменимый мостик объединяющий процессоры Lutron с периферийными IP-устройствами, в т.ч. и с голосовым помощником Alexa Настройка системы достаточно проста. Необходимо активировать функцию голосового управления с помощью стандартного ПО Lutron. Если в системе ранее не были заданы названия помещений и сценарии освещения, необходимо их задать, ведь именно по этим названиям устройство будет воспринимать голосовые команды. На этом подготовка системы Lutron к работе фактически заканчивается. Остается дать команду Alexa найти в сети голосовой интерфейс, и можно наслаждаться результатом. Текущая версия ПО понимает голосовые команды на английском языке, поэтому для включения света, скажем, в кухне нужно сказать: «Alexa, turn on Kitchen», а для выключения света в спальне «Alexa, turn off bedroom» и так далее. Фраза управления состоит из трёх составляющих. Обращение «Alexa» - это начало любой команды. Достаточно произнести это слово, и на устройстве загорается подсветка, дающая понять, что Alexa вас слышит и выполнит команду. Далее следует действие «turn on» - «включи», после чего указывается место, в соответствии с тем, как названа кнопка управления в интерфейсе Lutron, например «bedroom» - спальня. Кроме того, можно использовать целые сценарии, которые запускаются по фразе «turn on». Так, например, по слову «goodnight» можно активрировать сценарий выключения света во всех помещениях. Всего в систему можно записать 99 готовых сценариев, описывающих различные комбинации освещенности комнат. Включить свет голосом, кнопкой или со смартфона? Решает пользователь Стоит заметить, что использование технологии голосового управления Alexa никоим образом не отменяет других способов управления освещением. Параллельно с Alexa можно использовать настенные кнопочные панели, установленные в привычных местах, или приложение Lutron, управляющее процессором напрямую. Интеграция с системой управления не отменяет других функций, коих у Alexa предостаточно, а это значит, что в вашем умном доме появится своеобразный электронный дворецкий. Беседу Alexa конечно не может поддержать, ведь это не искусственный интеллект, а фактически голосовая кнопка. Но все-таки это очень удобно, когда кто-то или что-то может по одной просьбе включить любимую музыку или выключить в ванной свет. Официальный дистрибьютор Lutron в России - компания ММС