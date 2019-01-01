Домашняя техника Проекционные экраны EluneVision – премиум класс за разумные деньги EluneVision - это канадский производитель проекционных экранов высшего класса качества, предназначенных для домашнего и профессионального применения. Ориентируясь на признанных технологических лидеров рынка, таких как Stewart, и используя собственные технические разработки, компания не просто производит высококачественную продукцию, но также стремится сделать свои экраны более доступными по цене. Такой подход заслуживает уважение и вызывает особенный интерес у публики, тем более что экраны EluneVision теперь доступны в России. Компания EluneVision делает экраны премиум-класса более доступными Секрет ценовой политики канадцев прост как мир: производство в Китае. Впрочем, это никак не мешает разрабатывать и успешно внедрять самые передовые и сложные технологии производства экранов и экранных полотен. Полотна EluneVision по своему качеству не уступают продукции ведущих брендов, они максимально приближены по своим свойствам к эталонной поверхности с Ламбертовым отражением, без искажения цвета и потерь яркости при различных углах обзора.



Эталоны белого

Примером такого экранного полотна является Reference Studio 4K. Экран имеет максимально широкий угол обзора и выдает одинаково качественное изображение вне зависимости того, в какой части аудитории расположился зритель. Благодаря идеально выверенному балансу белого обеспечивается нейтральный характер отражения без искажения цветопередачи. Гладкая бестекстурная поверхность способствует точному отображению видео разрешения 4К. Совокупность свойств экранного полотна Reference Studio 4K дает исключительно реалистичную и живую картинку. Отражающие свойства экрана фактически неизменны в широком угле обзора Исключительные отражающие свойства разработчики EluneVision смогли совместить с не менее выдающимися акустическими свойствами в акустически прозрачном полотне Reference Studio 4K AudioWeave. Оно имеет тканую структуру и обеспечивает рекордно низкий коэффициент затухания звукового давления — менее 0,35 дБ во всем слышимом диапазоне частот. Проблему муара, свойственную для тканого материала, устраняет более тонкая, нежели размер пикселей, текстура поверхности.



Максимум яркости

Для просмотра видео в условиях частичной или полной освещенности помещения экранные полотна должны обладать эффективными светоблокирующими свойствами, которые невозможно реализовать без сложных современных технологий. Полотно Aurora ALR является отличной иллюстрацией того, насколько сложным инжинирингом и высокотехнологичным производством располагает компания EluneVision. Внешняя подсветка не повредит картинки если используется экран Aurora ALR Полотно Aurora ALR состоит из нескольких слоев, каждый из которых вносит свой особый вклад в формирование и качество изображения видимого на экране. Базовый слой представляет собой непрозрачную поверхность, которая исключает возможность прохождения света насквозь. Далее следует подложка с высокой отражательной способностью. Наночастицы, используемые при создании полотна, обеспечивают максимальное отражение света, попадающего от проектора, усиливают цветовой контраст, что делает картинку более яркой, а цвета - более насыщенными. При этом отсекается 49% паразитной боковой засветки, что позволяет сохранить высокие показатели качества при интенсивном внешнем освещении. Многослойная конструкция и нанотехнологии помогают блокировать внешнюю засветку Гладкий полупрозрачный оптический слой имеет безупречно ровную поверхность, что позволяет получить четкую картинку без искажений, связанных с неровностью экрана. Полотно Aurora ALR проектировали с учетом использования его с проекторами следующего поколения 8К без потери качества изображения. Финальное антистатическое покрытие поверхности экрана обеспечивает его сохранность, минимизируя отрицательное воздействие внешней среды на поверхность экрана, а также позволяя защитить поверхность от пыли и загрязнения. В акустически прозрачном полотне Aurora используется микроперфорация Для ультракороткофокусных проекторов EluneVision разработали специальную модификацию полотна Aurora 4K ShortThrow, а для работы с заэкранными громкоговорителями производится полотно с микроперфорацией Aurora Perforated. Сверхмалый размер отверстий был рассчитан таким образом, чтобы не создавать негативного влияния ни на изображение, ни на звук.



Кино в раме

Ассортимент EluneVision включает в себя несколько моделей рамных экранов. Для применения в профессиональных видеостудиях и для обычных любителей классического дизайна предлагается традиционный экран Fixed Frame с прочной несущей конструкцией из авиационного алюминия и широким обрамлением, покрытым черным бархатом. Фирменная система двойного натяжения полотна обеспечивает предельно ровную поверхность. Экраны серии Fixed Frame комплектуются обычным или акустически-прозрачным полотном серии Reference Studio 4K. Особое внимание стоит обратить на тот факт, что обладая референсным качеством отображения, данные экраны являются доступными по цене. Экран с ультратонкой рамкой и фоновой подсветкой — новое слово в дизайне кинозалов Сделать интерьер квартиры, лофта или любого другого помещения современным и стильным помогут экраны серия NanoEdge. Они также имеют прочную алюминиевую раму и высокоэффективную систему натяжения экранного полотна, но при этом могут похвастать ультратонким обрамлением и LED подсветкой, окружающей его по периметру. Подсветка не только позволяет превратить экран в яркий акцент интерьера, но также выполняет вполне утилитарную функцию: делает просмотр более комфортным и усиливает впечатления зрителей от увиденного.

Экраны серии NanoEdge совместимы с полотнами семейств Aurora и Reference.



Эффект отсутствия

В помещениях и инсталляциях, не подразумевающих постоянного присутствия экрана, могут использоваться моторизированные рулонные модели Tab-Tensioned. Они выпускаются как в стандартном корпусном виде, так и в версии, встраиваемой в потолок.

В конструкции этих экранов ровная поверхность полотна достигается с помощью технологии Pure-Flat, сочетающей вертикальное и боковое натяжение. А для лучшей сохранности экрана в собранном виде инженеры EluneVision использовали для наматывания полотна трубу увеличенного диаметра. Это позволяет избежать образования складок и вытягивания участков полотна в то время, пока экран свернут.

Рулонные экраны могут оснащаться полотнами различных типов по выбору заказчика. Рулонный экран можно встраивать в потолок так что в закрытом виде он будет незаметен Современный подход к созданию экранов, учитывающий актуальные тренды рынка и потребности пользователей, делает продукцию компании EluneVision функциональной и привлекательной. А разумная ценовая политика позволяет рассматривать фирменные экраны еще и как весьма практичное вложение средств.



Эксклюзивный дистрибьютор EluneVision в России – компания Deus Hi-Fi.