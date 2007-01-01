Технология Prisma от Primare: чистый High-End с функциями аудио-стриминга и мультирума
Стриминг – это передача потокового медиа по сети от службы провайдера к потребителю. Стриминг стал очень востребованным благодаря огромному числу пользователей интернета, постоянному приросту пропускной способности сети и возросшей производительности мобильных устройств. Специалисты считают, что в будущем именно эта технология вытеснит и оптические диски, и медиа-библиотеки на личных накопителях. Вся информация будет ждать своего потребителя в облачных хранилищах, устроенных на удаленных серверах. Если посмотреть на интернет-радиостанции, то стриминг чем-то похож на старое доброе эфирное радио, но во многих сервисах пользователь может заказывать определенный медиа-контент в любое удобное ему время. Пользователь стримингового сервиса экономит много места на личных устройствах. Недорогая, а порой бесплатная подписка открывает доступ к огромному массиву медиа-контента для любых устройств пользователя, подключенных к глобальной сети.
Если подумать, развитие стриминговых технологий логично и лежит в русле многолетней борьбы индустрии за миниатюризацию и емкость носителей медиа. Говоря об аудио, можно проследить эволюционную цепочку: грампластинки, кассеты с магнитной лентой, оптические диски, жесткие диски или флешки и, наконец, музыкальный поток через сеть, который совсем освобождает пользователя от возни с физическими носителями данных, одновременно закрывая вопросы об их размерах и емкости.
Оценивая открывающиеся перспективы, вслед за технологиями стриминга в сеть ушел и крупный музыкальный бизнес, договорившийся с ведущими интернет-компаниями, создавшими службы потокового вещания, а это и Apple, Google, Spotify, Tidal, и российские игроки рынка Yandex, ВКонтакте, и многие другие. В 2016-ом музыкальная индустрия выросла почти на 6%, и большую часть этого результата обеспечило развитие аудио-стриминга. Давно музыку на свой вкус, единомышленников, тексты песен и рассказы о любимых исполнителях люди ищут в интернете. Осталось только систематизировать эту информацию, чем с успехом и занимаются сегодня поставщики стриминговых услуг. Некоторые сервисы уже умеют отслеживать то, какую музыку вы слушаете, и предлагают подборки исполнителей, которые могут вам понравиться. Заодно стриминг изменил законы ведения бизнеса в музыкальной индустрии и способы продвижения артистов, но это уже совсем другая история.
Мультирум – еще одна современная тенденция и составная часть технологий умного дома, включающая автоматизацию, контроль, а также воспроизведение звука и видео в разных помещениях (зонах) дома или даже приусадебного участка. В каждой зоне можно настроить свой звук, источники воспроизведения, включая потоковые службы в интернете, задать локальные плейлисты. Настройки можно сделать индивидуальными для каждого пользователя. Когда-то мультирум требовал дорогого оборудования и усилий профессиональных системных интеграторов для построения и начальной настройки системы. Но времена меняются, интерес к мультируму привел к появлению простых и дружественных пользователю решений.
Особенно развился мультирум, связанный с аудио-приложениями. Пионером в этой области стал американский бренд Sonos, основанный в 2002-ом году. Компания удивительным образом предвосхитила чаяния простых меломанов, хорошо поработала над дизайном и системой управления своих устройств, благодаря чему почти безраздельно правила на рынке в течение нескольких лет. В Sonos создали универсальные программные сервисы и беспроводные устройства «все в одном», включающие сетевой проигрыватель, усилитель и акустическую систему. Устройства Sonos могут легко объединяться в многозонные аудиосистемы, не требуя от пользователя глубоких знаний в этом вопросе. А управлять всей звуковой сетью можно с помощью мобильных приложений.
