Домашняя техника Meyer Sound. Легенда профессионального звука на рынке домашних кинозалов В этом обзоре речь пойдет о знаменитом производителе профессиональных громкоговорителей, калифорнийском бренде Meyer Sound. А поводом стало появление в модельном ряду компании семейства мониторов CineStudio,которые специально разработаны для кинозалов, студий, а также частных проектов ДК (домашних кинотеатров) самого высокого ранга. Компания Meyer Sound была основана инженером-изобретателем Джоном Мейером и его супругой Элен в 1979-ом году. Конструкторский отдел компании и фабрика базируются в калифорнийском городке Беркли. Фабрика, конструкторское бюро и лаборатории контроля качества сосредоточены в одном месте, позволяякомпаниидобиться непревзойденного уровня продукции по линейности воспроизведения и надежности, что и сделало фирму ключевым игроком на современном рынке профессионального аудио. А еще Meyer Sound знаменита огромным количеством инноваций, десятками патентов, касающихся конструкции излучателей, акустических рупоров, корпусов громкоговорителей, массивов акустических систем, электрических схем и фильтров. Джон Мейер на фоне линейных массивов звукоусиления LYON Немного истории и философии Meyer Sound Джона Мейера исследования всегда интересовали больше бизнеса, да и внешне он ‒ классический типаж гениального ученого, несколько небрежного в одежде и погруженного в свои мысли. Мейер видел первые неуверенные шаги индустрии профессионального звука и прошел вместе с ней тернистый путь до времен технологического совершенства и многомиллионных оборотов, вовлеченных в нее компаний. В сущности, Мейер и был одним из тех немногих, самых талантливых инженеров, кто определили направление этого «великого похода». Первую известность Мейер получил в конце 60-ых как создатель экспоненциальных рупоров Glyph, составляющих причудливую квадрофоническую аудиосистему. Установленные в одном из популярных калифорнийских клубов, «Глифы» играли на выступлениях многих знаменитых музыкантов, в числе которых Frank Zappa, Steve Miller и Pink Floyd. В 70-ых Мейер сотрудничал с компанией из Сан-Франциско McCune Sound Service ‒ первопроходцем в области мониторов звукоусиления, создав для нее несколько признанных громкоговорителей этого класса. Супруги Мейер на фабрике компании Именно в те годы, регулярно испытывая трудности с настройкой аудиосистем, состоящих из оборудования разных брендов, Мейер понял, что профессиональной аппаратуре, помимо общего качества звучания и надежности, очень не хватает унификации. Из этих размышлений впоследствии и родилась философия Meyer Sound: 1) общая линейность воспроизведения и 2) комплексный подход, когда каждый компонент профессиональной аудиосистемы от цифровых контроллеров до корпусов колонок и излучателей разрабатывается, изготавливается и настраивается инженерами Meyer Sound с учетом особенностей друг друга. Все части и блоки сделаны по эталону, поэтому любой дефектный излучатель или электронный модуль можно на лету заменить запасным, не настраивая заново звук системы. В 70-ых важным событием в карьере Мейера стала поездка в швейцарский город Монтрё и работа в Институте Углубленных Исследований Музыки (Institute for Advanced Musical Studies). Из Европы Мейер привез новые прорывные идеи, а также первый продукт будущей компании Meyer Sound ‒ студийный монитор Meyer/ACD, частотный отклик которого не зависел от громкости (большое достижение по тем временам). В Штатах монитором тут же заинтересовались серьезные люди, одним из которых был выдающийся кинопродюсер Фрэнсис Форд Коппола, использовавший Meyer/ACD для премьерного показа 70-мм версии легендарного фильма «Апокалипсис Сегодня». Он же заказал у Мейера новый сабвуфер для воспроизведения низкочастотных спецэффектов фильма. Этот сабвуфер в модификации с двумя басовиками (модель 650-R2) сначала завоевал концертные площадки США, а затем стал прообразом для создания прославленных НЧ-громкоговорителей Meyer Sound следующих поколений. Его потомок сабвуфер X-800 впоследствии стал эталоном для сертификации THX. В дальнейшем Мейер на два с лишним десятка лет отодвинул в сторону дела, связанные с киноиндустрией, сосредоточившись на системах звукоусиления для стадионов, театров и других крупных проектов, уделяя, правда, внимание референсным студийным мониторам. О вехах в истории Meyer Sound можно рассказывать долго, за 30 с хвостиком лет своей деятельности компания создала десятки знаковых технологий и продуктов, подробнее об этом можно прочитать в наших статьях «Meyer Sound – точность на максимальной громкости» и «Meyer Sound: история и инновации». Здесь же коротко упомянем только самые главные достижения. сценические мониторы UM-1 и АС звукоусиления Meyer Sound на концерте Grateful Dead (80-е гг.) В 70-ых с ростом популярности рок-музыки и ее жанрового «утяжеления», музыканты и зрители на концертах хотели мощного звука: чем громче, тем лучше. Но распространенные сценические мониторы уже не справлялись, не могли звучать достаточно чисто на предельной громкости или были слишком громоздкими. Мейеру первому из конструкторов сценических мониторов удалось совместить разумные размеры громкоговорителей с требуемым качеством звучания. Внедрив в электронный модуль монитора (UM-1 UltaMonitor, 1979 г.) процессорную обработку сигнала, Мейер добился фантастического по тем временам звукового давления в 130 дБ при малых искажениях. А настоящую славу UM-1 и последующим мониторам Meyer Sound принесла многолетняя работа в концертных турах Grateful Dead. студийные мониторы HD-1

