Ещё одна полезная особенность TDG Audio NFC-82 — возможность поворота твитера, что позволяет сфокусировать звук в нужной точке, будь то место прослушивания домашнего кинотеатра или зона озвучивания мультирумной системы.

Кроссовер позволяет регулировать отдачу +/- 3 дБ для верхних и нижних частот. Отличительной особенностью всех потолочных моделей является влагозащищенная конструкция кроссовера, повышающая долговечность и надежность инсталляции. Максимальная подводимая мощность данной модели составляет 150 Вт, а диапазон воспроизводимых частот охватывает 39-20'000 Гц. Эта модель хорошо подходит для больших помещений и для высоких потолков. Посадочная глубина составляет 112 мм, диаметр монтажного отверстия 248 мм, а наружный диаметр гриля — 285 мм. Удобство монтажа обеспечивает технология EZ hold — усиленный кронштейн крепления твитера, который можно использовать как ручку во время монтажа.

TDG Audio NFC-82 – качественная 8-дюймовая акустика, встраиваемая в потолок, обладающая продуманной конструкцией и мощным сбалансированным звучанием. АС отлично подойдут для озвучивания достаточно больших помещений, их можно использовать как для тыловых или высотных каналов в домашнем кинотеатре, так и в мультизонных аудиосистемах.



Официальныйдистрибьютор - www.tdgaudio.ru

Дополнительную информацию о TDG Audio можно прочитать с статье



"Встраиваемая акустика TDG Audio с алюминиевыми динамиками" и тесте встраиваемой акустики TDG Audio NFC-82