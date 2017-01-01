Домашняя техника Универсальный пульт ДУ URC TRC-820

Пульт управления начального уровня TRC-820 от Universal Remote Control примечателен не только вполне доступной ценой по сравнению с аналогами, но также тем, что работает он на базе обычной Wi-Fi-сети и с любыми контроллерами URC серии Total Control. Это позволяет получить доступ к функциям умного дома везде, где в доме обеспечивается надежная беспроводная связь, при этом не нужно устанавливать репитеры/базовые станции от производителя, что было бы неизбежным в случае использования фирменного беспроводного протокола. В устройстве удачно объединены как классические кнопки со стандартными функциями (меню, громкость, стоп, воспроизведение и т.д.), так и переназначаемыми – обрамляющие цветной 2-дюймовый экран, надписи на котором могут меняться в зависимости от назначенных на эти кнопки функций. Кроме того, экран полностью графический, что позволяет выводить на него любую дополнительную информацию – даже изображение с камер видеонаблюдения (удобно посмотреть, кто стоит перед входной дверью). Пульт обеспечивает полноценную двухстороннюю коммуникацию как с устройствами URC, так и с аппаратурой сторонних производителей. На нем отображаются такие статусы, как включенное освещение в любой части дома, название трека, воспроизводимого в системе, и другая подобная информация.

Основное назначение TRC-820 – обеспечить управление всеми функциями умного дома в конкретной комнате, но при этом он способен «запускать» и глобальные сценарии – например, выключить во всем доме свет или музыку. Кроме того, есть возможность настроить специальные «ярлыки», которые позволяют быстро выбрать управление каким-то конкретным устройством или же функцией. TRC-820 не только имеет широкие возможности, но также он очень удобен для пользователя. В частности, пульт оснащен сенсором движения, что позволяет автоматически включать экран и подсветку, стоит только взять его в руки. Источником питания является литий-полимерная перезаряжаемая батарея, которую можно заряжать от широко распространенных зарядных устройств с выходом MicroUSB. Физические кнопки не только обеспечивают отклик при нажатии, но также нажатие может сопровождаться звуковым подтверждением. Кроме возможности использования конкретных функций устройства, поддерживаются и “макросы” – сценарии, позволяющие запустить сразу последовательность из нескольких действий.



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