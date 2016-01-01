E-серия ‒ младшая линейка встраиваемой акустики KEF, оборудованная драйверами Uni-Q. Из отличий серии отметим уменьшенный диаметр твитера ‒ всего 16 мм и общий уровень изготовления и оснащения. Редко когда в этой ценовой категории можно встретить «встройку» с таким качеством звучания (благодаря Uni-Q) и таким классом защиты от влаги и прочих неблагоприятных условий (тот самый Marine Grade).

Q-серия ‒ многочисленная линейка, в которой есть «встройка» на любой вкус, включая потолочные круглые и квадратные модели, а также несколько моторизованных акустических систем, к описанию которых мы еще вернемся в следующем разделе. Как можно догадаться из названия линейки, конструкция моделей основана на использовании модуля Uni-Q.