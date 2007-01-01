Секреты правильного электропитания от салона "Нота Плюс" Внимание всем, кто подключает свои Hi-Fi системы непосредственно к городской электросети! Ваше оборудование находится в зоне риска, а как его избежать мы решили спросить у признанных экспертов мира Hi-Fi и High End. Начали с салона Нота Плюс, где Сергей Свитенко рассказал нам немало интересного о том, какие проблемы с электричеством пришлось пережить на новом месте о том, как можно с этим бороться. Ну а главное - мы увидели, что произойдет в салоне, полном дорогих аудиосистем, если в городской сети вдруг исчезнет напряжение. Подробнее о защите электропитания в салоне "Нота Плюс" читайте в статье "Энергия чистого звука". Подробнее о проблемах электропитания в квартирах и загородных домах читайте в материале "Секреты здорового электропитания". Познакомиться с модельным рядом устройств защиты электропитания FCI можно на сайте.