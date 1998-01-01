Домашняя техника Severtson Screens — технологические лидеры Среди большого количества компаний, производящих проекционные экраны и экранные полотна, существует отдельная группа, которую можно с полной ответственностью называть технологическими лидерами. Одной из таких компаний является Severtson Screens. Severtson Screens — технологические лидеры рынка экранов По заказу ВВС

Корпорация Severtson была основана в 1986 году, и ее первым продуктом был не совсем экран. Американские военно-воздушные силы заказали разработку специального светоотражающего покрытия для авиасимуляторов, проекционная поверхность которых имела форму купола. Разработки велись долгими вечерами на кухне основателя компании Рона Северстона. Проект увенчался успехом, Рон смог решить проблему неравномерности нанесения покрытия на сложные поверхности, и фирменная технология была реализована не только у изначального заказчика — на авиабазе Вилльямс, но и в большом количестве других военных и гражданских организаций в более чем 40 странах мира. В последующие годы Рон Северстон совершенствовал формулу светоотражающего покрытия и в 1989 перешел от использования растворителя к водной основе, что сделало фирменную продукцию более экологичной. К развитию ВВС многих стран Severtson Screens имеет непосредственное отношение Большое кино

Переход к кинотеатральной индустрии произошел в девяностых, когда компания Severston Corporation заключила контракт с IMAX. Сложность задачи состояла в том, что светоотражающее покрытие было необходимо наносить на уже установленный экран. Для решения этой проблемы была разработана специальная роботизированная система. В 1998 году Severtson Corporation реализовала проект с самым большим в мире экраном размером 103x129 футов (31,4х39,3 метра), расположенным в кинотеатре IMAX в Сиднее, Австралия. Огромные экраны для IMAX — один из основных продуктов Severtson Screens Качество для всех

Следующей значимой датой в развитии компании стал 2003 год, когда Severtson Corporation начала производство собственной линейки экранов для домашних кинотеатров и профессионального использования. Ассортимент развивался постепенно. Началось все с рамных экранов, после чего стали производиться и другие модели. Использование фирменных технологий изготовления и нанесения светоотражающих покрытий обеспечило исключительно высокое качество экранов и с 2D и с 3D проекцией. В 2009 году ассортимент кинотеатральных экранов Severtson Corporation был полностью сформирован. Совмещая опыт создания больших кинотеатральных экранов и экранов для использования в небольших комнатах, компания смогла разработать специальные модели для профессионального рынка, используемые как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Кроме того, у компании сформировалась сеть представителей и сервисных отделов по всему миру, что также способствовало успеху и признанию компании на рынке домашних и профессиональных экранов. Технологии Severtson Screens подходят и для домашнего использования, даже для работы в освещенной комнате Многообразие полотен

Современный ассортимент полотен Severtson Screens можно условно разделить на три группы: традиционные матовые белые, серые и специальные экраны. При этом большинство полотен выпускаются как в обычных версиях, так и в акустически-прозрачных.

Традиционные матовые белые экраны Matte White с коэффициентом отражения 1 и широкими углами обзора 120 градусов имеют основу из стекловолокна, вследствие чего обеспечивают предельно ровную поверхность. Другая версия белого полотна Cinema White имеет виниловую основу, которая может быть акустически прозрачной благодаря применению перфорации с отверстиями стандартного или микро размера. Светоотражающие возможности такого полотна увеличены до коэффициента 1.3, что в частности позволяет компенсировать потери, возникающие из-за перфорации.

