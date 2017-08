Домашняя техника Porsche Design и KEF — альянс экспертов Porsche Design и KEF - две компании, которые являются экспертами в своих областях. Porsche Design - признанные мастера индустриального дизайна, вершиной которого является знаменитый Porsche 911, а инженеры KEF доказали свою состоятельность, создав легендарные мониторы LS3/5A для студий ВВС, и неоднократно превосходили собственные достижения, создавая все более совершенную акустику. Три устройства KEF разработанные совместно с Porsche Design Современный альянс двух признанных экспертов дал жизнь трем устройствам сегмента портативного аудио: внутриканальным наушникам Motion One, полноразмерным наушникам Space One и беспроводной аудиосистеме Gravity One. Последняя наиболее полно отображает саму идею и стиль линейки продуктов Porsche Design, стремление разработчиков сделать одновременно стильные и качественные вещи, применимые не только в домашних условиях, но и в деловой среде. Акустика Gravity One подходит для домашней и офисной обстановки Акустика Gravity One адресована, в первую очередь, бизнесменам, успешным людям, которые могут использовать ее не только для прослушивания, но и для работы. Эта небольшая настольная Bluetooth-акустика в элегантном корпусе, выполненном из цельного куска алюминия, и украшенная элементами из титана, гармонично вписывается в современное офисное пространство. Gravity One оснащается двумя миниатюрными излучателями. Один из них выполнен по технологии Uni-Q, а второй, имея такие же размеры, является широкополосным. Оба динамика направлены вверх для наиболее равномерного рассеивания звуковых волн в помещении. Для усиления низких частот используется два пассивных радиатора, которые работают совместно со специальными портами, находящимися в нижней части корпуса. Таким образом удается добиться достаточно мощного баса при скромных габаритах акустики. В небольшой колонке сконцентрированы самые передовые технологии Встроенный модуль Bluetooth с кодеком aptX позволяет не только слушать музыку в высоком качестве, но также превращает Gravity One в удобный модуль громкой связи для телефонных переговоров. Кнопки управления, включая кнопку временного приглушения динамиков и микрофона, удобно располагаются на верхней панели акустики.

Gravity One имеет мощный встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 10 часов работы. Благодаря этому акустику можно брать с собой на деловые встречи, когда нужно озвучить презентацию или продемонстрировать какие-либо аудио-видео материалы. Любой аудиоисточник можно подключить не только по Bluetooth, но и стандартным AUX-кабелем с разъемом 3,5 мм. Мобильность Gravity One позволяет брать ее с собой и в командировки, не расставаясь с привычным звучанием вдали от офиса или дома. Кроме того, у акустики имеется USB-порт, от которого можно подзарядить смартфон или иной гаджет, если он вдруг разрядится в дороге. Внутриканальные наушники адресованы тем, кто ведет активный образ жизни Внутриканальные наушники Motion One не менее высокотехнологичны и имеют по-настоящему уникальную конструкцию. Они также выполнены в стильных алюминиевых корпусах с титановыми декоративными вставками. Дизайн выдержан таким образом, что наушники можно использовать как с повседневной одеждой, так и с деловым костюмом.

Корпуса наушников имеют поворотные кабельные вводы для максимально комфортного размещения в ушной раковине. Корпуса наушников и подключаемого Bluetooth модуля влагостойкие

Особенностью конструкции является возможность использовать обычный кабель из бескислородной меди высокой степени очистки и Bluetooth-модуль с поддержкой aptX для беспроводного подключения источников сигнала. В обоих случаях обеспечивается максимально доступное для каждого метода подключения качество звучания. Внутреннее пространство алюминиевых корпусов оптимизировано по технологии ADE, обеспечивающей максимальную эффективность работы 8,6-мм динамика. Наушники сертифицированы по стандарту IPX5, подтверждающему их водонепроницемость. В них можно заниматься спортом, попасть под дождь, отдыхать на море, не боясь попадания брызг и капель воды. Наушники Space One выглядят стильно и будут удобны в долгих поездках Полноразмерные наушники Space One предназначены для истинных ценителей качественного звука, хотя не меньше порадуют ценителей стильных дизайнерских вещей. Большая часть деталей наушников изготовлена из алюминия и украшена, как и другие устройства серии, титановыми элементами. Стоит заметить, что использование литых металлических деталей не только придает Space One солидный вид, но еще и крайне положительно сказывается на надежности конструкции и на звуковых свойствах.

Большие охватывающие амбушюры, обтянутые мягкой кожей и заполненные пеноматериалом с эффектом памяти, обеспечивают высокую степень комфорта при ношении и позволяют проводить в наушниках много времени. Кроме того, они обеспечивают высокую степень пассивного шумоподавления, что дополняется системой активного шумоподавления, которую можно включать по необходимости, например, во время полета в самолете. Одной батарейки типа ААА хватает на работу активного шумоподавления до 50 часов, после чего наушники можно использовать в пассивном режиме. Удобная складная конструкция позволяет положить наушники в плоскую сумку или портфель Отличную готовность к путешествиям демонстрирует и конструкция Space One. Возможность поворота чашек на 180 градусов делает наушники плоскими при ношении в сумке или временном хранении в кармане кресла автомобиля или самолета.

Высокое качество звучания обеспечивает фирменный 40-мм излучатель KEF с 20-мм неодимовым магнитом и звуковой катушкой, намотанной алюминиевым проводом с медным покрытием. Малый вес звуковой катушки обеспечивает высокую детальность и наилучшую динамику звучания. Space One обладает стандартным импедансом 32 Ом, облегчающим согласование со смартфонами и другими портативными устройствами. Однако высокий класс качества позволяет успешно использовать их и со стационарной аппаратурой класса Hi-Fi. Наушники Porsche Design базируются на самых передовых технологиях KEF Линейка устройств Porsche Design демонстрирует всю полноту технологических инноваций KEF, а легендарная дизайнерская студия придала им достойное обрамление. Примечательно, что престижную премию в области дизайна RedDot получили все три устройства. Несомненное преимущество линейки Porsche Design от KEF состоит в том, что дизайнерская и стилистическая составляющая полностью уравновешена технологической, поэтому выбирая данные устройства, пользователь получает одновременно и красивую, и абсолютно функциональную вещь с наивысшим качеством звучания. Для бизнесменов и обеспеченных людей, которым в первую очередь и адресована данная продукция, такое сочетание свойств, без сомнения, покажется привлекательным. Все устройства линейки Porsche Design выглядят дорого и стильно Эксклюзивный дистрибьютор KEF Porsche Design в России - компания "ММС"