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Решение от JBL для озвучивания салона красоты

 

Современному салону красоты практически невозможно обойтись без фоновой озвучки. Времена, когда по углам развешивали колонки от музыкального центра, безвозвратно прошли, да оно и к лучшему – такое решение вряд ли можно назвать удачным. Для того, чтобы клиенты были довольны, необходимо элегантное и относительно недорогое решение. Именно такой вариант предлагает HARMAN: рассматриваемая нами система построена на базе универсального коммерческого микшера/усилителя JBL CSMA2120. Для данного решения HARMAN предлагает множество вариантов акустических систем. Мы рассмотрим здесь два из них – потолочную модель JBL C24CT и подвесную JBL C65P/T.

 

Более подробно о данном решении можно прочитать в статье "Компактное решение

от HARMAN для озвучивания небольшого салона"

 

 
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