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Решения AMX для переговорных комнат

 

Компания HARMAN демонстрирует решения AMX для автоматизации переговорных комнат.

Впервые в России на выставке Integrated Systems Russia было показано комплексное решение для автоматизации переговорных AMX Acendo, отражающее фирменную концепцию Perfect Meeting, в соответствии с которой деловые встречи в предприятии должны проходить с максимальной эффективностью. В рамках линейки демонстрируется три продукта:

- AMX Acendo Core – это решение для оснащения конференц-залов и переговорных комнат, которое максимально оптимизирует их использование, а также обеспечивает совместную работу с документами для всех сотрудников, как присутствующих в данном помещении, так и участвующих в переговорах дистанционно.

- Линейка саундбаров Vibe, предназначенных специально для конференций. Звуковые панели серии имеют широкий набор функций: они оснащены акустическими системами JBL, микрофонами дальнего поля с возможностью подавления эха, широкоугольной камерой с углом обзора 120 градусов и, кроме того, их дизайн идеально подходит для современных офисных интерьеров.

- Cенсорные панели AMX Acendo RoomBook, которые получили обновление программного обеспечения, что повысило удобство их использования, установки и настройки.

 

Также вниманию зрителей были представлены презентационные коммутаторы AMX Incite, которые обладают широчайшими аудио и видео возможностями для реализации разнообразных сценариев коммуникации в лекториях и конференц-залах. Новинки сочетают в себе самые передовые технологии обработки и передачи видеосигнала от AMX и фирменные разработки других брендов HARMAN, таких как BSS, dbx и Crown. Коммутаторы обеспечивают масштабирование видеосигнала, поддержку разрешения 4K/60, возможность многооконной работы, усиление и обработку аудио, управление, возможность передачи сигналов на большие расстояния.

 
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