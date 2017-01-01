Домашняя техника Обзор Усилителя для Наушников Burson Audio Conductor Virtuoso V2+ Burson Audio Conductor Virtuoso V2+ ‒ универсальный аппарат, объединяющий усилитель наушников, предварительный усилитель и USB/SPDIF цифро-аналоговый преобразователь.



Внешне новый Virtuoso ничем не отличается от предыдущей версии. Массивный корпус собирается из анодированных алюминиевых панелей с сантиметровым фасадом и прочими стенками, лишь немного уступающими лицевой панели по толщине. По центру фасада расположена выточенная из алюминия ручка, пошагово регулирующая громкость. Дискретный аттенюатор, допускающий 100 уровней с точностью 0.5 дБ, реализован на базе микросхемы Burr-Brown PGA2310. С обратной стороны Virtuoso V2+ ничем не отличается от предшественников, начиная с самого первого "Кондактора": два несимметричных аналоговых входа RCA, три цифровых входа (USB, коаксиальный, оптический) и два аналоговых выхода, один с цифро-аналогового конвертера, другой с предварительного каскада. Все нововведения Conductor Virtuoso V2+ скрыты внутри и их достаточно много: усовершенствованный блок питания и улучшенная схема усилителя, новые платы цифро-аналогового преобразователя и USB-модуля. Блок питания прибора укомплектован новыми тороидальными трансформаторами с увеличенной плотностью намотки. С их помощью инженерам Burson удалось удвоить выходную мощность усилителя, достигшую 8.2 Вт на канал с нагрузкой 16 Ом. В схемах усилителя применена знакомая по предыдущим моделям комплементарная пара полевых транзисторов IRF610/IRF9610, на выходе работают 4 пары комплементарных биполярных транзисторов Toshiba А1930/C5171. Новшества схемы касаются использования фирменных дискретных операционных усилителей Burson последнего поколения V5 SS, которые слегка расширили частотную полосу усилителя и уменьшили искажения.

В новом USB-модуле Virtuoso V2+ используется суперсовременный микропроцессор XMOS 6-ой серии повышенной производительности, на плате он даже прикрыт небольшим радиатором. Для коррекции джиттера в USB-модуле применен набор из трех высокоточных тактовых генераторов, настроенных на разные частоты. Микросхема XMOS обеспечивает асинхронный транспорт данных с разрядностью до 32 бит и дискретизацией PCM до 384 кГц. Кроме того, микропроцессор поддерживает аудиоформат DSD (Nativ и DoP 64/128/256). Наконец, он работает с большинством операционных систем: Windows (начиная с XP), Mac OS, iOS, Android. В случае с версиями Windows пользователю надо будет самому установить драйвер, который скачивается с сайта Burson Audio.

Цифро-аналоговый преобразователь Virtuoso V2+ выполнен на базе 32-битового чипа ESS9018S. Этот же чип компания применяла и в предыдущей версии устройства. Вот только прежде существовал вариант Virtuoso с другим чипом (Burr-Brown PCM1793), теперь о такой опции не сообщается. В остальном схема конвертера существенно перестроена: увеличилось количество стабилизаторов напряжения, выход сделан на операционных усилителях Burson V5 SS, тактовые сигналы задает новый 100-мегагерцовый генератор. В коробке с устройством идет стильный пульт ДУ в анодированном алюминиевом корпусе, знакомый нам по первой версии Virtuoso, его дополняют аналоговый межблочный кабель RCA-стерео, USB-кабель и кабель питания.

Новая версия многофункционального устройства Burson Audio Conductor Virtuoso V2+, объединяющая цифро-аналоговый преобразователь, предварительный усилитель и усилитель наушников, может похвастаться рядом обновлений аналоговых и цифровых схем, обеспечивших более чем двукратное увеличение мощности (с 4-х до 8.2 Вт!), а также расширенную поддержку аудио-форматов высокого разрешения (PCM до 32 бит/384 кГц, DSD до 256). По звучанию Virtuoso V2+ все также задает высшую планку качества в своем классе, но в несколько измененной манере: динамические контрасты представляются теперь не столь ярко. Взамен воспроизведение приобрело размах и воздушность музыкальной сцены, прозрачность и естественную гладкость звуковых переходов. Подробный тест Burson Audio Conductor Virtuoso V2+



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