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Потолочная «встройка» KEF в многоканальных домашних аудиосистемах
Главное достоинство встраиваемых акустических систем ‒ их незаметность, которая делает этот тип громкоговорителей идеальным с точки зрения современных тенденций в архитектуре и дизайне. В отличие от корпусных АС «встройка» не скрадывает место в жилом пространстве, никак не влияет на интерьер. «Встройку» можно использовать в очень неудобных для обычных колонок местах, вроде лоджий и ванных комнат или в ограниченных по площади помещениях. Поэтому неудивительно, что с каждым годом встраиваемые АС применяются все чаще, на этот сегмент рынка акустических систем обратили внимание не только инсталляторы, но и практически все крупные производители. Конкуренция и применение современных технологий смогли, наконец, вытолкнуть «встройку» из узкой ниши коммерческого использования или применения там, где по-другому помещение просто не озвучить, а качество воспроизведения не является важным, в пространство типовых решений аудиосистем Hi-Fi/High-End класса.
Перспективным представляется использование «встройки» в многоканальных аудиосистемах, требующих большого количества колонок. При этом появление новых форматов трехмерного звука лишь обострило вопрос, приведя к еще большему числу каналов. Если на каждый канал ставить корпусные громкоговорители, то места для чего-то другого в помещении уже не останется, получится выделенная комната домашнего кинотеатра. Применение же «встройки» хотя бы на некоторых каналах окружающего звука позволит не исключать помещение из общей жилой зоны. В этой связи клиентам стоит обратить внимание на порой недооцениваемую «встройку» в потолок, благо подвесные потолки сегодня встречаются повсеместно. Акустические системы, встраиваемые в стены, может быть, более понятны интуитивно, однако требуют либо обустройства ниш в стене (та еще морока), либо обивки стен панелями, что проще, но не всегда уместно, так как панели уменьшают полезную площадь комнаты. Кроме того, потолочная «встройка» незаменима в тех ситуациях, когда поблизости от места прослушивания стен просто нет, например, если требуется озвучить выбранную зону в очень просторных помещениях.
Отличия встраиваемой акустики KEF
Британский бренд KEF является не только одним из самых крупных производителей акустических систем, но и одним из самых высокотехнологичных. К встраиваемой акустике инженеры компании обратились задолго до того, как эта тема стала модной. Еще в 60-х годах прошлого века KEF предлагала как опцию модели, встраиваемые в стенные ниши. Затем в 80-х первыми среди английских производителей выпустили полноценную серию встраиваемой акустики. С тех пор компания уделяет много внимания этому сегменту акустических систем, поэтому по передовым технологиям, огромному ассортименту и гарантированному качеству у «встройки» KEF немного конкурентов.
позолоченные пружинные клеммы
Из привлекательных черт «встройки» британцев выделим продуманные крепления, предназначенные для надежности и удобства монтажа акустических систем, ультратонкую рамку фасада, делающую «встройку» совершенно незаметной после установки. Магнитные металлические грили имеют специальное покрытие, защищающее их от ржавчины. Обработка грилей ‒ лишь часть стратегии изготовления «встройки» KEF, принадлежащей к так называемому «морскому классу» (Marine Grade): не только грили, но и корпуса, динамики, разделительные фильтры ‒ все части АС рассчитаны для работы во влажной и соленой среде, защищены от ультрафиолета и перепадов температуры. Поэтому «встройку» KEF можно устанавливать в ванных комнатах или даже оборудовать ими аудиосистемы морских яхт. К большинству моделей можно дополнительно приобрести монтажную рамку, упрощающую установку, и металлический короб, обеспечивающий оптимальный замкнутый объем для работы низкочастотных динамиков.
Uni-Q - фирменная технология KEF, объединяющая в одной точке акустические центры двух излучателей
Но ключевое отличие «встройки» KEF ‒ знаменитая технология Uni-Q. Другие производители «встройки» часто используют коаксиальную конфигурацию драйверов ради экономии места на фасаде громкоговорителя, но KEF разработала технологию Uni-Q не для этого, компактность расположения излучателей ‒ лишь один из бонусов. Uni-Q ‒ базовая технология компании и совершенно универсальная, применяемая в акустических системах разного типа, разных серий и разного ценового уровня. Суть технологии состоит в совмещении акустических центров динамиков высокочастотной и низкочастотной полос ‒ так называемая коинцидентная конфигурация, обеспечивающая ряд преимуществ. И самый жирный плюс динамика Uni-Q ‒ точное фазовое согласование и однородная направленность входящих в него излучателей. Если бы этой технологии у KEF не было, ее следовало бы придумать специально для встраиваемой акустики. Ведь направленность излучения ‒ традиционная проблема потолочной «встройки». Решая ее, производители идут на всякие ухищрения, скашивая фасады громкоговорителей или придумывая шарнирные механизмы ‒ все, чтобы направить излучение в сторону слушателя. Коинцидентные динамики KEF означенную проблему решают автоматически: твитер и низкочастотный излучатель работают согласованно, демонстрируя замечательно широкую и однородную диаграмму направленности, тем самым давая инсталлятору лишнюю свободу в размещении акустических систем.