Самый высокотехнологичный вариант белого полотна — Stellar White. На прочную основу из ПВХ наносится фирменное светоотражающее покрытие, что позволяет получать заданный коэффициент усиления света. Компания производит модели с коэффициентами 1, 1.4, 1.8 и 2.2, что позволяет выбрать наиболее подходящую для каждой конкретной ситуации. Также доступен выбор между обычным и акустически-прозрачным полотном с разной степенью перфорации. В ассортимент входят полотна разных типов, в том числе и акустически-прозрачные В разделе серых экранных полотен представлена классическая модель Matte Grey с основой из стекловолокна и коэффициентом усиления света 0.8 и виниловое полотно Cinema Grey с коэффициентом усиления 1.0 и возможностью перфорации. Оба варианта хорошо подходят для работы в условиях частичного затемнения. Кроме того, предлагаются два полотна с нанесением фирменного оптического покрытия. Модель Grey Vision с коэффициентом усиления 1.3 или 1.8 имеет виниловую основу и также как Cinema Grey может иметь стандартную или микро-перфорацию для акустической прозрачности. Модель High Contrast Grey имеет коэффициент усиления 0.99, поддерживает микро-перфорацию и обладает максимально ровной поверхностью.

Специальные экраны представлены виниловым полотном Rear Projection с коэффициентом усиления 0.8 и широкими углами обзора 160 градусов, предназначенным для обратной проекции, а также полотнами SeVision 3D GX с фирменным оптическим покрытием, способными работать с поляризационной технологией 3D. Особенностью полотен SeVision 3D GX является широкий выбор версий. Доступны две степени перфорации и шесть степеней усиления света: 1.4, 1.8, 2.2, 2.4, 2.8 и 3.0. Серые полотна Severtson Screens позволяют увеличить глубину передачи чёрного цвета В категорию специальных полотен можно отнести целый ряд акустически-прозрачных, не вошедших в списки традиционных белых и серых полотен. Полотно BWAT имеет не перфорированную, а плетеную структуру с расстоянием между волокнами меньшим, чем диаметр отверстий в микро-перфорированном виниле. Это позволяет исключить возможность формирования муара и обеспечивает максимально равномерную акустическую прозрачность во всем диапазоне частот. По светоотражающим свойствам полотно BWAT является классическим матовым белым с коэффициентом усиления 1 и углами обзора 160 градусов. Предлагается также версия BWAT Classic с чуть большим коэффициентом усиления 1.1 и меньшими углами обзора 120 градусов.

Полотно ТАТ-4К имеет тканевую основу и титановое напыление, позволяющее получить углы обзора 160 градусов, коэффициент усиления 0.93 и серый оттенок, улучшающий отображение черного цвета. Оно может использоваться для отображения 4К контента без потери четкости и артефактов, возникающих на перфорированных полотнах. Еще одно акустически-прозрачное полотно на тканевой основе, также применимое для 4К, создано на базе технологий белого полотна Stellar. SAT-4K имеет коэффициент усиления 1.18 без потери эффективного угла обзора, который, как и у обычных белых полотен, составляет 160 градусов. Акустически-прозрачное полотно BWAT, с плетёной структурой - для истинных ценителей Кинотеатры и кинозалы

В настоящий момент модельный ряд компании охватывает три основных направления деятельности: большие коммерческие кинотеатры, домашние кинозалы и всевозможные виды профессиональных экранов, применяемых в конференц-залах, офисах, образовательных учреждениях, а также на выставках, концертах, парках развлечений и других технически сложных инсталляциях.

Экраны для коммерческих кинотеатров это в большинстве случаев стационарная рама, устанавливаемая в кинозале и полотно соответствующих размеров, изготавливаемое на заказ. Severston Screens использует для этого экранные полотна Matte White, Stellar White и SeVision 3D GX (включая их акустически-прозрачные версии) размером до 66х120 футов (20х36,5 м). При этом в ассортименте компании присутствуют и готовые решения со складной рамой, пригодные для транспортировки.

