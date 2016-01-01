Домашняя техника Саундбары Triad серии Micro и Mini — Высшая лига Саундбары как один из доступных форматов домашнего кинотеатра существуют достаточно давно, однако настоящее развитие это направление получило несколько лет назад вместе с общим трендом, нацеленным на упрощение домашних аудиосистем высокого класса качества. Одной из немногочисленных компания, представляющих саундбары в сегменте премиум является компания Triad Speakers.

Когда саундбары только появлялись, данным форматом домашнего кинотеатра заинтересовались производители электроники для массового сегмента рынка и буквально завалили прилавки магазинов саундбарами всё более и более тонкими, плоскими, компактными и при этом совершенно невыносимыми в плане качества звучания. Если же кто-то хотел построить домашний кинотеатр среднего класса, то достойный саундбар надо было еще поискать, а в сегменте High End их фактически не существовало. Эти ниши рынка удерживал за собой традиционный формат кинотеатра с раздельной акустикой левого, центрального и правого каналов. Саундбары Triad Speakers это по сути два или три фирменных сателлита в одном корпусе Саундбары — явление времени

Современные тенденции развития домашнего аудио таковы, что пользователи стремятся к максимальному удобству и простоте с одной стороны и к высокому качеству звучания с другой. Настольную беспроводную акустику и мультирумные решения теперь производят именитые Hi-Fi бренды, и количество их растет день ото дня. А на рынке высококачественных саундбаров по-прежнему наблюдается вакуум и одним из производителей, стремящихся его заполнить, является американская компания Triad Speakers. Саундбары Triad Speakers это по сути два или три фирменных сателлита в одном корпусе Почему именно Triad Speakers решили заняться производством саундбаров премиум-класса да ещё так масштабно? Ответ достаточно прост. Эта компания изначально специализировалась на высококачественных домашних кинотеатрах, как со встраиваемой, так и со свободно устанавливаемой акустикой. За годы существования наработан богатый опыт и появилось самое настоящее чутье на актуальные потребности пользователей. Это обусловлено ещё и тем, что владельцы компании и её главные разработчики являются выходцами из инсталляторской среды, а СЕО компании Ларри Пекстон и вовсе является одним из основателей CEDIA. В настоящий момент сотрудники Triad Speakers нередко сами принимают участие в проектировании больших и сложных систем на базе собственной акустики. Большое количество акустики изготавливается под заказ, причем не только в оригинальной отделке, но и с изменением наружных габаритов корпуса. Иными словами, Triad Speakers — компания, которая весьма близка к конечному потребителю и действительно знает, чего хотят её клиенты.



Нестандартные решения

Вся продукция Triad Speakers по-умолчанию относится к высшему классу качества, поскольку требования к кинотеатральной акустике и по динамике, и по разрешению, и по тональному балансу весьма строгие. Основным поставщиком динамиков является хорошо известная всем датская компания Scan Speak, специализирующаяся на излучателях класса High End. Любая акустика и саундбары в том числе разрабатываются и производится в США. Важным отличием Triad Speakers как производителя является способность адаптировать свою продукцию под требования заказчиков. А саундбары в этом плане — наиболее капризная вещь, ведь если длина саундбара не совпадает с размерами телевизора, система не будет смотреться гармонично. Поэтому Triad Speakers предлагает изготовление под заказ в нужном размере, так чтобы габариты акустики и телевизора совпадали с точностью до миллиметра. Более того, доступно даже изготовление изогнутых саундбаров, которые можно устанавливать с популярными моделями изогнутых телевизоров. Одной из отличительных особенностей Triad Speakers является изготовление саундбаров любой ширины в разных вариантах отделки на заказ Другой немаловажный фактор, касающийся любой акустики устанавливаемой в помещении - интеграция её в визуальный образ помещения. Базовый вариант саундбаров Triad подразумевает черную матовую отделку. Дизайн при этом совершенно нейтральный, на фасаде нет даже логотипа компании. Для того, чтобы вписать саундбар в интерьер, производитель предлагает различные варианты отделки: окрашивание грилей и корпуса в различные цвета, отделка корпуса натуральным шпоном, выбор которого насчитывает десятки вариантов цветов, фактур и оттенков.



