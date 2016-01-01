Домашняя техника Moovia — движение к совершенству Казалось бы, на рынке нет недостатка кресел и диванов, подходящих для домашних кинотеатров. Но если присмотреться, становится ясно, что изобилие иллюзорно, ведь большинство моделей похожи друг на друга как две капли воды, а некоторые и вовсе идентичны, хоть и производятся в разных частях света. На этом фоне диваны и кресла немецкой компании Moovia выглядят настоящим откровением и воспринимаются как глоток свежего воздуха. Познакомиться с продукцией Moovia "вживую" можно на выставке Integrated Sysytems Russia, которая пройдет в Экспоцентре на Красной Пресне с 1 по 3 ноября 2016 года. Кресла Moovia будут демонстрироваться компанией System One на стенде А 01А в павильоне Форум.



Внешность имеет значение

Когда мы говорим о качестве, не стоит забывать что дизайн — его неотъемлемая составляющая. Сложно назвать качественной вещь, которая выполнена аккуратно и из самых лучших материалов, но выглядит при этом уродливо или просто грубо. Дизайну необходимо уделять достаточно внимания, чтобы он стал по-настоящему интересным. Тогда даже в минимализме можно найти какую-то изюминку. Один неожиданный изгиб или срез способны изменить самую привычную форму, и это уже является очевидным свидетельством работы профессиональных дизайнеров. Привычные формы дизайнеры Moovia сумели оживить подбором материалов отделки Самые простые модели кресел и диванов Moovia типа Budapest или Monaco всем своим видом дают понять, что каждая деталь продумана не только с точки зрения функциональности, но и с точки зрения эстетики и визуального восприятия. Ну, а самые необычные и изысканные модели вроде Cannes и Stockholm - это настоящие иконы стиля в мире кинотеатральной мебели.

Текстуры и фактуры

Форма — важный элемент восприятия, когда мы находимся вдали от предмета, вблизи же становятся важны материалы, как они выглядят, как ощущаются тактильно. Это обязательное дополнение к общим впечатлениям, без которого невозможно понять, хороша вещь или нет, принадлежит ли она к сегменту «премиум» или перед нами дешевая сиюминутная поделка. Ну, а в креслах материал важен ещё и потому, что нам приходится ощущать его в буквальном смысле всем телом. Самая шикарная на вид кожа может не обладать достаточной мягкостью или дышащими свойствами, в результате чего восхищение внешним видом быстро сменится ощущением физического дискомфорта. Поэтому в отделке диванов и кресел Moovia используется высококачественная бычья кожа от европейских производителей, представленная в трёх коллекциях.

Prescott — кожа со слегка отшлифованной натуральной текстурой. Она имеет толщину 1,2-1,4 мм, обрабатывается пигментным и защитным покрытиями, в результате чего имеет полу-матовый внешний вид, а на ощупь воспринимается мягкой с гладкой вощёной поверхностью. Atlantic — кожа, прошедшая процедуру тиснения, для придания более выраженной текстуры, пигменты для её окрашивания были использованы исключительно на водной основе, а защитное покрытие дало приятную мягкость на ощупь и матовый внешний вид. Толщина кожи из коллекции Atlantic составляет 1,3-1,5 мм. Linea — кожа премиум-класса со слегка усиленной натуральной текстурой и обработанная путём хромового дубления для придания ей большей мягкости и эластичности. Это самая тонкая кожа от 0,9 до 1,1 мм с полу-матовым внешним видом и тактильным ощущением вощеного покрытия.

Не менее богат ассортимент тканевых обивок. Коллекция Serenity с красивой волнистой текстурой материала представлена в разнообразной палитре с преобладанием мягких пастельных тонов, а коллекция Genua с естественной тканой структурой материала вобрала в себя самые яркие, насыщенные и модные цвета.

В отделке кресел и диванов Moovia используется кожа исключительно высокого качества из Италии и других европейских стран Особенно стоит выделить ткани производства датской компании Kvadrat. Сам производитель имеет богатую историю, которую он ведет с 1968 года, и специализируется на производстве высококачественного текстиля, используемого преимущественно для дизайнерских брендов. Отличительной особенностью производства и продукции Kvadrat является высокая степень экологичности. И само производство было неоднократно отмечено наградами за создание здоровой и экологически чистой рабочей среды, и продукция компании также полностью соответствует строжайшим европейским стандартам качества и экологической безопасности. Тщательный подбор цвета и фактуры ткани это такая же работа дизайнера, как создание формы будущего кресла Коллекция велюровых тканей Harald-2 выполнена из 100% хлопка. Ткань имеет настолько мелкую плотную структуру, что ощущается абсолютно ровным и мягким материалом. Ткань Coda-2 - её прямая противоположность, она имеет крупное плетение из толстых нитей, состоящих на 90% из шерсти и 10% полиамида. Особая двухслойная структура с нитками разных оттенков цвета в сочетании с характерной текстурой плетения делает ткань очень четкой и графичной. На ощупь ткань из коллекции Coda-2 - плотная, шероховатая. Коллекция Canvas, также изготавливаемая из 90% шерстяных и 10% полиамидных волокон, была разработана дизайнером Джулио Ридольфо, который был вдохновлен цветовыми палитрами из мира женской моды. Материал выглядит ярко и привлекательно издалека, а при более близком рассмотрении становятся заметны мерцающие цветовые нюансы, тончайшие контрасты и элегантная, утонченная фактура ткани.

