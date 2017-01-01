Домашняя техника PRX800W ‒ новая линейка активных громкоговорителей JBL с беспроводным управлением В серии PRX800W всемирно известный бренд JBL учел насущные пожелания рынка профессиональных громкоговорителей, собрав воедино современные технологии и проверенные временем решения. Несмотря на достаточно традиционный внешний вид громкоговорителей, их начинка была серьезно переработана, адаптируя последние достижения в развитии усилителей D-класса и возможности удаленной настройки по беспроводной сети Wi-Fi. Преимущества линейки - новые эффективные усилители и беспроводное управление по сети Wi-Fi Серия PRX800W сделана масштабируемой по размерам, мощности и назначению громкоговорителей с тем, чтобы раздвинуть границы ее применимости в самых разных ситуациях от систем звукоусиления в ресторанах или звукового сопровождения общественных мероприятий до озвучивания живых выступлений музыкантов или серьезных клубных инсталляций. Для настройки громкоговорителей пользователю предлагается бесплатное приложение для мобильных устройств iOS или Android, называемое PRX Connect. Программа удобна не только большим количеством регулировок встроенного звукового процессора, но и возможностью модерации даже большой аудиосистемы. Только понадобится Wi-Fi роутер, производящий регистрацию каждой АС в сети. Программа обеспечивает полный доступ ко всем настройкам DSP: задержка, уровни, 8-полосный параметрический эквалайзер и другие функции. Артистам же серия PRX800W предлагает даже более мощную систему управления, поддерживающую технологию HARMAN Connected PA, которая обеспечивает быструю настройку всего оборудования концертной аудиосистемы посредством одного мультиплатформенного приложения. Клубные АС звукоусиления и мониторинга - одно из многих применений JBL PRX800W Конструкция громкоговорителей предполагает транспортабельность и надежную многолетнюю работу в суровых условиях. Трапециевидные корпуса колонок выполнены из многослойной фанеры: основание и верх имеют толщину 25 мм, остальные стороны ‒ 18 мм. Для покрытия колонок используется долговечный и неприхотливый материал DuraFlex. На защитные решетки идет сталь толщиной 1.3 мм. Все громкоговорители имеют 2-полосную конфигурацию излучателей, кроме PRX835W, которые 3-полосные. Излучатели СЧ/ВЧ-звена имеют рупорное оформление с контролем направленности 90ºх50º. Басовые излучатели заключены в фазоинверторные отсеки кабинетов и сделаны по фирменной технологии профессиональных драйверов JBL, именуемой Differential Drive. Эти динамики ‒ одни из самых эффективных в своем классе ‒ сочетают легкость и компактность с расширенным частотным и динамическим диапазонами воспроизведения. Уменьшенный мотор динамиков ‒ на самом деле очень мощный за счет применения двойных неодимовых магнитов и двух длинных звуковых катушек. Масса подвижной системы снижена благодаря использованию композита как материала диффузора и алюминия в звуковых катушках. Нелинейности ограничиваются магнитно насыщенными полюсными наконечниками и стабилизирующим алюминиевым кольцом на керне. От температурной компрессии драйвер защищен воздушной вентиляцией магнитного зазора и продуманным дизайном моторного каркаса, превращенного в большой радиатор. Полный доступ к настройкам АС дает приложение для мобильных устройств PRX Connect В каждый громкоговоритель серии PRX800W интегрированы усилительные модули D-класса суммарной мощностью 1500 Вт: по одному модулю на сабвуфер, по два модуля (2х750 Вт) на АС. Электроника линейки унаследована от высшего класса звуковых процессоров Crown, мягкая система ограничения пиковых уровней сигнала работает по технологии dbx Type IV. Унификация прослеживается во всем, включая задние щитки громкоговорителей. Все громкоговорители оборудованы абсолютно одинаковыми панелями коммутации, щитки сабвуферов также идентичны. В каждый щиток встроен вентилятор охлаждения, который, однако, не крутится непрерывно, включаясь только при перегреве усилителя. Также не лишним будет отметить, что каждый громкоговоритель линейки PRX800W после изготовления проходит жесткую проверку работоспособности, длящуюся не менее 100 часов. Задние панели АС оснащены входом RCA и двумя комбинированными входами XLR/джек, дополненными регуляторами уровня. Балансные входы можно превратить в микрофонные, нажав соответствующие кнопки. Балансный выход «MixOut», будет готовить сигнал в соответствии с позициями регуляторов балансных входов, пока не нажата кнопка «50/50 Mix», настраивающая входы на один уровень. Другие кнопки отвечают за следующие функции: в старших моделях есть кнопка Norm/Boost ‒ переключение режима воспроизведения «плоская АЧХ/подъем НЧ и ВЧ» (в младших моделях на ее месте находится кнопка Main/Monitor), Connect ‒ соединение с контроллером по сети Wi-Fi, Front LED ‒ выключение яркого светодиодного индикатора на фасаде громкоговорителя. Задний щиток сабвуферов помимо отмеченных кнопок Front LED и Connect имеет кнопку переключения фазы 0º/180º. Два балансных комбинированных входа оснащены общим регулятором уровня. Два балансных выхода XLR могут пропускать сигнал через ФВЧ (80 Гц, 24 дБ/октава), если нажата кнопка Hi Pass. В состав серии входят четыре громкоговорителя и два сабвуфера. Младшие модели имеют асимметричную форму корпуса ‒ их можно положить на бок, превратив в сценические мониторы. Модели PRX835W, PRX825W и сабвуфер PRX818XLFW • PRX835W: 39-20k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 138 дБ, 3-полосы с частотами раздела 580 Гц, 2.1 кГц, компрессионный твитер 37.5 мм в рупоре 90ºх50º, СЧ динамик 165 мм в рупоре 90ºх50º, басовик 380 мм, усилитель D-класса 2х750 Вт. Габариты: 938 x 446 x 539 мм (ВхШхГ), вес34.9 кг.



• PRX825W: 46-17k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 138 дБ, 2-полосы с частотой раздела 2.4 кГц, компрессионный твитер 37.5 мм в рупоре 90ºх50º, два басовика 380 мм, усилитель D-класса 2х750 Вт. Габариты: 1061 x 446 x 539 мм (ВхШхГ), вес37.2 кг.



• PRX815W: 56-20k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 135 дБ, 2-полосы с частотой раздела 2 кГц, компрессионный твитер 37.5 мм в рупоре 90ºх50º, басовик 380 мм, усилитель D-класса 2х750 Вт. Габариты: 701 x 446 x 359 мм (ВхШхГ), вес21.6 кг. Модели PRX812W, PRX815W и сабвуфер PRX815XLFW • PRX812W: 56-20k Гц, пиковое звуковое давление ‒ 137 дБ, 2-полосы с частотой раздела 1.8 кГц, компрессионный твитер 37.5 мм в рупоре 90ºх50º, басовик 305 мм, усилитель D-класса 2х750 Вт. Габариты: 599 x 385 x 341 мм (ВхШхГ), вес19.4 кг.



• PRX815XLFW (сабвуфер): 36-113 Гц (-10 дБ), пиковое звуковое давление ‒ 131 дБ, вуфер 305 мм, усилитель D-класса 1500 Вт. Габариты: 548 x 446 x 572 мм (ВхШхГ), вес25.4 кг.



• PRX818XLFW (сабвуфер): 30-103 Гц (-10 дБ), пиковое звуковое давление ‒ 134 дБ, вуфер 380 мм, усилитель D-класса 1500 Вт. Габариты: 692 x 523 x 724 мм (ВхШхГ), вес36.8 кг.