массив из трапециевидных АС JM-1P Скорее всего, поворот профессиональной аудио-индустрии к активным громкоговорителям произошел бы и без Meyer Sound, но именно Джону Мейеру принадлежит честь первых коммерческих разработок. Про первый в мире профессиональный громкоговоритель с процессорным блоком (UM-1 UltaMonitor) мы уже говорили. В 1989-ом году Мейер разработал активный студийный монитор ближнего поля HD-1, усилитель которого стоял не отдельным блоком, а был интегрирован в корпус колонки. Сейчас такой конструкцией никого не удивишь, но мода пошла именно с HD-1. В 1995-ом Мейер первым в мире распространил истинно «активный» подход на концертный монитор звукоусиления (MSL-4). Среди особенных изобретений Meyer Sound выделяется патент на трапециевидное сечение корпуса (UPA-1, 1981 г.), ставшее мировым стандартом среди мониторов звукоусиления. Вроде бы простое решение ‒ как оно не пришло никому в голову до Мейера ‒ элементарным образом складывает массивы громкоговорителей с нужной направленностью излучения. В 1998-ом году компания разработала уникальный «кардиоидный» сабвуфер PSW-6. А в 2001-ом монитором звукоусиления M3D открыла эру линейных массивов, представив заодно фирменную рупорную технологию REM, эмулирующую направленность ленточного излучателя. MSL-4

