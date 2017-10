Домашняя техника Новый AV-процессор/предусилитель TRINNOV ALTITUDE 16 Французская компания Trinnov Audio известна своими исследованиями и технологиями цифровой записи и обработки трёхмерного звука. Разработки компании привели к созданию собственной платформы многоканальной звукозаписи и появлению на рынке передовых аудио-процессоров, оснащенных программой оптимизации звука в помещении. Сегодня продукты Trinnov Audio активно используются в профессиональном сегменте, технологии звуковой обработки и коррекции звука востребованы и применяются в ресиверах и процессорах сторонних производителей. Богатейшие возможности и проверенное качество компонентов Trinnov Audio вот уже несколько лет доступны не только профессионалам – с 2014 года компания предлагает AV-процессор/предусилитель Altitude 32, который, в отличие от всех других производителей, не использует для декодирования готовые решения сторонних компаний, а оснащается 4-ядерным процессором Intel Core I7 и является единственным решением на рынке, позволяющим декодировать 32 (а с недавних пор и 48) дискретных аудиоканала. Пожалуй, единственным минусом модели Trinnov Altitude 32 является её цена, которая оправдана при построении элитных домашних кинозалов с большим количеством аудиоканалов, но является слишком высокой для кинозалов меньшего масштаба, для которых возможности Altitude 32 являются избыточными. Прекрасно осознавая данную ситуацию, специалисты компании Trinnov Audio решили создать более простой, и, как следствие, относительно малобюджетный AV-процессор, который получил название Altitude 16 и впервые был показан на выставке CEDIA 2017.

Итак, давайте разберемся, что из себя представляет новый процессор Trinnov Altitude 16. Самым интересным является, пожалуй, то, что по своим возможностям и характеристикам он очень близок к «старшему» Altitude 32. Именно поэтому мы не будем вдаваться в подробное описание технических деталей, а рассмотрим лишь отличия 16-й и 32-й моделей.

Trinnov Altitude 16 может декодировать 16 дискретных каналов. В отличие от Altitude 32, который, в зависимости от установленных плат, может работать с 8, 16, 24, 32 и даже 48 дискретными каналами, здесь нет возможности апгрейда – 16 каналов это максимум, который можно получить от данного процессора. В процессоре реализована поддержка всех 3D аудиоформатов – Dolby Atmos (c 16 дискретными каналами), Auro-3D (в полной конфигурации 13.1) и DTS:X (все конфигурации 11.1). Процессор Trinnov Altitude 16 имеет размеры 3 RU (Altitude 32 – 4,5 RU), оснащается 7 входами и 2 выходами HDMI, поддерживает HDMI 2.0 c HDCP 2.2 и HDR. Также, в отличие от Altitude 32, новый процессор Altitude 16 не имеет поддержки стандарта DCI.

Ещё одно отличие заключается в характеристиках аудиопроцессинга. «Старший» процессор Altitude 32 способен обрабатывать аудиоданные с параметрами 24/192, а новый Altitude 16 – 24/96.

Для работы с устройствами, совместимыми с протоколами Audio over Ethernet (AoE), например, с протоколом Dante или AVB, процессор оснащается двумя портами Audio Network. Также нелишним будет упомянуть о чрезвычайной гибкости в настройке процессора Trinnov Altitude 16, который, как и 32-я модель, оснащён четырёхполосными активными кроссоверами и системой фирменной калибровки звуковых характеристик под параметры акустики и помещения, а также технологией Spatial-Accurate 3D, основанной на функциях точного «ремаппинга» звуковых источников, то есть виртуальной перестановки акустических систем с учётом размеров, формы и акустических свойств помещения.

Программа 2D/3D «ремаппинга» Trinnov базируется на ещё одной запатентованной технологии – измерении трёхмерного акустического окружения с очень высокой угловой точностью до +/-2˚. В математическом представлении вся окружающая сцена словно разбивается на кирпичики, которые затем можно перемещать друг относительно друга, перестраивая как угодно трёхмерную звуковую карту. Для акустических измерений процессор Altitude 16 использует отдельный микрофонный вход, а сами измерения производятся с помощью запатентованного микрофона с четырьмя капсюлями. Эксклюзивный дистрибьютор Trinnov Audio в России – компания ММС