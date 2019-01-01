Домашняя техника Strong – сильные стороны сложных инсталляций Шкафы и стойки, используемые для размещения AV-аппаратуры и систем автоматизации, являются отличным примером продукции, в которой различные детали и мелочи целиком определяют ценность продукта. На первый взгляд, рэковые конструкции разных производителей мало отличаются друг от друга. Они, если не идентичны, то, как минимум, очень похожи. Однако стоит поработать со шкафами и стойками разных производителей, чтобы понять, что разница есть, и она может оказаться весьма существенной. Именно благодаря пониманию этой разницы на свет появился бренд Strong, продукция которого выделяется на общем фоне особенным вниманием к деталям. Ассортимент Strong включает в себя стойки и шкафы для всех типовых инсталляций От инсталляции до производства

Торговая марка Strong принадлежит американской компании Snap AV, а та, в свою очередь, имеет исключительно богатую историю. Сегодня — это один из лидеров инсталляционного бизнеса США и производитель широкого ассортимента аксессуаров и оборудования, но началось все с небольшого бизнеса по установке AV-аппаратуры. И лишь потом Snap AV расширили бизнес до дистрибьюции и собственного производства. Тут важно заметить, что непосредственные инсталляции по-прежнему не чужды компании и актуальные потребности инсталляторов известны им в полной мере. Проще говоря, специалисты Snap AV изрядно намучались с имеющимися на рынке решениями и решили производить собственные с учетом всех тонкостей инсталляторского дела. Конструкция продумана до мелочей Многообразие решений

Для того, чтобы покрыть все актуальные потребности рынка, пришлось создать довольно обширную линейку, но каждое предложение в ассортименте обосновано конкретными запросами специалистов и решает вполне конкретные типовые проблемы.

Серия FS применяется в тех ситуациях, когда для установки рэкового шкафа есть достаточно свободного места. Шкафы FS поставляются в собранном виде и выпускаюся в четырех типоразмерах: 15, 21, 27 и 42 юнита. Они уже укомплектованы набором заглушек и полок, имеют съемные боковые и заднюю стенки, поворотные колеса и встроенную систему принудительной вентиляции. Дверь можно перевесить на противоположную сторону, если это необходимо, отверстия для петель имеются с обеих сторон, а процедура займет меньше минуты. Шкафы FS продающиеся в собранном виде полностью готовы к монтажу оборудования Серия Signature – своего рода элитная вариация шкафа FS. Ко всем перечисленным достоинствам добавляются винтовые опоры, позволяющие увеличивать нагрузочную способность до 1000 кг, более мощная система вентиляции, возможность изготавливать под заказ шкафы увеличенной глубины, разделение боковых стенок на отдельные съемные части, облегчающее работу со шкафами большой высоты. Серия Signature имеет усиленную конструкцию и больше опций Серия Custom является прямой противоположностью двум предыдущим. В ней в качестве основы предлагается лишь каркас, который инсталлятор комплектует полками, заглушками, стенками, дверями и прочими деталями по своему желанию. В результате может получиться полностью или частично открытая стойка, либо полноценный шкаф со стеклянной или глухой металлической дверью. Система вентиляции также продается отдельно и предлагается выбор из нескольких наборов вентиляторов разной мощности. Каркасы Custom поставляются в стандартных размерах на 21, 27, 32, 37 и 42 юнитов с глубиной 20 или 24 дюйма, но при необходимости высоту можно уменьшить до произвольного значения, просто отпилив лишнее. Серия Custom идеальна для тех кто предпочитает конфигурировать стойку самостоятельно Стойки серии Evolve являются наиболее оригинальным и специфическим решением в ассортименте Strong. Это открытая стойка, предназначенная для установки в системах домашнего кинотеатра, также она является идеальным решением для магазинов и салонов Hi-Fi техники. Нижняя часть стойки предназначена для установки рэковых юнитов, а в верхней части располагается несколько полок, подходящих для установки классической Hi-Fi аппаратуры. На самой верхней полке также можно располагать проектор, собрав тем самым всю систему домашнего кинотеатра в одной стойке.

Главной особенностью конструкции является телескопическая конструкция опор. Таким образом, стойка Evolve максимально точно подстраивается под высоту и количество устанавливаемых в ней компонентов. Еще одна специфическая особенность — упрощенная процедура сборка. Стойка поставляется в плоской коробке, но находится не в разобранном, а в сложенном состоянии. В результате этого приведение в рабочее положение не занимает времени. Стойки Evolve удобны в работе и компактны при транспортировке Помимо напольных шкафов и стоек, в ассортименте Strong присутствуют настенные шкафы WallMount, предназначенные для классического горизонтального и вертикального расположения компонентов. Также предлагается конструкция In-Cabinet, представляющая собой рэковый каркас высотой от 8 до 14 юнитов встраиваемый в мебель. Strong предлагает решения для встраивания в мебель и компактного размещения на стене Сила — в полках!

Наполнение стоек и шкафов — это, без сомнения, сильная сторона продукции Strong и именно в этот момент знакомства с ассортиментом компании инсталлятор окончательно убеждается, что оказался в компании друзей и единомышленников. Простым, но ярким примером является конструкция классических полок. У Strong все они имеют складную конструкцию, в результате чего поставляются не в виде объемной конструкции, а в плоской коробке, не занимающей много места в багажнике автомобиля. Для расположения компонентов, не требующих доступа, предлагаются универсальные полки с глухими или вентилируемыми заглушками. Заглушки для уже имеющихся полок также предлагаются в полностью закрытой и вентилируемой версии. А чтобы удобно расположить небольшие блоки типа преобразователей сигнала, есть специальное решение для их вертикального размещения. Таким образом, в размер 3 юнита можно уместить большое количество устройств, и все они будут под рукой, с удобным доступом. Специальные крепления и полки облегчают размещение компонентов

Кроме того, в рэковые шкафы и стойки можно устанавливать выдвижные ящики с замками, закрывающимися на ключ. В них можно хранить инструмент и расходные материалы, а также устанавливать оборудование, которое нужно защитить от несанкционированного доступа. Для удобства работы с оборудованием в посадочное место высотой один юнит можно встроить выдвижную полку с нагрузочной способностью до 23 кг, на ней можно временно разместить не только ноутбук или инструменты, но даже оборудование, подготавливаемое к установке. Но у разработчиков Strong есть еще одно более радикальное решение, дающее доступ на 360 градусов сразу ко всей стойке: выдвижная платформа. Она выдерживает нагрузку до 136 кг и незаменима в ситуациях, когда доступ с боков затруднен.

Не забыли разработчики и о простых вещах. Вертикальные и горизонтальные кабельные органайзеры представлены в широком ассортименте. Полки и целые стойки могут быть выдвижными, что облегчает работу с оборудованием Итог

Понимание специфики работы инсталляторов и внимание к деталям делают оборудование Strong максимально удобным, практичным и эффективным. Применяя решения предлагаемые разработчиками Strong, можно решать совершенно различные задачи, от создания простейшего домашнего кинотеатра, до сложных автоматизированных мультирум-систем и профессиональных инсталляций. Хорошо продуманный ассортимент стоек и шкафов позволяет не только удобно расположить оборудование, но и оптимально интегрировать сам рэк в имеющиеся условия: использовать имеющиеся ниши, мебель или свободные пространства.