Использование потолочной встройки KEF на тыловых каналах домашнего кинотеатра
Звук тыловых, а также боковых каналов домашнего кинотеатра, не обязан быть строго направленным. Наоборот, в случае относительно небольших помещений и близко расположенных к слушателю громкоговорителей появляется риск привязки звука к колонкам. Именно поэтому в спецификациях THX предпочтение на тыловых каналах отдается дипольным громкоговорителям, создающим диффузное звуковое поле. Потолочная встройка также прекрасно справляется с этой задачей, поэтому ее можно смело рекомендовать для воспроизведения каналов окружающего звука.
Повторимся, KEF предлагает огромный выбор потолочной «встройки»: по классу и цене, по конструктиву и размерам. Даже если не упоминать модели для коммерческих инсталляций и нацеленные больше на дизайнерские проекты миниатюрные АС Soundlight, потолочную «встройку» можно найти в линейках: C, E, Q, T и R. Основную линейку можно разбить на три группы по калибру басового излучателя: 130, 160 и 200 мм, также почти все модели имеют круглое или квадратное исполнение, а 160 и 200мм модели имеют еще и прямоугольное.
Ci160CRds и Ci160CSds - стереозвук с
помощью одной акустической системы
Акустические системы C-серии ‒ редкие представители семейства KEF, не оборудованные динамиком Uni-Q. Для компактности излучатели НЧ- и ВЧ-полос расположены коаксиально, но не коинцидентно (как в Uni-Q). Серия включает модели круглой и квадратной формы, которые выделяются оформлением твитера. Асимметричная акустическая линза и фирменный многолепестковый рассекатель Tangerine, унаследованный от модулей Uni-Q последних поколений, улучшают однородность и расширяют направленность звука. В результате по этим характеристикам «встройка» C-серии мало в чем проигрывает акустическим системам, укомплектованным излучателями Uni-Q. Еще одна особенность C-серии ‒ наличие в ее составе моделей Dual Stereo Ci160CRds и Ci160CSds, оснащенных двумя пищалками и басовиком с двойной звуковой катушкой. Необычная конструкция позволяет принимать и воспроизводить стереосигнал одним громкоговорителем. Такие модели можно устанавливать в особо стесненных помещениях или углах, пользуясь отражениями от стен для создания стереофонического эффекта.
E-серия ‒ младшая линейка встраиваемой акустики KEF, оборудованная драйверами Uni-Q. Из отличий серии отметим уменьшенный диаметр твитера ‒ всего 16 мм и общий уровень изготовления и оснащения. Редко когда в этой ценовой категории можно встретить «встройку» с таким качеством звучания (благодаря Uni-Q) и таким классом защиты от влаги и прочих неблагоприятных условий (тот самый Marine Grade).
Q-серия ‒ многочисленная линейка, в которой есть «встройка» на любой вкус, включая потолочные круглые и квадратные модели, а также несколько моторизованных акустических систем, к описанию которых мы еще вернемся в следующем разделе. Как можно догадаться из названия линейки, конструкция моделей основана на использовании модуля Uni-Q.
сабвуфер Т-серии Ci200TRb
уникальная установочная глубина: 59-мм - сабвуфер!
... и всего 36 мм - сателлиты!
Т-серия предлагает две потолочные модели Ci160TR и Ci160TS, отличающиеся формой рамок. Встраиваемые АС базируются на идеях и технологиях одноименной серии корпусной акустики, позволивших добиться удивительно плоского дизайна громкоговорителей. Эти модели не имеют Uni-Q, они укомплектованы раздельными излучателями: твитером с 25-мм алюминиевым куполом и рассекателем Tangerine, а также 115-мм басовым драйвером с фирменным подвесом Z-Flex. «Встройка» T-серии предназначена для максимальной экономии пространства, ее установочная глубина поражает ‒ менее 36 мм! Модели словно специально придумали для озвучивания интерьеров роскошных яхт. В этой же линейке KEF предлагает ультратонкий потолочный сабвуфер: Ci200TRb оборудован 200-мм динамиком, способным воспроизводить бас от 32 Гц при установочной глубине громкоговорителя менее 59 мм. Сабвуфер выпускается в пассивной и активной (с усилителем KASA500) версиях.