PSW-6 (виды сзади и спереди) Любопытно, что многие прорывы в профессиональной индустрии, совершенные Meyer Sound, получились почти случайно. Возьмем тот же монитор HD-1 ‒ его сделали как эталон воспроизведения для лабораторного тестирования микрофонов, не собираясь пускать в серию. Фабрику Meyer Sound посетил неоднократный обладатель Грэмми, звукорежиссер Роджер Николс. С ходу оценив HD-1, Николс выпросил пару мониторов себе, а потом похвалился ими перед коллегами. Через пару лет мониторы HD-1 стали одними из самых востребованных продуктов Meyer Sound. Пережив несколько модификаций, они до сих пор популярны, распространены и доступны для заказа, заняв почетное место среди экспонатов Технологического Зала Славы (TECnology Hall of Fame). Почти такая же история приключилась с измерительной системой SIM (Source Independent Measurement). Помимо очень высокой точности акустических измерений, SIM не зависела от тестового сигнала, обходясь любым музыкальным фрагментом. Такой экспериментальный подход, поначалу применявшийся только в лабораториях Meyer Sound, в итоге полюбился и студийным профессионалам. А система SIM, созданная еще в 1984-ом, счастливо пережила аналоговую эпоху, получив в наши дни полноценное цифровое воплощение. В новом веке из измерительных комплексов Meyer Sound выросли мощнейшие инструменты для профессиональных звукоинженеров (Variable Room Acoustic System – Система с Переменной Акустикой Зала) и проектировщиков (MAPPOnline). Громкоговорители, электроника и специализированный софт завершили построение интегрированной концепции Meyer Sound. Сегодня оборудованием компании оснащены сотни самых престижных объектов по всему миру. Например, в России системы компании установлены в Светлановском Зале Московского Дома Музыки, в Кремлевском Дворце, в Храме Христа Спасителя. в Светлановском Зале установлена интегрированная звуковая система Meyer Sound Conslellation Заинтересованность Meyer Sound в рынке кинотеатральных мониторов и семейство Cine Studio Долгие годы рынок кинотеатрального оборудования не был для Meyer Sound приоритетным. Но только до поры до времени. В 2004-ом году на базе в Беркли был построен специальный кинозал на 57 мест, предназначенный для презентаций, тренинга и экспериментов. В 2009-ом году была создана интегрированная система EXP, ныне называемая Cine Studio. Хотя Cine Studio ‒ это профессиональная система, она может легко конфигурироваться и масштабироваться для нужд домашних кинотеатров, предлагая клиенту непревзойденное качество воспроизведения, не просто сравнимое, а аналогичное тому, что слышит звукорежиссер в студии. Вот несколько примеров: блокбастер «Трансформеры 2. Месть Падших» – весь звук сводился на мониторах Meyer Sound HD-1s и сабвуферах UMS-1P; фильм «Гравитация», получивший Оскар и премию Satellite Award за лучший звук, также сводился с помощью громкоговорителей Meyer Sound. На коммерческом рынке Cine Studio уже испытана ведущими профессионалами: система используется в сетях кинозалов премиального класса Cinetopia и CinemaxX, в студиях звукозаписи и киностудиях Skywalker Sound, Universal, Pixar, Disney, Dolby Theatre, Wildfire, 20-th Century Fox, лондонской De Lane Lea. Одним из первых систему опробовал большой почитатель Meyer Sound Фрэнсис Форд Коппола, установивший мониторы Cine Studio сразу в трех комнатах собственной киностудии American Zoetrope. На рынке домашних инсталляций Meyer Sound продвигает Кит Йейтс ‒ основатель и владелец компании Keith Yates Design и, наверное, самый известный в мире проектировщик ДК высшего класса. За спиной Йейтса‒ более 30 лет работы по построению ДК для знаменитостей из деловых кругов, политики и шоу-бизнеса. Сотрудничество столь серьезных компаний не случайно, обе предпочитают системный подход: Meyer Sound реализует производство и согласование компонентов аудиосистемы, а Keith Yates Design объединяет работу архитекторов, дизайнеров, системных интеграторов, мастеров по акустической обработке помещения и т.д. Клиент просто делает заказ, высказывая свои пожелания, далее действуют уже специалисты Keith Yates Design, наилучшим образом воплощая пожелания в жизнь. Йейтс считает продукцию Meyer Sound наиболее адекватной для озвучивания кинозалов категории ультра-си. презентация Elliston Systems&Design х3 АС фронтальных каналов Meyer Sound Acheron Designer х6 АС каналов окружающего звука Meyer Sound HMS-5 х4 АС верхних каналов Meyer Sound UP-4XP х2 блок питания Meyer Sound MPS-488 HP х4 сабвуфер Meyer Sound X-400C проектор Barco 4K (Prometheus), экран Vutec, DCI-сервер New Box Solutions, система управления Crestron Кинотеатральные инсталляции Meyer Sound уже можно увидеть и услышать на крупнейших мировых выставках. Например, на недавней CEDIA презентацию акустических систем Meyer Sound подготовила компания Elliston Systems&Design. Стоит особо подчеркнуть, что в этом проекте, представляющем готовый элитный кинозал, который можно повторить в домашних условиях, используются профессиональные стандарты воспроизведения видео и 3D-аудио, даже источником в системе выступает DCI-сервер. Еще одним козырем Meyer Sound является сервис и упомянутая выше программа «акустического симулятора» MAPPOnline, предсказывающая поведение звука в помещении. Заказывая ДК компании, клиенту достаточно прислать план помещения с предполагаемыми позициями колонок и мест просмотра. Специалисты Meyer Sound бесплатно рассчитают оптимальный проект кинозала, определив точное расположение каждой АС, углы наклона для настенных и подвесных потолочных громкоговорителей, АЧХ каждого канала. Информация сопровождается графиками распределения звукового поля. низкие частоты

