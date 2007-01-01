Домашняя техника Технология Prisma от Primare: чистый High-End с функциями аудио-стриминга и мультирума Цифровые технологии изменили нашу жизнь, в том числе в сфере просмотра видео и прослушивания музыки. Сегодня в мире большой популярностью пользуются современные технологии, называемые английскими словами стриминг и мультирум. Стриминг – это передача потокового медиа по сети от службы провайдера к потребителю. Стриминг стал очень востребованным благодаря огромному числу пользователей интернета, постоянному приросту пропускной способности сети и возросшей производительности мобильных устройств. Специалисты считают, что в будущем именно эта технология вытеснит и оптические диски, и медиа-библиотеки на личных накопителях. Вся информация будет ждать своего потребителя в облачных хранилищах, устроенных на удаленных серверах. Если посмотреть на интернет-радиостанции, то стриминг чем-то похож на старое доброе эфирное радио, но во многих сервисах пользователь может заказывать определенный медиа-контент в любое удобное ему время. Пользователь стримингового сервиса экономит много места на личных устройствах. Недорогая, а порой бесплатная подписка открывает доступ к огромному массиву медиа-контента для любых устройств пользователя, подключенных к глобальной сети.

Если подумать, развитие стриминговых технологий логично и лежит в русле многолетней борьбы индустрии за миниатюризацию и емкость носителей медиа. Говоря об аудио, можно проследить эволюционную цепочку: грампластинки, кассеты с магнитной лентой, оптические диски, жесткие диски или флешки и, наконец, музыкальный поток через сеть, который совсем освобождает пользователя от возни с физическими носителями данных, одновременно закрывая вопросы об их размерах и емкости.

Оценивая открывающиеся перспективы, вслед за технологиями стриминга в сеть ушел и крупный музыкальный бизнес, договорившийся с ведущими интернет-компаниями, создавшими службы потокового вещания, а это и Apple, Google, Spotify, Tidal, и российские игроки рынка Yandex, ВКонтакте, и многие другие. В 2016-ом музыкальная индустрия выросла почти на 6%, и большую часть этого результата обеспечило развитие аудио-стриминга. Давно музыку на свой вкус, единомышленников, тексты песен и рассказы о любимых исполнителях люди ищут в интернете. Осталось только систематизировать эту информацию, чем с успехом и занимаются сегодня поставщики стриминговых услуг. Некоторые сервисы уже умеют отслеживать то, какую музыку вы слушаете, и предлагают подборки исполнителей, которые могут вам понравиться. Заодно стриминг изменил законы ведения бизнеса в музыкальной индустрии и способы продвижения артистов, но это уже совсем другая история. Мультирум – еще одна современная тенденция и составная часть технологий умного дома, включающая автоматизацию, контроль, а также воспроизведение звука и видео в разных помещениях (зонах) дома или даже приусадебного участка. В каждой зоне можно настроить свой звук, источники воспроизведения, включая потоковые службы в интернете, задать локальные плейлисты. Настройки можно сделать индивидуальными для каждого пользователя. Когда-то мультирум требовал дорогого оборудования и усилий профессиональных системных интеграторов для построения и начальной настройки системы. Но времена меняются, интерес к мультируму привел к появлению простых и дружественных пользователю решений.

Особенно развился мультирум, связанный с аудио-приложениями. Пионером в этой области стал американский бренд Sonos, основанный в 2002-ом году. Компания удивительным образом предвосхитила чаяния простых меломанов, хорошо поработала над дизайном и системой управления своих устройств, благодаря чему почти безраздельно правила на рынке в течение нескольких лет. В Sonos создали универсальные программные сервисы и беспроводные устройства «все в одном», включающие сетевой проигрыватель, усилитель и акустическую систему. Устройства Sonos могут легко объединяться в многозонные аудиосистемы, не требуя от пользователя глубоких знаний в этом вопросе. А управлять всей звуковой сетью можно с помощью мобильных приложений.

