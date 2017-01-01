Домашняя техника Сетевой контроллер URC MRX-10 Сетевой контроллер URC MRX-10 имеет широкий набор функций, позволяющих построить на его базе практически любую систему управления. Его логично использовать не в одной комнате – скорее это решение для средних размеров квартиры или же частного дома. MRX-10 в подавляющем большинстве случаев располагается в серверной комнате, где управляет установленной там же аппаратурой, а также AV-аппаратурой, термостатами, светом, жалюзи и прочими устройствами по локальной сети, интерфейсу RS-232 или с помощью инфракрасных команд. Также есть пара реле, выходы 12 В и радиоканал для работы с радиочастотными аксессуарами. Для монтажа в рэковую стойку предусмотрены опциональные крепления. Важно помнить, что данная модель может использоваться в роли центрального контроллера, любое помещение в доме можно оснастить дополнительными контроллерами MRX-2/MRX-4IR/MRX-4SEN, которые будут управлять оборудованием в этой зоне по командам центрального контроллера. Управлять системой можно как с помощью уже имеющихся смартфонов и планшетов, так и с помощью высокотехнологичных пультов дистанционного управления с физическими и виртуальными (экранными кнопками) TRC-780, которые не только обеспечивают удобное управление по радиоканалу (нет необходимости «целиться» в аппаратуру), но и показывают текущее состояние системы – это очень удобно. Управление возможно также и через сеть Интернет – находясь в отпуске, можно посмотреть, что происходит в доме с помощью камер видеонаблюдения, отключить или наоборот включить какое-то оборудование (свет, насосы и т.д.). Мощная система управления на базе контроллера URC MRX-10 способна воспроизводить целые сценарии в любой зоне, воспроизводя рутинные действия нажатием одной кнопки. А специальный шлюз TRF-ZW2 позволяет получить доступ к множеству беспроводных устройств с технологией Z-Wave и интегрировать их в общую систему.

MRX-10 также можно программировать через интернет – профессиональному инсталлятору нет нужды договариваться о встрече с хозяином системы, достаточно обговорить все нюансы и внести все изменения в систему из любого места, где есть доступ в Интернет.



Спецификации:

Управление по IP: один порт 10/100 Base T

Управление по ИК: 8 регулируемых выходов

Управление по RS232: 4 двухсторонних порта

Радиочастотное управление: частота 2,4 ГГц (двухстороннее)

Реле: одно (нормально открытые/закрытые контакты, импульс)

Сенсоры: четыре порта с поддержкой всех сенсоров URC

Выходы 12 В: два программируемых (0,2 А)

Совместимость с шлюзом Z-Wave TRF-ZW2

Опциональное крепление для рэковой стойки RMK-1

Программирование системы через Интернет

Питание: 12 В, 3,5 А

Габариты (ШхВхГ): 430х43х221 мм

Вес: 2,05 кг



Эксклюзивный дистрибьютор URC в Российской Федерации – компания «ММС»