Домашняя техника Универсальный пульт ДУ URC TRC-1280 TRC-1280 – продвинутый пульт дистанционного управления для любых контроллеров автоматизации Universal Remote Control серии Total Control. Он сочетает в себе удобство пульта с традиционными кнопками и управление с использованием сенсорного дисплея (в случае TRC-1280 – это 2,8-дюймовый цветной дисплей с обратной связью). На этом дисплее может отображаться как служебная информация (различные меню, включено или выключено освещение в различных помещениях, какая музыка в данный момент воспроизводится и т.д.), так и видеоизображение с совместимых камер видеонаблюдения. Пульт - радиочастотный, причем используется не какой-то фирменный протокол, а обычный Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц – так что при использовании не только нет необходимости «целится» в нужное устройство, но и нет ограничений по помещениям – TRC-1280 будет работать везде, где в доме есть устойчивый сигнал Wi-Fi. Естественно, связь с контроллерами и сторонними устройствами двухсторонняя, пульт не только передает команды, но и принимает системную информацию.



ПДУ оснащен перезаряжаемым литий-полимерным аккумулятором, который заряжается благодаря специальной зарядной станции – достаточно лишь положить на нее устройство. Надо отметить, что в TRC-1280 инженеры много внимания уделили именно удобству использования. Тут и большой цветной сенсорный дисплей, и форма традиционного ПДУ, удобно лежащего в руке, и датчик движения, включающий экран и подсветку, стоит только взять устройство в руку. Нажатие на кнопки может подтверждаться соответствующим звуком, а кроме прямого выполнения различных функций, пульт может выполнять макросы-сценарии, в которые заложена последовательность действий. Например, при просмотре фильмов автоматически приглушается свет, включаются необходимые устройства и на них выбираются нужные входы, уровень громкости и т.д. URC TRC-1280 поддерживает до 255 устройств при использовании текстовых надписей и минимума графики. Количество зависит от используемой памяти (всего ее 128 Мб), соответственно, если активно использовать графические экраны в интерфейсе – памяти на устройства останется меньше. Однако в любом случае этого достаточно для квартиры или небольшого дома, где система Total Control от URC может выполнять функции управления климатом, освещением, охранными функциями и конечно AV-системами.



Спецификации:

Сенсорный 2,8-дюймовый TFT-дисплей (320х240) с тактильной обратной связью

Поддержка до 255 устройств (без использования графики)

Wi-Fi: 2,4 ГГц (b/g/n)

Аккумулятор: Li-Poly 2400 мАч

Полное время зарядки: 5 часов

Габариты (ШхВхГ): 58х223х23 мм

Вес: 220 г Эксклюзивный дистрибьютор URC в России - компания ММС