Обзор встраиваемой акустики TDG Audio NFC82
Сегодня наш тестовый обзор посвящен акустическим системам TDG Audio NFC-82, предназначенным для встраивания в потолок. Эти АС относятся к серии Silver, включающей в себя модели, оснащенные алюминиевыми СЧ/НЧ-динамиками.
8-дюймовый СЧ/НЧ динамик имеет алюминиевый конус Trueform, установленный на резиновом подвесе. Твитер - тоже алюминиевый, купольной формы.
TDG Audio NFC-82 оснащаются безрамочными металлическими грилями, благодаря которым акустику можно сделать практически незаметной в интерьере. Технология Never Rust защищает грили от коррозии, а мощные неодимовые магниты гарантируют их прочную и надежную фиксацию.
Для простоты инсталляции во всей встраиваемой акустике серии Silver используются поворотные крепления Dog Legs. Процесс подключения облегчают крупные и мощные подпружиненные клеммы.
Ещё одна полезная особенность TDG Audio NFC-82 — возможность поворота твитера, что позволяет сфокусировать звук в нужной точке, будь то место прослушивания домашнего кинотеатра или зона озвучивания мультирумной системы.
Кроссовер позволяет регулировать отдачу +/- 3 дБ для верхних и нижних частот. Отличительной особенностью всех потолочных моделей является влагозащищенная конструкция кроссовера, повышающая долговечность и надежность инсталляции. Максимальная подводимая мощность данной модели составляет 150 Вт, а диапазон воспроизводимых частот охватывает 39-20'000 Гц. Эта модель хорошо подходит для больших помещений и для высоких потолков. Посадочная глубина составляет 112 мм, диаметр монтажного отверстия 248 мм, а наружный диаметр гриля — 285 мм. Удобство монтажа обеспечивает технология EZ hold — усиленный кронштейн крепления твитера, который можно использовать как ручку во время монтажа.
TDG Audio NFC-82 – качественная 8-дюймовая акустика, встраиваемая в потолок, обладающая продуманной конструкцией и мощным сбалансированным звучанием. АС отлично подойдут для озвучивания достаточно больших помещений, их можно использовать как для тыловых или высотных каналов в домашнем кинотеатре, так и в мультизонных аудиосистемах.
Официальныйдистрибьютор - www.tdgaudio.ru
Дополнительную информацию о TDG Audio можно прочитать с статье
"Встраиваемая акустика TDG Audio с алюминиевыми динамиками" и тесте встраиваемой акустики TDG Audio NFC-82