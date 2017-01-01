Домашняя техника Микшеры начального уровня Soundcraft Notepad: для энтузиастов цифрового звука и не только У большинства людей понятие «микшер» ассоциируется обычно со сложным студийным оборудованием, которое обычному человеку и не нужно. Но не все так сложно, компания Soundcraft выпустила целую линейку доступных и простых моделей, которые пригодятся многим – от энтузиастов цифровой музыки до блоггеров и других людей, работающих со звуком.

Итак, для чего нужен микшер? Как следует из названия, данное устройство способно смешивать несколько аудиосигналов в один. И эта функция в различных объемах весьма востребована не только в музыкальной, но и в компьютерной индустрии! Более того, в последней она даже обрела второе дыхание. До недавних пор бюджетные микшеры применялись играющими, например, на гитаре, начинающими музыкантами, небольшими музыкальными коллективами и т.д. В этом случае микшер используется, как правило, при записи собственных музыкальных произведений. Микшер диджея

Диджеи и авторы электронной музыки используют микшеры с подключением к компьютеру для создания своих композиций, при этом микшер выступает своеобразным интерфейсом к программе на ПК – с него гораздо удобнее управлять процессом, чем с помощью мышки и клавиатуры.

Подкастеры и блоггеры – новая аудитория подобных устройств. Они используют микшеры при живых трансляциях или же при записи собственных подкастов (роликов), где могут смешивать собственный голос и различные сэмплы/музыку. Профессиональный микшер от Soundcraft Ну и последняя группа – это профессионалы, которым для выполнения определенных задач не нужна большая консоль с избыточными функциями, зато очень удобно компактное устройство с привычной раскладкой.

Компания Soundcraft by HARMAN представила линейку Notepad, состоящую из трех моделей, и нацеленную на вышеописанную аудиторию. Soundcraft заслужила мировую известность, производя качественные микшеры на протяжении более 40 лет, поэтому выпуск бюджетной линейки – логичный шаг для расширения круга своих клиентов.

Ведь даже в Notepad компания предлагает прочный металлический корпус, качественное предварительное усиление и USB-интерфейс для записи и управления.

Моделей в линейке три – Notepad-5, Notepad-8FX и Notepad-12FX, все они работают с аналоговым сигналом и имеют внешние блоки питания. Из названия понятно, что отличаются они количеством каналов, а также встроенными эффектами в двух старших моделях. Но расскажем обо всем по порядку.



Notepad-5 Это пятиканальный микшер с возможностью подключения одного микрофона (с фантомным питанием 48 В, стереовходом ¼ и стереовходом RCA. Предусмотрен режим Hi-Z (вход высокого сопротивления для подключения, например, гитары), а также 100-герцовый фильтр, отрезающий низкие частоты. С помощью USB-интерфейса можно записывать, редактировать и воспроизводить записи как на Mac, так и на PC. Через USB-интерфейс доступно два канала на вход и столько же на выход (формула 2х2). Для точной подстройки выходного уровня в Notepad-5 применен светодиодный индикатор с пиковой отметкой (позволяет отрегулировать выходной уровень, чтобы избежать перегрузки записывающей аппаратуры. На первом канале предусмотрена отдельная регулировка высоких и низких частот, а выходной сигнал можно выводить как на мониторы по XLR, так и на наушники, причем для последних предусмотрена регулировка громкости. Уровень выходного сигнала регулируется с помощью простого поворотного регулятора. Notepad-8FX Средняя модель линейки может работать с 8 каналами, как понятно из названия, но кроме того, в ней появляются эффекты от легендарной компании Lexicon (она тоже входит в группу компаний HARMAN). Микрофонных входов стало два, также до двух увеличилось и количество 1/4-дюймовых входов (это в стерео, в моно – их теперь четыре). Добавился и вход для внешних эффектов, при этом на базе модели 8FX реализованы три типа эффектов Lexicon: реверберация, хорус и задержки, уровень эффектов можно регулировать. Эта функция и два входа для микрофона позволяют с большим удобством использовать данный микшер для караоке. К регулировкам высоких и низких частот добавился отдельный регулятор средних частот, USB-интерфейс поддерживает все ту же формулу 2х2 (2 канала на вход и 2 на выход), а регулировка мастер-уровня теперь выполняется не крутящейся ручкой, как на младшей модели, а вполне привычным профессионалам «ползунком».



Notepad-12FX Самая старшая модель, естественно, самая функциональная и крупная. Здесь и 4 входа для микрофонов (поддерживают подключение “гитар” – два из них), USB-интерфейс работает уже по формуле 4х4 (4 канала на вход и столько же на выход), входов ¼ стало еще на один больше (в стереоварианте, если использовать как моно – то на два больше). Вся остальная функциональность повторяет предыдущую модель линейки с индексом 8FX. Но при этом «двенадцатая» ощутимо крупнее и имеет направленность, скорее, на профессионалов индустрии, которым для выполнения определенных задач не требуются большие профессиональные микшеры, но при этом необходима широкая функциональность. Врядли блоггерам или фанатам караоке пригодятся 12 каналов и другие расширенные функции. А вот «гаражные» музыканты консоль точно оценят, особенно возможность подключения двух музыкальных инструментов (два входа HI-Z есть только у этой модели).

Итак, резюмируем. Бюджетная линейка Notepad специально создана для любителей и профессионалов, которым не требуется профессиональный микшер, но нужна хорошая функциональность и достойное соотношение цены/качества. Из трех моделей можно подобрать подходящую для любых задач, которые могут возникнуть у блоггеров, начинающих музыкантов и композиторов или даже фанатов караоке. Солидная конструкция и классическая схема расположения элементов позволят быстро привыкнуть к моделям Notepad и в будущем также просто перейти к более профессиональным линейкам Soundcraft.