средние частоты

верхние частоты

верхняя октава MAPPOnline: пример моделирования звукового поля в частном кинозале Но вернемся к главной теме обзора акустическим системам Cine Studio. Это семейство ‒ не одна линейка громкоговорителей, а включает несколько серий: Acheron, HMS и модели активных мониторов, которые подходят для использования в многоканальных аудиосистемах. Громкоговорители Cine Studio имеют «знак качества» кинотеатральных компонентов (сертификацию THX), при их разработке учитывались требования новейших форматов многоканального звука Atmos, Auro-3D и DTS:X. Серия заэкранных мониторов Acheron Серия Acheron представлена заэкранными активными мониторами разных размеров, предназначенных для небольших или средних по площади кинозалов. Дизайн громкоговорителей сугубо практичен, как и должны выглядеть истинные мониторы для студий или скрытного размещения за акустически прозрачным экраном. Корпуса мониторов, отделанные черной текстурированной краской, выполнены из многослойной березовой фанеры. Все мониторы имеют 2-полосную конфигурацию излучателей и встроенные усилители. Запатентованный рупор Constant-Q разработан специально для кинотеатральных приложений: он обладаетравномерной дисперсией звука и плавным спадом чувствительности вне «рабочей» зоны. Частотный диапазон рупора расширен в область низких частот, чтобы отдать ему большую часть диалогов. Встроенные электронный модуль, включающий активный кроссовер, содержит фильтры амплитудной и фазовой коррекции, а также схему защиты от перегрузки. Опционально громкоговорители можно оснастить системой удаленного мониторинга на базе программ для ОС Mac и Windows. мониторы Acheron, для сравнения слева стоят сабвуфер X-400C и настенный монитор HMS-10 Старшая модель выпускается в двух версиях с разным горизонтальным раствором рупора под кинозалы разной ширины. Кроме того, старший монитор можно доукомплектовать активным низкочастотным модулем Acheron LF. В такой связке громкоговорители можно использовать и в больших помещениях. • Acheron 100/80: 38-18k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 139 дБ, компрессионный твитер диаметром 100 мм в рупоре 100ºх50º/80ºх50º, басовик 380 мм с неодимовым магнитом, частота раздела 580 Гц, комплементарная схема усилителя AB/H (MOSFET) ‒ 1125/560 Вт (НЧ/ВЧ). Габариты: 889х787х521 мм (ВхШхГ), вес 78.5 кг.

• Acheron Studio: 38-18k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 134 дБ, компрессионный твитер диаметром 100 мм в рупоре 80ºх50º, басовик 380 мм, частота раздела 580 Гц, комплементарная схема усилителя AB/H (MOSFET) ‒ 550/250 Вт (НЧ/ВЧ). Габариты: 782х645х426 мм (ВхШхГ), вес 42.3 кг.

• Acheron Designer: 38-18k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 130 дБ, компрессионный твитер диаметром 100 мм в рупоре 80ºх50º, басовик 300 мм, частота раздела 680 Гц, усилитель D-класса ‒ 550/250 Вт (НЧ/ВЧ). Габариты: 645х483х370 мм (ВхШхГ), вес 34.5 кг.

