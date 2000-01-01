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«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Микшерная консоль Soundcraft Vi2000

 

Soundcraft Vi2000 предоставляет мощные возможности по микшированию для концертно-туринговой работы, инсталляционного и корпоративного сегментов рынка профессиональной акустики, в экономичном и компактном формате. Soundcraft Vi2000 – комбинация уникального пользовательского интерфейса Vistonics, используемого на консолях серии Soundcraft Vi, и DSP Soundcraft Spider Core – мощного интегрированного процессора и маршрутизатора, построенного по технологии Studer by HARMAN.

 
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