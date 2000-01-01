Soundcraft Vi2000 предоставляет мощные возможности по микшированию для концертно-туринговой работы, инсталляционного и корпоративного сегментов рынка профессиональной акустики, в экономичном и компактном формате. Soundcraft Vi2000 – комбинация уникального пользовательского интерфейса Vistonics, используемого на консолях серии Soundcraft Vi, и DSP Soundcraft Spider Core – мощного интегрированного процессора и маршрутизатора, построенного по технологии Studer by HARMAN.