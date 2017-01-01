Пульт TRC-780 от компании Universal Remote Control (URC) входит в серию устройств Total Control и является отличным решением для управления разнообразными электронными системами по всему дому. Кроме традиционных физических кнопок, TRC-780 оснащен ярким цветным ЖК-дисплеем (диагональ 1,46 дюйма), обрамленным дополнительными кнопками – их функции могут меняться в зависимости от настроек и отображенных иконок на дисплее. Это делает пульт не только эффективным, но и красивым средством управления.

Пульт TRC-780 является частью экосистемы Total Control и обеспечивает 2-стороннее управление с отображением данных от устройств на цветном ЖК-дисплее. Для того чтобы использовать данный пульт необходимо установить фирменный сетевой системный контроллер URC MRX-10 (или более старшую модель). Связь с контроллером осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц. Используя сетевой системный контроллер URC, можно управлять аппаратурой по всему дому, не задумываясь над тем, куда направлен пульт. Еще одна приятная функция – возможность управлять системами освещения, например, системой Lutron HomeWorks.

TRC-780 можно использовать и как основной пульт для всего дома, и как локальный пульт для конкретной комнаты – выбор за вами. Для питания TRC-780 применяются обычные батарейки типа АА (4 штуки), но даже если они сядут, энергонезависимая память не даст потерять настройки – они будут храниться в течение нескольких месяцев даже при полной разрядке батареек.



Спецификации

Микропроцессор: ARM7TDMI

Оперативная память: 8 Мбит SRAM

Flash-память: 32 Мбит Nor FLASH

Дисплей: 1,46 дюйма ЖК (разрешение 128х128)

Дистанция для радиоуправления: 15-30 метров в зависимости от условий

Частота радиоуправления: 2,4 ГГц (2-сторонняя связь)

Интеграция: Обеспечивает 2-стороннюю связь с сетевым системным контроллером MRX-10 или выше

Вес: 241 г (с батарейками)

Габариты (ВхШхГ): 221х56х33 мм

Батарейки: 4 алкалиновые батареи типа АА (в комплекте)

Время работы от батареи: до 18 часов непрерывных нажатий на кнопки с подсветкой и включенным ЖК-дисплеем (в большинстве случаев – это месяцы нормального использования). Время может варьироваться в зависимости от применяемых батареек

Примечание: В MX-780 встроена защита от зажатия кнопок (например, когда устройство попадает между диванными подушками и одна из кнопок зажимается). Через 30 секунд непрерывного нажатия какой-то кнопки MX-780 выключится и не включится, пока кнопка не будет отпущена.



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