Со временем по стопам Sonos последовали и другие компании: например, Bluesound, Bose, LG, Samsung и т.д. Sonos еще считается законодателем мод в своем сегменте, однако конкуренты компании не спят, порой предлагая какие-то дополнительные функции, к примеру, поддерживая кроме сети Wi-Fi передачу звука по Bluetooth или Apple Airplay, работая с форматами звука высокого разрешения. В то же время среди самых раскрученных устройств стриминга и мультирума распространены решения, нацеленные не на повышенное качество звучания, а на простоту развертывания и удобство использования мультизонных аудиосистем. В этой связи весьма перспективными видятся системы Heos от Denon и MusicCast от Yamaha, которые быстро обрастают разнообразными устройствами, обеспечивая и стриминг музыки высокого разрешения, и удобный мультирум, и подключение к домашней сети уже существующей аудиосистемы путем добавления в нее одного беспроводного ресивера. А главное, Denon и Yamaha ‒ это опытные производители высококачественной аудиотехники, способной удовлетворить даже взыскательных меломанов. Однако у аудиофилов, ищущих самое высокое качество воспроизведения, есть и другие возможности. Хотя страждущим придется обратиться к устройствам брендов, специализирующихся на изготовлении аудиотехники High-End класса. Благо сегодня сетевые проигрыватели с функцией аудио-стриминга есть в модельном ряду практически каждого серьезного производителя. Но вот вопрос, как у этих проигрывателей с беспроводными интерфейсами передачи звука и мультирумом? На самом деле – не здорово, в большинстве сетевых компонентов аудиофильских брендов эти функции не предусмотрены. И тут о себе напоминает шведская компания Primare с технологией Prisma. Скандинавы, видя огромные перспективы и почти пустую нишу рынка, одними из первых пытаются подружить звук High-End с полноценными возможностями стриминга/мультирума и удобством управления всеми домашними системами с одного гаджета (смартфона или планшета). Конечно, до поступления компонентов с технологией Prisma в продажу и реальных тестов говорить о том, насколько продуманной получилась система у Primare пока еще рано, но заявленные характеристики выглядят весьма заманчиво. Технология Prisma Primare уже имела опыт создания высококачественных сетевых проигрывателей с моделью NP30 и усилителями, оснащенными платой расширения MM30 (интегрированный усилитель I32, предварительные усилители PRE32 и PRE60). Теперь же шведские инженеры сделали большой шаг вперед от простого сетевого проигрывателя до комплексной домашней аудиосистемы, обладающей всеми функциями аудио-стриминга и мультирума. Технология Prisma использует возможности потокового воспроизведения платформы Google Chromecast с передачей звука в домашней сети по проводному интерфейсу Ethernet или беспроводным способом через Wi-Fi и Bluetooth, позволяя стриминг музыки с разнообразных домашних источников и сотен сервисов из сети интернет. Управление системой осуществляется с помощью нового мобильного приложения Prisma App, которое контролирует всю аппаратуру и софт. Модули Prisma будут иметь две антенны для беспроводной связи, порты Ethernet и USB-порт А-типа. Будут поддерживаться музыкальные форматы WAV, LPCM, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4 (AAC), WMA, OGG, записи высокого разрешения до 24 бит/192 кГц и DSD. Кстати, воспроизведение формата DSD ‒ совершенно новая функция в компонентах Primare, никогда не встречавшаяся в предыдущих моделях. В устройствах Prisma аппаратная часть технологии выполнена на одной сменной плате (правый верхний угол на фото в схеме усилителя I35). Планируется, что во втором полугодии 2017-го года Primare выпустит ряд моделей с технологией Prisma: сначала появятся проигрыватель CD35 и интегрированные усилители I35, I15, а далее ожидается выход других продуктов семейства, в числе которых будет центр управления SC15, проигрыватель CD15, усилители PRE35, I25, А35.2 и другие устройства. Заметьте, что все устройства Primare с функциями стриминга/мультирума будут иметь в названии слово Prisma, стоящее после модельного индекса и отличающее их от версий, лишенных сетевых возможностей. В общем случае, благодаря фирменной модульной конструкции компонентов, меломан может приобрести устройство Primare, например усилитель, не только без платы Prisma, но и без цифро-аналогового конвертора, заметно сэкономив на цене аппарата. Но, конечно, с Prisma и ЦАП новые устройства приобретают совершенно другие возможности, тут и сравнивать нечего. Новые компоненты Primare из семейства Prisma Согласно многолетней стратегии Primare, если компания решается на выпуск новых компонентов, они имеют не только расширенную функциональность, но и улучшенную конструкцию с возросшим качеством воспроизведения. Причем, нововведения делаются с запасом на несколько лет, чтобы не менять модельный ряд каждый год. Не все производители аудиотехники думают так же как Primare, но шведам эта политика приносит успех, и менять ее компания не собирается. Новые компоненты сделаны в классическом дизайне Primare ‒ элегантные корпуса с нотками минимализма, стоящие на трех опорах. Из прочих особенностей ожидаемых компонентов компания отмечает OLED дисплеи увеличенной четкости, улучшенные цифро-аналоговые конвертеры и присутствие во всех моделях служебного порта RS232, предназначенного для интеграции устройства в системы умного дома. Еще устройства идут с новыми пультами ДУ, а новые усилители комплектуются схемами автоматического выбора активного источника.

Проигрыватель Primare CD35 Prisma Вот, что уже известно о конкретных моделях. Топовый проигрыватель Primare СD35 Prisma сами разработчики называют лучшим в истории компании. Проигрыватель оснащен CD-приводом компании TEAC и современным цифро-аналоговым конвертером на базе чипа ESS Sabre, поддерживающим звуковое разрешение PCM до 384 кГц и DSD 128. Помимо портов модуля Prisma, проигрыватель оборудован аналоговыми выходами с несимметричными и балансными разъемами, а также цифровыми выходами коаксиального и оптического типа.

Интегрированный усилитель Primare I15 Prisma Компактный интегрированный усилитель Primare I15 Prisma по классу воспроизведения займет в модельном ряду позицию усилителя I22. Чтобы удержать относительно невысокую стоимость модели, I15 комплектуется усилительными модулями Hypex. Усилитель развивает мощность 2х75 Вт (8 Ом) и имеет встроенный ЦАП, потенциально поддерживающий разрешения звука до 786 кГц (PCM) и DSD 256. Устройство оборудовано несколькими цифровыми входами, включая USB В-типа (для прямого подключения к компьютеру), цифровыми выходами и аналоговыми выходами линейного уровня, то есть может использоваться как предварительный усилитель.

Интегрированный усилитель Primare I35 Prisma Интегрированный усилитель Primare I35 Prisma поднимается в новую категорию по звучанию и производительности, переигрывая предшественника I32 и даже конкурируя со связкой компонентов PRE32/A34.2. Усилитель I35 дает выходную мощность 2х150 Вт (8 Ом). В схеме I35 скандинавы впервые использовали улучшенную технологию фирменных усилителей D-класса UFPD 2, анонсированную компанией ранее (см. наше интервью с директором по маркетингу Primare Терри Медаленом). Как и младший усилитель I35 оснащен передовым ЦАП, поддерживающим передачу цифрового звука с дискретизацией PCM до 786 кГц и DSD 256. Усилитель оборудован большим ассортиментом аналоговых и цифровых входов и выходов, включая балансные аналоговые входы XLR и порт USB B-типа для прямого подключения к компьютеру.



Официальный дистрибьютор Primare в России – компания ММС