модель Ci200RR-THX, сертифицированная
R-серия ‒ сегодняшняя вершина модельного ряда встраиваемой акустики KEF. По большей части линейка состоит из акустических систем, встраиваемых в стену, но среди них есть одна потолочная модель Ci200RR-THX ‒ «встройка» экстра-класса, укомплектованная новейшим модулем Uni-Q с басовиком диаметром 200 мм. Из параметров модели особо выделим престижнейшую сертификацию THX Ultra2, означающую, что Ci200RR-THX можно использовать в домашних кинотеатрах элитного ранга.
Использование потолочной встройки KEF на LCR-каналах домашнего кинотеатра
Вообще говоря, требования к фронтальным каналам многоканальной аудиосистемы требуют определенной направленности звука, особенно это касается «центра», звук которого должен быть четко привязан к экрану домашнего кинотеатра. Поэтому громкоговоритель центрального канала рекомендуют устанавливать прямо под экраном или же прямо над ним. С потолочной «встройкой» вписываться в эту стратегию получится не всегда, по этой причине специалисты рекомендуют ставить на каналы LCR «встройку» для стен. Однако многие клиенты готовы пойти на небольшие компромиссы в звучании ради красивого дизайна помещения, бывают также ситуации, когда что-то другое кроме потолочной «встройки» использовать не получится.
Моторизованные модели KEF Ci3-80QT на LCR каналах ДК
Как раз для приспособления потолочной «встройки» под фронтальные каналы и «центр», многие производители применяют скошенные фасады и поворотные механизмы для твитера или же всего ансамбля излучателей, направляя его в зону прослушивания. Инженеры KEF, как мы уже говорили, решили проблему направленности излучения один раз и навсегда, добившись с помощью технологии Uni-Q однородности звучания под резными углами к оси громкоговорителя. Соответственно для фронтальных каналов домашнего кинотеатра можно рекомендовать потолочную «встройку» KEF с модулем Uni-Q, дополнительно потребовав хорошей глубины баса и динамики звучания. Под эти критерии подходят старшие модели E и Q-серий, оснащенные басовиками калибра 200 и 160 мм.
Особняком снова стоит модель R-серии Ci200RR-THX ‒ универсальный боец, подходящий для любых каналов домашнего кинотеатра. Полученная акустической системой сертификация Ultra2 является в градации THX самой верхней ступенькой, предполагая работу громкоговорителей в очень больших помещениях (>85 куб. м.) на дистанциях, превышающих 4 м. от слушателя.
Моторизованое направление "встройки"
KEF продолжают модели Ci200.3QT
Однако у KEF есть еще один интересный вариант для озвучивания каналов LCR с помощью потолочной «встройки» ‒ это входящие в Q-серию моторизованные модели. Управляемые с помощью триггера акустические системы выезжают из потолка, а когда не нужны, тихо прячутся обратно. Модели прекрасно сочетаются с моторизованным экраном, создавая полностью автоматизированную аудиосистему, которая появляется на свет только, когда владелец желает посмотреть фильм или послушать музыку. Эти акустические системы можно точно направить в сторону зрителя, а модули Uni-Q только увеличивают зону охвата с качественной звуковой панорамой. Модели Ci200.3QT оснащаются модулем Uni-Q с крупным басовиком диаметром 200 мм, модели Ci3-80QT имеют 3-полосную конфигурацию, где 75-мм модуль Uni-Q соседствует с парой басовиков того же калибра.
Использование потолочной встройки KEF в современных системах 3D-звука
С появлением современных форматов трехмерного звука (Dolby Atmos, Auro 3D, DTS:X) потолочная «встройка» получила новую, естественную сферу применения. Все перечисленные форматы подразумевают добавление в многоканальную аудиосистему одного или нескольких «слоев» верхних каналов, которые логичнее всего разместить на потолке! Да, акустические системы в некоторых случаях можно подвешивать на потолочных кронштейнах, а Dolby Atmos предлагает к тому же оригинальный вариант реализации верхних каналов с помощью специальных громкоговорителей и отраженного от потолка звука. Есть такой громкоговоритель и в модельном ряду KEF.
Конфигурация Atmos 5.1.4 с потолочной "встройкой"
Однако если речь идет о совмещении домашнего кинотеатра и стильного интерьера ‒ потолочная «встройка» остается главным кандидатом на роль верхних акустических систем. Например, домашние варианты самой распространенной сегодня 3D-звуковой технологии Dolby Atmos рекомендуют конфигурации каналов от 5.1.2 до 9.1.4 ‒ с двумя или четырьмя громкоговорителями верхних каналов. Для озвучивания этих каналов можно использовать разную потолочную «встройку» KEF, лишь бы ее класс соответствовал уровню других компонентов и громкоговорителей домашнего кинотеатра. Вплоть до многоканальных систем референсного класса, в которых компания рекомендует использование «старших» потолочных моделей KEF Ci200RR-THX.
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