Богатейшие возможности и проверенное качество компонентов Trinnov Audio вот уже несколько лет доступны не только профессионалам – с 2014 года компания предлагает AV-процессор/предусилитель Altitude 32, который, в отличие от всех других производителей, не использует для декодирования готовые решения сторонних компаний, а оснащается 4-ядерным процессором Intel Core I7 и является единственным решением на рынке, позволяющим декодировать 32 (а с недавних пор и 48) дискретных аудиоканала. Пожалуй, единственным минусом модели Trinnov Altitude 32 является её цена, которая оправдана при построении элитных домашних кинозалов с большим количеством аудиоканалов, но является слишком высокой для кинозалов меньшего масштаба, для которых возможности Altitude 32 являются избыточными. Прекрасно осознавая данную ситуацию, специалисты компании Trinnov Audio решили создать более простой, и, как следствие, относительно малобюджетный AV-процессор, который получил название Altitude 16 и впервые был показан на выставке CEDIA 2017.
Итак, давайте разберемся, что из себя представляет новый процессор Trinnov Altitude 16. Самым интересным является, пожалуй, то, что по своим возможностям и характеристикам он очень близок к «старшему» Altitude 32. Именно поэтому мы не будем вдаваться в подробное описание технических деталей, а рассмотрим лишь отличия 16-й и 32-й моделей.
Trinnov Altitude 16 может декодировать 16 дискретных каналов. В отличие от Altitude 32, который, в зависимости от установленных плат, может работать с 8, 16, 24, 32 и даже 48 дискретными каналами, здесь нет возможности апгрейда – 16 каналов это максимум, который можно получить от данного процессора. В процессоре реализована поддержка всех 3D аудиоформатов – Dolby Atmos (c 16 дискретными каналами), Auro-3D (в полной конфигурации 13.1) и DTS:X (все конфигурации 11.1).