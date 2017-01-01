Домашняя техника Напольные 2-полосные АС ProAc Response DT8 Компания ProAc очень тщательно относится к выбору материалов для изготовления диффузоров динамиков своих акустических систем, поскольку считает их наиболее важным компонентом, непосредственно преобразующим механические колебания моторной системы в звук. Длительные исследования компании показали, что некоторые материалы превосходно ведут себя на определенных частотах, но имеют недостатки на других. Именно поэтому инженеры компании пришли к необходимости использовать для производства диффузоров не один, а несколько различных материалов, что позволяет добиться оптимальных характеристик во всем диапазоне воспроизводимых частот. Помимо этого, при проектировании АС самое серьезное внимание уделяется другим частям – шасси, магнитной системе, корзине динамика, звуковой катушке и пр. В конструкции новейших напольных акустических систем ProAc Response DT8 используется два 6,5-дюймовых драйвера. Один из них имеет диффузор, изготовленный из фирменного материала Pulp Mica (целлюлоза со слюдяной пропиткой) и обеспечивает мощный и глубокий бас. Для увеличения отдачи на низких частотах применяется фазоинверторное акустическое оформление – порт направлен вниз, а воздушный поток от него направляется в стороны благодаря специальной конструкции подставки акустической системы. Второй 6,5-дюймовый динамик оснащен полипропиленовой диафрагмой и позволяет воспроизводить средние частоты с высокой детальностью и минимальной окраской. Оба динамика работают в паре, обеспечивая сочетание глубокого баса, натуральных средних частот и очень точной звуковой панорамы. Фирменный кроссовер конструкции Стюарта Тайлера позволяет осуществить бесшовный переход от низких и средних частот к высоким частотам, которые воспроизводятся фирменным купольным твитером, расположенным с некоторым отклонением от вертикальной оси громкоговорителя между описанными выше НЧ и СЧ динамиками. Большинство производителей используют одни и те же материалы диффузоров для всех акустических систем в своих линейках. ProAc постоянно экспериментирует с разными материалами, изготавливая диффузоры из углеродного волокна, кевлара, целлюлозы, полипропилена. Response DT8 стала первой АС в модельном ряду компании, которая имеет 2-полосную конструкцию, но при этом оснащается динамиками двух различных типов для воспроизведения СЧ/НЧ-диапазона. Сегодня ProAc Response DT8 занимает место напольника начального уровня в модельном ряду компании. В ProAc уверены, что эта новейшая акустическая система вызовет большой интерес среди людей, неравнодушных к качественному звуку. Компания стремится доказать, что применение различных материалов для диффузоров динамиков обеспечивает максимальную универсальность, позволяя акустическим системам полноценно воспроизводить музыку любых жанров.



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