Домашняя техника Lutron и Sonos — мост между мирами Мультирум-аудио, умные дома и автоматизированные системы управления стали уже неотъемлемой частью жизни. При этом количество решений, представленных на рынке, таково, что можно легко потеряться в стандартах и форматах, получив в одном помещении сразу несколько автоматических систем, каждая из которых будет иметь свой пульт управления, не совместимый с другой. Свет и звук смогли объединить инженеры Lutron и Sonos Целью создания любой автоматизированной системы — упрощение. Но бывает и так, что с приходом в дом высоких технологий жизнь человека в нем только усложняется. Обычно это касается вопросов интеграции систем, когда в результате автоматизации пользователь получает один пульт для света или кондиционера, другой для охранной системы, третий для домашнего стерео и телевизора, а для того, чтобы послушать мультирум-систему, приходится искать в смартфоне и запускать соответствующее приложение. Многие производители мультирумных решений имеет свою инфраструктуру управления Чаще всего задачей полной централизации управления занимаются производители универсальных пультов и других интеграторских решений. Остальные участники инсталляционного бизнеса всегда были в стороне от столь глобальных вопросов и занимались преимущественно узконаправленными прикладными решениями. Так, например, Lutron изначально специализировался на системах и компонентах, предназначенных для управления светом, а компании типа Sonos и вовсе позиционировались как закрытые экосистемы и крайне сложно интегрировались в общую систему умного дома. Но с недавнего времени компания Lutron начала развивать свои интеграционные возможности, и в частности появилась возможность совместной работы с мультирумом от Sonos. С помощью Sonos можно озвучить весь дом, но это станет по-настоящему удобным только после объединения систем управления Для успешного подключения компонентов Sonos система Lutron должна быть построена на базе процессора с проводной коммутацией HomeWork QS или процессора с беспроводными функциями RadioRA2. Кроме того, потребуется устройство Lutron Connect Bridge – сетевой интерфейс, с помощью которого в систему управления Lutron интегрируются различные периферийные устройства, начиная от датчиков и заканчивая системами голосового управления. Последний необходимый элемент - самый обычный сетевой роутер с WiFi, в которой проводным или беспроводным способом будут включены все устройства интегрированной системы. Во избежание образования петли внутри локальной сети допускается подключение проводным способом только одного компонента Sonos, все остальные должны подключаться к домашней сети и друг другу исключительно беспроводным способом. Lutron – это управление не только светом, но и звуком Когда устройства Sonos физически подключены в единую сеть с устройствами Lutron, возможно несколько различных вариантов управления. Первый — посредством пульта Pico Remote. При этом стандартную трехкнопочную версию пульта, изначально предназначенную для управления освещением, необходимо будет перепрограммировать в приложении Lutron, а специальную версию Pico Remote Audio достаточно просто добавить в список устройств управления. Второй вариант – использование программируемых панелей и их выбор достаточно широк: RadioRA 2 поддерживает настенные, настольные и гибридные панели seeTouch, а также гибриндую клавиатуру GRAFIK T и панель управления Lutron Homeowner. В случае с HomeWorks QS к этому списку добавляются фирменные панели управления Palladiom, Architrave и SignatureSeries. Встроенные в панель светодиодные индикаторы можно синхронизировать с индикацией Sonos. Кнопки панели Homeowner программируются произвольно, в соответствии с пожеланиями пользователя или инсталлятора, а на свободные можно установить готовые сценарии для прослушивания музыки, например объединить включение режима трансляции музыки по всему дому со включением света во всех комнатах. Третьим способом управления является использование самого приложения Lutron, которое, как и приложение Sonos, устанавливается в планшет или смартфон. Пользоваться гаджетом в роли пульта удобно в те моменты, когда дотянуться до смартфона проще, чем дойти до настенной или настольной панели. Одного из двух стандартных процессоров Lutron хватит чтобы добавить управление аудиосистемой Sonos Стоит заметить, что интеграция в систему управления Lutron не избавляет полностью от необходимости использовать оригинальное приложение Sonos. Оно понадобится и для настройки, и для составления плейлистов, и для формирования списка любимых радиостанций. Интерфейсы Lutron фактически лишь дублируют кнопки управления, которые имеются на любом устройстве Sonos. Но это уже существенно добавляет удобства, увеличивая количество точек в помещении, откуда можно управлять воспроизведением музыки. Иногда бывает куда проще взять в руки универсальный пульт или нажать кнопку на настенной панели, чем добраться до самого устройства. Пульт Lutron удобен, но и о мобильных приложениях забывать не стоит

Самым важным эффектом, достигаемым при интеграции Sonos в систему управления Lutron, является синхронизация с остальными компонентами умного дома. Вписывание сценариев мультирума в типовые сценарии работы умного дома делает управление по-настоящему автоматизированным и удобным. Всем разнообразием устройств Sonos можно управлять с одного пульта Lutron Официальный дистрибьютор Lutron в России - компания ММС