Домашняя техника SurgeX EV-23010/SX-AX16EI Вероятно, каждый сталкивался с тем, что иногда домашние электронные приборы начинают вести себя непредсказуемо – зависают, работают «вполсилы», выдают ошибочные результаты. Очень часто причиной этого является некачественное электропитание. К сожалению, некачественное питание способно не просто ухудшить рабочие характеристики оборудования, но и вовсе вывести его из строя. Профессиональные инсталляторы AV-аппаратуры очень часто сталкиваются с претензиями заказчиков, связанными с теми или иными поломками, и вынуждены устранять проблемы за свой счет. Между тем, оборудование, вышедшее из строя по причине некачественного электропитания, не должно становиться проблемой инсталлятора, в особенности, если им был проведен полноценный анализ качества электропитания и были даны рекомендации по его улучшению и защите оборудования. Вопрос заключается в том, как провести такой анализ, а в случае, если поломка все-таки произошла, то как доказать, что причиной ее возникновения стало именно электропитание? Недостаточно замерить напряжение в розетке для определения причины проблем с электрооборудованием, необходимы специализированные диагностические устройства Большинство людей с техническим образованием в состоянии замерить напряжение в розетке, но для комплексной диагностики и выявления причин возникшей проблемы этого явно недостаточно. И тогда на помощь приходит оборудование компании SurgeX.

Рассмотрим две популярные модели - EV-23010 и SX-AX16EI. Первая представляет собой компактный сетевой фильтр с микропроцессорной системой сбора информации о системе питания и подключенном оборудовании. Вторая – это уже мощный сетевой центр, оснащенный различными видами защит, системой мониторинга и возможностью IP-управления.



EV-23010 Модель весьма компактна, при этом имеет информационный ЖК-дисплей, который отображает техническую информацию и позволяет настраивать устройство Данная модель представляет собой компактное устройство, оснащенное двумя разъемами IEC C13 (в простонародье – «компьютерными»), куда можно подключать аппараты с максимальным потребляемым током до 10 А. Устройство способно подавлять электромагнитные помехи, имеет трехступенчатую систему фильтрации входного питания, защиту от неправильного подключения проводки (например, будет срабатывать при отсутствии заземления), может отключать потребителей при выходе напряжения из заданных границ. Кроме того, EV-23010 также может защищать Ethernet-линии шестой категории, причем поддерживает Power-Over-Ethernet.

Аппарат оснащен LCD-дисплеем, который индицирует текущее состояние системы.

Кроме отображения ошибок, на него можно выводить массу полезных параметров:

• напряжение питания;

• напряжение между «землей» и «нейтралью»;

• потребляемую мощность;

• потребляемый ток;

• общую потребляемую мощность;

• крест-фактор;

• коэффициент мощности;

• частоту.



Что можно почерпнуть из полученных данных?

Самое простое – это несоответствие напряжения номинальному. При отклонении входного напряжения более чем на 20% от референсных 230 В, нормальная работа компонентов многими производителями электроники не гарантируется.

Если потребляемый ток/мощность выше заявленных производителем оборудования, то стоит проверить подключенный аппарат, вполне возможно, что уже на грани выхода из строя блок питания.

А если напряжение между «землей» и «нейтралью» без нагрузки выше 0,5 В – это может являться косвенным показателем перегрузки линии или неправильного подключения проводки.

Крест-фактор ниже 1,414 свидетельствует о проблемах на линии из-за другого подключенного к ней оборудования (большая нелинейная нагрузка) и, возможно, о пониженном напряжении.

Измеренный коэффициент мощности можно использовать для сравнения энергоэффективности различного оборудования. Например, если он равен единице – это максимально экономичное оборудование. Аналогично и с энергопотреблением – можно оценить, сколько потребляют те, или иные компоненты.