• Acheron LF: 37-370 Гц, пиковое звуковое давление ‒ 136 дБ, басовики2х380 мм, частота раздела 200 Гц, усилитель D-класса ‒ 2х1125 Вт. Габариты: 919х787х521 мм (ВхШхГ), вес 83.9 кг. Серия подвесных мониторов HMS Линейка HMS состоит из достаточно компактных, но мощных активных громкоговорителей, созданных по рупорной технологии серии Acheron. Колонки HMS предназначены для подвеса на стену или потолок, для этого производитель предлагает разнообразные кронштейны. В кинозалах Meyer Sound рекомендует использование моделей HMS для озвучивания каналов окружающего звука, но в относительно небольших помещениях громкоговорители можно ставить на LCR-каналы ДК. Особенностью колонок серии является питание по линии постоянного тока, требующее внешнего блока MPS-488. Однако у старшей модели есть версия HMS-15AC с питанием от сети переменного тока. серия подвесных мониторов HMS • HMS-15/15AC: 50-18k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 128.5 дБ, компрессионный твитер 75 мм в рупоре 80ºх50º, басовик 380 мм, частота раздела 680 Гц, 2-канальный усилитель общей мощностью 300 Вт. Габариты: 739х483х318 мм (ВхШхГ), вес 27.2/29 кг.

• HMS-12: 59-18k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 126 дБ, компрессионный твитер 75 мм в рупоре 100ºх100º, басовик 300 мм, частота раздела 840 Гц, 2-канальный усилитель общей мощностью 300 Вт. Габариты: 638х427х248 мм (ВхШхГ), вес 19.5 кг.

• HMS-10: 55-18k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 123.5 дБ, компрессионный твитер 50 мм в рупоре 80ºх80º, басовик 250 мм, частота раздела 2.5кГц, 2-канальный усилитель общей мощностью 300 Вт. Габариты: 495х394х317 мм (ВхШхГ), вес 11.9 кг.

• HMS-5: 55-18k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 120 дБ, компрессионный твитер 50 мм в рупоре 80ºх80º, басовики2х125 мм, частота раздела 1.7кГц, 3-канальный усилитель общей мощностью 300 Вт. Габариты: 316х381х245 мм (ВхШхГ), вес 8.3 кг. Студийные мониторы Cine Studio мониторы Amie в студии В группу мониторов входят как исторические модели HD-1, X-10, так и новинки каталога Meyer Sound. Уделим больше внимания последним. Монитор Amie также наследует технологии рупоров Acheron, более того он изначально проектировался как громкоговоритель, подходящий для киностудий. К Amie предлагается идеально согласованный с ним сабвуфер Amie-Sub, и вместе они составляют аудиосистему, отыгрывающую весь диапазон слышимых частот. В то же время Amie-Sub хорошо стыкуется и с другими компактными громкоговорителями семейства Cine Studio, такими как Acheron Designer и HMS-12/10/5. Воспроизведение Amie ‒ это чрезвычайно ровный частотный отклик, минимальные искажения на любой громкости и прекрасная, учитывая размеры монитора, динамика. Монитор имеет встроенный активный кроссовер со всеми фирменными схемами Meyer Sound и 2-канальный усилитель D-класса. Рабочий диапазон монитора простирается от 45 Гц до 20 кГц. Частотную полосу выше 1.5 кГц озвучивает 25-мм твитер с мягким куполом, помещенный в фирменный рупор Constant-Q (80ºх50º).За низ рабочего диапазона монитора отвечает длинноходовый драйвер калибра 165 мм, нагруженный на фронтальный щелевой порт. Amie-Sub – компактный аппарат профессионального класса, оснащенный встроенным усилителем, фазоинверторным кабинетом и 380-мм вуфером, воспроизводящим частотный диапазон 22-160 Гц. В России с возможностями мониторов Meyer Sound Cine Studio можно ознакомиться в шоуруме компании Techinterior Group, построенном для демонстрации форматов трехмерного звука: Dolby Atmos, Auro-3D и DTS:X. Шоурум находится по адресу г. Москва, Центр Дизайна Артплей, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 9, оф. 31; тел. (495) 737-67-57, (985) 233-05-17. В этом году компания Techinterior Group совместно с Meyer Sound планируют провести ряд тренингов для инсталляторов по применению ключевых технологических решений в построении персональных кинозалов на базе акустики Meyer Sound. Дополнительная информация по данным мероприятиям скоро будет доступна на сайте AVreport.ru и на странице компании www.facebook.com/Techinterior.Group в социальной сети Facebook.

Официальный дистрибьютор Meyer Sound Cine Studio в России - фирма "Техинтерьер"