Сегодня сетевые проигрыватели с функцией аудио-стриминга есть в модельном ряду практически каждого серьезного производителя Hi-Fi. Однако в большинстве сетевых компонентов аудиофильских брендов не предусмотрены функции беспроводной передачи данных и мультирумные возможности. Шведская компания Primare, видя огромные перспективы и почти пустую нишу рынка, одной из первых смогла подружить звук High End с полноценными возможностями стриминга и мультирума и удобством управления всеми домашними системами с одного гаджета (смартфона или планшета), внедрив в свою аппаратуру новую фирменную технологию Prisma.

Технология Prisma позволяет интегрировать новые компоненты Primare в многозонную систему и управлять воспроизведением музыки с любого мобильного устройства с помощью фирменного программного приложения. При этом, музыка может храниться как на локальном сетевом сервере, так и «в облаке». Подключение новых компонентов Primare Prisma к сети осуществляется проводным или беспроводным способом. Для передачи музыкального контента на компоненты Primare Prisma используются протоколы Bluetooth, AirPlay и Spotify Connect, кроме того, все компоненты с данной технологией оснащаются встроенным модулем Chromecast, который обеспечивает прямое подключение к множеству программных приложений для потокового воспроизведения музыки.

Как известно, Chromecast – это продукт компании Google, а это значит, что новые компоненты Primare Prisma могут стать частью общей экосистемы Google Home, в которую помимо аудиокомпонентов, легко интегрируются разнообразные умные устройства для управления освещением, микроклиматом, камерами наблюдения и пр. Особый интерес представляет то, что компонентами такой экосистемы можно управлять с помощью голосовых помощников Google, т.е. аппараты Primare Prisma не просто умеют воспроизводить аудиоконтент из сети и объединяться в мультирум-систему, но и могут управляться голосом.

Официальный дистрибьютор Primare в России - компания ММС.