С точно таким же выбором полотен производятся моторизированные рулонные экраны с шириной полотна до 8,33 метров, подходящие для небольших кинозалов и киностудий. Они могут дополнительно оснащаться системой бокового натяжения для формирования предельно ровной проекционной поверхности. Severtson Screens предлагает и рулонные экраны с моторизированным приводом Профессиональные экраны

В группу профессиональных экранов широкого назначения входят два рамных экрана Deluxe Series DF и Pro-Frame Series. Deluxe Series имеют 4-дюймовую раму, покрытую черным бархатом и применяются в тех случаях, когда необходимо демонстрировать изображение кинотеатрального качества. Помимо версий, изготавливаемых на заказ, доступны четыре стандартных размера с соотношением сторон 16:9 и два размера с соотношением сторон 16:10. В серии Pro-Frame используется узкая 1,5-дюймовая алюминиевая рамка, которую дополнительно можно покрыть черным бархатом. Его размер может быть произвольным в пределах 12,2х6,1 м. Такие экраны применимы в совершенно различных инсталляциях, начиная от офисов и учебных аудиторий, заканчивая музеями и торговыми центрами.

Моторизированные экраны Severtson Screens Cinema Series выпускаются в белых металлических корпусах и могут крепиться как к стене, так и к потолку. Они оснащаются малошумящими моторами с различными способами дистанционного управления: ИК, 12 В триггер и RS232. Из имеющегося ассортимента полотен наиболее подходящими для рулонных экранов являются полотна на основе стекловолокна и других тканей, включая серые и акустически-прозрачные версии. Сфера применения моторизированных рулонных экранов широка. Наиболее предпочтительны они в тех ситуациях, когда проекция осуществляется не постоянно, но при этом требуется высокое качество изображения. Например — в переговорных комнатах, лекционных и конференц-залах, в барах, кафе и ресторанах. Экран Deluxe Series DF, с покрытой бархатом рамой - для домашних кинозалов Лучшее для дома

Наиболее богат у Severtson Screens ассортимент домашних экранов, включающий в себя пять рамных и четыре моторизированных модели. Помимо рамного экрана Deluxe Series DF, представленного также в профессиональной линейке, в список домашних рамных моделей входит изогнутая версия Deluxe Curved CF, обладающая соотношением сторон 2,35:1, классические экраны с 3,25-дюймовым обрамлением Impression IF и более доступный по цене Legacy LF. Все они оснащаются системой натяжения полотна Rod Tension System, обеспечивающей максимально ровную поверхность экрана. Кроме того, в ассортимент рамных экранов для дома входит специальная модель 4K Thin Bezel со сверхтонким обрамлением шириной менее 1 см, представленная в трех широкоформатных версиях 16:9, 16:10 и 2,35:1. Одно из лучших решений для максимального погружения в кино - изогнутый экран В число домашних рулонных экранов с моторизированным приводом входит экран Cinema Series CE, применяемый также в профессиональных инсталляциях, а также аналогичный по возможностям установки экран Tension Deluxe GT, отличающийся наличием фирменной системы бокового натяжения Knob Tensioning System и корпусом черного цвета. Для встраивания в потолок предлагаются две версии экрана Spirit Series: SE с обычным вертикальным натяжителем полотна и ST с системой дополнительного бокового натяжения Knob Tensioning System.

Полотна для рамных и рулонных экранов можно выбрать из богатого ассортимента Severtson Screens в соответствии с условиями работы и пожеланиям заказчика. 30-летний опыт Severtson Screens привнесёт профессиональные технологии в Ваш дом Подведем итоги

В 2016 год компания Severtson Corporation отпраздновала 30-летний юбилей, и ее создатели могут по праву гордиться проделанной работой. Все начиналось на маленькой кухне, а сейчас фирменную продукцию производят три фабрики. Само название Severtson Corporation стало синонимом инноваций и бескомпромиссного качества изображения.

Выбор экранов и экранных полотен покрывает все потребности, которые возникают в современной профессиональной или домашней инсталляции. Для домашних инсталляций экраны Severtson Screens интересны в первую очередь тем, что гарантируют тот же уровень качества, что и в видеостудиях и больших кинотеатрах, включая IMAX, поскольку технологии и экранные полотна во всех случаях идентичны. Эксклюзивный дистрибьютор Severtson Screens в России - фирма "Техинтерьер"