Однако процесс оценки качества электропитания и идентификация проблем выходит на новый уровень вместе с фирменным программным обеспечением ESP SurgeX envision PCS. 7 ключевых параметров на одном экране, а также количество аварийных ситуаций – всего один экран дает наглядное представление о текущем состоянии сети и произошедших проблемах С помощью этого ПО можно анализировать текущую ситуацию в электросети в реальном времени в очень наглядном виде. Все вышеописанные параметры можно видеть на одном экране, что очень удобно. Там же видно количество произошедших нештатных ситуаций, таких как полное отключение питания, пики, выход напряжения из установленных пределов. Также ПО предоставляет функции простейшего осциллоскопа, который помогает в реальном времени анализировать напряжение, ток и мощность в полосе 4 кГц. Пример выдаваемой осциллограммы по потребляемому току (возможно настроить три независимых канала) Внутри устройства enVision хранится до 512 аварийных событий, доступ к которым можно получить с помощью программного обеспечения в наглядном виде. Кроме того, каждые 30 минут аппарат сохраняет 6 электрических параметров сети и может хранить данные за 138 дней, что позволяет (опять же – с помощью ПО) анализировать статистику и делать выводы относительно большого периода времени.



SX-AX16EI Компонент формата 1U идеально размещается в рэковой стойке в непосредственной близости от потребителей электричества Данная модель - топовое решение для контроля, управления и защиты важного электронного оборудования. SX-AX16EI выполнена в рэковом корпусе 1U, имеет 8 розеток IEC C13 и рассчитана на ток потребления до 16 А. Кроме этого, предусмотрены и внешние интерфейсы управления: два релейных выхода, вход «сухих контактов», а также вход для температурного датчика. До 16 SX-AX16EI можно объединять в цепь, что позволит обслуживать до 128 потребителей одновременно. Тонкий корпус позволил разместить и 8 выходных розеток, и интерфейсы управления SX-AX16EI является и сетевым фильтром, и кондиционером питания. Аппарат устраняет электромагнитные и радиочастотные помехи, а также позволяет сглаживать влияние на сеть мощных стартовых токов (технология ICE), которые при включении потребляют, например, усилители или мощные насосы/двигатели. Управление и мониторинг осуществляется через встроенный web-интерфейс, причем, если несколько SX-AX16EI соединены в цепь, то все управление и мониторинг происходит на мастер-устройстве – нет необходимости переключаться между разными IP.

Отличительная особенность именно этой модели – возможность создания триггеров и сценариев, т.е. – задавать поведение устройства в зависимости от ситуации. Например, при превышении температуры в рэковой стойке выше допустимой, можно включать вентиляцию. В случае пропадания связи с внешним Интернетом – перегружать подключенный к одной из розеток роутер и т.д. Такая автоматизация очень удобна – можно задавать сценарии различных аварийных ситуаций, с которыми техника сама вполне в состоянии справиться – это сократит процент сбоев, а также исключит лишние выезды на объект. О критических ситуациях устройство может уведомлять по e-mail или через Syslog-сервер, а также им можно управлять/мониторить посредством стандартных протоколов SNMP/SDxP API.

Посредством Web-сервера можно мониторить основные параметры любой розетки – напряжение, ток и мощность (причем, все значения – True RMS, т.е. истинное среднеквадратичное значение). С помощью Web-сервера также можно управлять всей системой удаленно, достаточно организовать доступ в локальную сеть. Это позволит решить множество проблем без выезда на объект, например, можно перегрузить зависшее оборудование. В web-интерфейсе можно сразу увидеть статус каждой розетки, а также состояние реле

Также на другой странице интерфейса можно получить и более детальную информацию по энергопотреблению каждой розетки SX-AX16EI можно интегрировать и с системами управления, готовые драйвера есть для Crestron и AMX. Такое решение добавит опции защиты электропитания и мониторинга, доступные для всей разветвленной системы, построенной на Crestron/AMX. Продукция SurgeX поддерживается производителями систем управления, а также систем распределения аудио-видеосигналов (например, Compass от Key Digital – на фото) Рассмотренные выше два продукта SurgeX помогут инсталляторам идентифицировать и решить проблемы, связанные с электропитанием, а также обеспечить круглосуточный мониторинг и управление различными объектами – от небольшой квартиры до целого офисного здания. EV-23010 – это одновременно и инструмент для оценки качества электропитания и энергопотребления различными аппаратами, и сетевой фильтр, защищающий два устройства от проблем в сети. SX-AX16EI – комплексное решение для защиты и мониторинга критически важного оборудования в любой системе –квартиры, дома или коммерческой организации. Официальный дистрибьютор SurgeX в России – компания MMS Cinema