Со временем по стопам Sonos последовали и другие компании: например, Bluesound, Bose, LG, Samsung и т.д. Sonos еще считается законодателем мод в своем сегменте, однако конкуренты компании не спят, порой предлагая какие-то дополнительные функции, к примеру, поддерживая кроме сети Wi-Fi передачу звука по Bluetooth или Apple Airplay, работая с форматами звука высокого разрешения. В то же время среди самых раскрученных устройств стриминга и мультирума распространены решения, нацеленные не на повышенное качество звучания, а на простоту развертывания и удобство использования мультизонных аудиосистем. В этой связи весьма перспективными видятся системы Heos от Denon и MusicCast от Yamaha, которые быстро обрастают разнообразными устройствами, обеспечивая и стриминг музыки высокого разрешения, и удобный мультирум, и подключение к домашней сети уже существующей аудиосистемы путем добавления в нее одного беспроводного ресивера. А главное, Denon и Yamaha ‒ это опытные производители высококачественной аудиотехники, способной удовлетворить даже взыскательных меломанов. Однако у аудиофилов, ищущих самое высокое качество воспроизведения, есть и другие возможности. Хотя страждущим придется обратиться к устройствам брендов, специализирующихся на изготовлении аудиотехники High-End класса. Благо сегодня сетевые проигрыватели с функцией аудио-стриминга есть в модельном ряду практически каждого серьезного производителя. Но вот вопрос, как у этих проигрывателей с беспроводными интерфейсами передачи звука и мультирумом? На самом деле – не здорово, в большинстве сетевых компонентов аудиофильских брендов эти функции не предусмотрены. И тут о себе напоминает шведская компания Primare с технологией Prisma. Скандинавы, видя огромные перспективы и почти пустую нишу рынка, одними из первых пытаются подружить звук High-End с полноценными возможностями стриминга/мультирума и удобством управления всеми домашними системами с одного гаджета (смартфона или планшета). Конечно, до поступления компонентов с технологией Prisma в продажу и реальных тестов говорить о том, насколько продуманной получилась система у Primare пока еще рано, но заявленные характеристики выглядят весьма заманчиво.
Технология Prisma
Primare уже имела опыт создания высококачественных сетевых проигрывателей с моделью NP30 и усилителями, оснащенными платой расширения MM30 (интегрированный усилитель I32, предварительные усилители PRE32 и PRE60). Теперь же шведские инженеры сделали большой шаг вперед от простого сетевого проигрывателя до комплексной домашней аудиосистемы, обладающей всеми функциями аудио-стриминга и мультирума.
Технология Prisma использует возможности потокового воспроизведения платформы Google Chromecast с передачей звука в домашней сети по проводному интерфейсу Ethernet или беспроводным способом через Wi-Fi и Bluetooth, позволяя стриминг музыки с разнообразных домашних источников и сотен сервисов из сети интернет. Управление системой осуществляется с помощью нового мобильного приложения Prisma App, которое контролирует всю аппаратуру и софт.
Модули Prisma будут иметь две антенны для беспроводной связи, порты Ethernet и USB-порт А-типа. Будут поддерживаться музыкальные форматы WAV, LPCM, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4 (AAC), WMA, OGG, записи высокого разрешения до 24 бит/192 кГц и DSD. Кстати, воспроизведение формата DSD ‒ совершенно новая функция в компонентах Primare, никогда не встречавшаяся в предыдущих моделях.
Новые компоненты Primare из семейства Prisma
Согласно многолетней стратегии Primare, если компания решается на выпуск новых компонентов, они имеют не только расширенную функциональность, но и улучшенную конструкцию с возросшим качеством воспроизведения. Причем, нововведения делаются с запасом на несколько лет, чтобы не менять модельный ряд каждый год. Не все производители аудиотехники думают так же как Primare, но шведам эта политика приносит успех, и менять ее компания не собирается.
Новые компоненты сделаны в классическом дизайне Primare ‒ элегантные корпуса с нотками минимализма, стоящие на трех опорах. Из прочих особенностей ожидаемых компонентов компания отмечает OLED дисплеи увеличенной четкости, улучшенные цифро-аналоговые конвертеры и присутствие во всех моделях служебного порта RS232, предназначенного для интеграции устройства в системы умного дома. Еще устройства идут с новыми пультами ДУ, а новые усилители комплектуются схемами автоматического выбора активного источника.