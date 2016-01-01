Обзор встраиваемых АС Beale Street Audio P4-BBP v2 Основатель Beale Street Audio Джим Мюррей (Jim Murray) долгое время работал проектировщиком и инсталлятором интерьерных аудиосистем и на собственном опыте узнал, чего не хватает современной встраиваемой акустике. Звучание встраиваемых АС очень страдает от нехватки глубины и динамики баса. Решением этих проблем стала запатентованная Мюрреем технология оформления корпуса Sonic Vortex. Технология Sonic Vortex представляет разновидность фазоинверторного оформления и акустического лабиринта, интегрированного в корпус встраиваемой акустики. Звук от обратной стороны диффузора басовика собирается в задней камере громкоговорителя, а затем направляется вперед с помощью нескольких узких туннелей, спирально опоясывающих кабинет акустической системы. На фасаде громкоговорителя эти туннели заканчиваются симметрично расположенными портами. По сравнению с закрытым корпусом того же объема, Sonic Vortex обеспечивает контролируемый подъем уровня звука в области мид-баса на 6-9 дБ.



Встраиваемые АС Beale Street Audio P4-BB используют описанную фирменную технологию в ультратонком корпусе. Корпус модели P4-BB имеет глубину менее 3 дюймов (70.2 мм) при диаметре фасада 241.4 мм (с грилем). Акустическая система оснащена 19-мм твитером с титановым куполом и СЧ/НЧ-драйвером с плетеным из углеродного волокна диффузором калибра 102 мм. По периметру лицевой панели расположились шесть портов системы Sonic Vortex. Несмотря на плоский дизайн акустических систем, производитель называет нижнюю границу рабочего диапазона 62 Гц. Как и другие модели встройки компании, P4-BB имеют позолоченные пружинные клеммы, удобную систему монтажа и магнитное крепление гриля. Отрадно, что в комплекте с АС идут грили круглой и квадратной формы ‒ сразу можно выбрать подходящий.



Подробный тест акустических систем Beale Street Audio P4-BBP v2



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