В роли дополнительного отделочного материала для моделей Cannes, Copenhagen и Stockholm используется массив дерева и высококачественная фанера, отполированные и покрытые матовым лаком, сохраняющим естественное живое восприятие тепла и фактуры древесины.



Высокой моде - высокие технологии

Безупречная внешность диванов и кресел Moovia подкреплена не менее безупречным внутренним содержимым. Все каркасы диванов и кресел изготавливаются из металла, каркас модели Budapest выполнен из массива дерева. Раскладные конструкции могут иметь ручной привод, либо оснащаться электроприводом. В зависимости от конструкции и пожеланий заказчика кресло может получить от одного до трёх бесшумных электромоторов немецкого производства.

Моторизированные механизмы позволяют подстроить геометрию кресля под себя нажатием одной кнопки Кресла и диваны имеют возможность встраивания подстаканников и скрытых отсеков для хранения пультов ДУ и других необходимых аксессуаров. Особую эстетику можно придать с помощью интегрируемой светодиодной подсветки. В зависимости от модели дивана или кресла подсвечиваются различные декоративные элементы. Общей для всех опцией является подсветка нижнего периметра и подсветка, встраиваемая внутрь подстаканников. Возможна даже установка подсветки под небольшой шильдик Moovia, украшающий каждое кресло.

Существует и более высокотехнологичный способ улучшения кресел домашнего кинотеатра. Все модели Moovia поддерживают технологию D-Box - специальную систему, позволяющую креслу вибрировать и наклоняться в соответствии с событиями, происходящими на экране. Это, без сомнения, добавляет немало новых впечатлений даже при просмотре знакомого фильма.



Модельный ряд

Berlin – кресла и диваны, сочетающие функциональность и лаконичный дизайн. Производятся в форматах от одного до четырех посадочных мест в секции с разделительными подлокотниками или без них. Доступные опции: подсветка, подстаканники, место хранения в подлокотнике, моторизированные наклон спинки, подвижный подголовник и выдвигающаяся подставка для ног. Budapest – диван-софа с классическим дизайном и выдвижным спальным местом, одинаково уместный как в домашнем кинотеатре, так и в жилой комнате. Может иметь от одной до четырех секций с двумя вариантами ширины для каждой секции. Между двумя широкими секциями можно установить разделяющий подлокотник. В качестве опций компания предлагает подушки, а также три варианта моторизации: наклон спинки, подвижный подголовник и выдвигающаяся подставка для ног. Cannes – невероятно стильная модель с деревянными подлокотниками. Четыре варианта деревянной отделки на выбор. Выпускается в секциях от одного до четырех посадочных мест с разделительными подлокотниками или без. Есть возможность наклона спинки с выдвигающейся подставкой для ног. Доступна одна опция, особенно подчеркивающая красоту модели: светодиодная подсветка. Chesterfield – кресло выполненное в классической английской отделке, которое можно группировать в диваны до четырех мест с подлокотниками или без. Подвижная спинка и выдвигающаяся подставка для ног моторизированы. В список аксессуаров помимо подсветки и подстаканника входит пуфик кубической формы с характерной викторианской обивкой. Copenhagen – одна из самых эффектных и узнаваемых моделей в линейке Moovia. Превосходно смотрится как отдельно стоящая модель, но может интегрироваться в диваны до четырех посадочных мест, с разделением подлокотниками и без. Подставка для ног и подголовник моторизированы, а в качестве опций есть отверстие-подстаканник в подлокотнике и светодиодная подсветка. Monaco – кресла и диваны классического дизайна, которые отлично смотрятся в отделке тканями ярких расцветок. Максимальный размер дивана — четыре места с разделением подлокотниками, либо без него. Выдвигающаяся основная часть с откидывающейся назад спинкой помогут принять полулежачее положение. Желающим сохранить вертикальное положение спинки предлагается опция в виде пуфа, который можно подставить под ноги. Подстаканник добавляется в виде внешнего деревянного элемента. Доступна также светодиодная подсветка нижнего периметра кресла. Rio – простое и удобное кресло с возможностью раскладывания. Собирается в диваны до четырёх мест с промежуточными подлокотниками или без них. В качестве опций можно заказать подстаканник, механический или моторизованный привод спинки кресла. Stockholm – сочетает в себе высококачественную отделку микроперфорированной кожей и крупные элементы из массива дерева. Имеет моторизированный механизм раскладывания с выдвигающейся подставкой для ног и подстаканники, встроенные в подлокотники. Максимальное количество секций в диване — четыре, с разделительными подлокотниками или без них. Подсветка интегрирована по нижнему контуру, в подстаканники и по контуру деревянного элемента. Venice – пышное кожаное кресло в классическом дизайне. Может формироваться в диваны до четырех мест с промежуточными подлокотниками или без них, комплектуется по желанию подсветкой, подстаканником, местом хранения, а также одним или двумя моторами для механизма раскладывания. На выбор предлагаются два варианта отделки: обычная и с элементами имеющими диагональную прострочку в стиле Bentley. Итог

Постоянное стремление к совершенству и внимательное отношение к каждому элементу обеспечили компании Moovia заслуженный успех в сегменте кинотеатральных кресел и диванов класса премиум. Столь ответственный подход к дизайну, выбору технологий и материалов очевиден для любого внимательного покупателя, поэтому лучшим способом понять всю ценность продукции Moovia является персональное знакомство с ассортиментом компании. Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть и не только увидеть, но и посидеть, чтобы понять насколько качественным, удобным и необычным может быть простое кинотеатральное кресло. Официальный дистрибьютор Moovia в России - компания System One.