Модельный ряд

Серьёзный подход к вопросу качества звучания не позволяет Triad Speakers использовать системы имитации объемного звука с созданием виртуальных звуковых каналов. В этом плане компания занимает весьма конкретную позицию, отдавая предпочтение традиционным решениям как наиболее честным и достоверным в плане качества звучания. Таким образом, с технической точки зрения саундбары Triad Speakers это три пассивных акустических системы, левый фронтальный, центральный и правый фронтальный каналы, собранные в одном корпусе. В зависимости от размеров помещения, которое нужно озвучить, предлагается несколько различных серий саундбаров. Основными из них являются OnWall Mini и OnWall Micro. В обоих случаях в конструкции используются корпуса из МДФ. Способ размещения разъемов в нише позволяет прижать корпус саундбара вплотную к стене Глубина корпусов минимальна насколько это позволяют сделать используемые в конструкции излучатели. Все разъемы располагаются в нише на задней стенке саундбара, а фирменное крепление Easy-Mount позволяет плотно притягивать его к стене. Таким образом, кабели можно подвести совершенно незаметно, выведя их из стены в месте установки саундбара. А сам он выступает вперед не больше чем телевизор, висящий на стандартном креплении. И серия Micro, и серия Mini имеют две модификации: LCR и SAT. Первая более мощная и подразумевает использование двух СЧ/НЧ излучателей на каждый канал, а вторая имеет лишь один СЧ/НЧ излучатель. Таким образом, внутри каждой серии имеется дополнительная градация по мощности, для возможности более точного подбора акустики под имеющееся помещение. Для подвешивания на стену разработаны специальные крепления В серии Micro используются ВЧ динамики с 25 мм шелковым куполом и СЧ/НЧ динамики с 80-мм диффузором из материала Polycone. Серия включает в себя четыре модели, причем все они имеют стандартную глубину корпуса всего 58 мм. Саундбар OnWall Micro SAT 3.0 самый компактный, он имеет высоту всего 101 мм и ширину 814 мм. Подходящий для него одноканальный сателлит для тыловых каналов - OnWall Micro SAT 1.0. Саундбар OnWall Micro LCR 3.0, имеющий по паре СЧ/НЧ излучателей, крупнее по габаритам. Высота корпуса составляет уже 152 мм, а длина может быть не менее 1'029 мм. Ширину саундбаров можно увеличивать для соответствия ширине телевизора с которым они будут использоваться. Процедура эта обсуждается и заказывается индивидуально так же, как и материалы отделки корпуса. Саундбары с индексом SAT имеют по одному СЧ/НЧ динамику на канал Серия Mini значительно более обширна. В неё входят также сателлиты и сабвуферы в свободно стоящей версии InRoom, встраиваемые в стену InWall и встраиваемые в потолок InCeiling. Саундбары попадают в серию настенной акустики OnWall. Все они базируются на шелковом 25-мм твитере и 110 мм СЧ/НЧ динамике с бумажным диффузором. В версии SAT выпускается один саундбар с высотой 152 мм и шириной 1124 мм. Он единственный в серии имеет глубину 73мм, а все остальные несколько глубже — 92мм. Версии SE оснащаются улучшенными излучателями Саундбар OnWall Mini LCR 3.0 не только глубже, но и шире, его минимальный размер 1371 мм. Помимо возможностей изменить габариты корпуса или выбрать отделку под заказ, эту модель можно заказать в версии SE с улучшенными излучателями. Кроме одноканального сателлита OnWall Mini LCR 1.0, в серии присутствует сдвоенная акустика OnWall Mini LCR 2.0, которая так же, как и саундбар выпускается в обычной и SE версиях. Двухканальные саундбары оценят любители стерео Итог

С помощью саундбаров Triad Speakers и сателлитов входящих в серии OnWall Mini и OnWall Micro можно собрать домашний кинотеатр в помещениях малых и средних размеров. Инсталляция, хоть и не будет встраиваемой, фактически получается малозаметной, но несмотря на компактность звук такой системы соответствует самым строгим критериям и не разочарует даже тех, кто привык к кинотеатрам, построенным на высококачественной встраиваемой или свободно стоящей акустике.



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