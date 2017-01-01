В устройстве удачно объединены как классические кнопки со стандартными функциями (меню, громкость, стоп, воспроизведение и т.д.), так и переназначаемыми – обрамляющие цветной 2-дюймовый экран, надписи на котором могут меняться в зависимости от назначенных на эти кнопки функций. Кроме того, экран полностью графический, что позволяет выводить на него любую дополнительную информацию – даже изображение с камер видеонаблюдения (удобно посмотреть, кто стоит перед входной дверью). Пульт обеспечивает полноценную двухстороннюю коммуникацию как с устройствами URC, так и с аппаратурой сторонних производителей. На нем отображаются такие статусы, как включенное освещение в любой части дома, название трека, воспроизводимого в системе, и другая подобная информация.
Основное назначение TRC-820 – обеспечить управление всеми функциями умного дома в конкретной комнате, но при этом он способен «запускать» и глобальные сценарии – например, выключить во всем доме свет или музыку. Кроме того, есть возможность настроить специальные «ярлыки», которые позволяют быстро выбрать управление каким-то конкретным устройством или же функцией.