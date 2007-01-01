Домашняя техника URC Total Control 2.0: полная модернизация системы домашней автоматизации Новая версия Total Control от URC, которую компания-производитель планирует показать на выставке CEDIA 2017 – это не просто великолепный новый пользовательский интерфейс, а высокоэффективное решение для домашней автоматизации, более быстрое, надежное и гибкое, чем когда-либо.

Когда вы будете знакомиться с Total Control 2.0 на выставочном стенде URC, первое, что бросится вам в глаза – это усовершенствованный пользовательский интерфейс, который значительно упрощает управление комнатами, сценами и электронными устройствами. Пользователи могут видеть, включено или выключено освещение, какие аудио-видео устройства задействованы в данный момент; могут удалённо «входить» в то или иное помещение и управлять расположенными в нём электронными компонентами.

Безусловно, URC – не первый производитель, работающий на рынке «умных домов», который предлагает подобные решения, но он может оказаться первым, кто предлагает эти решения за такие деньги. Не говоря уже о том, что URC предлагает большее количество вариантов дистанционного управления, чем большинство его конкурентов.

Совершенно новый пользовательский интерфейс, о котором более подробно будет рассказано ниже, является всего лишь одной – хотя и очень важной – составляющей Total Control 2.0. Этого продукта не существовало бы без новой среды программирования Accelerator 2.0 и полной перезаписи базового кода. Total Control 2.0: начинка

До того, как мы углубимся в детали, давайте обратим внимание на то, что разработчики версии 2.0 значительно улучшили графику пользовательского интерфейса и решили множество проблем в сравнении с первой версией продукта Total Control, которая не претерпевала значительных обновлений в течение пяти лет. Логично было бы предположить, что новой платформе потребуются новые процессоры URC, но это не так. Разработчики URC настолько внимательно подошли к кодированию нового программного обеспечения, что оно оказалось намного эффективнее, чем когда-либо и позволяет системе работать быстрее, чем 1.0, на тех же самых процессорах Total Control. «Одна из задач разработки нового программного обеспечения заключалась в том, чтобы не вынуждать пользователей приобретать ещё один процессор для того, чтобы получить все преимущества версии 2.0», – говорит Русс Хоффман (Russ Hoffman), директор URC по обучению. «Они получат доступ ко всему богатству нового функционала, пользуясь старыми процессорами, в том числе и некоторыми уже снятыми с производства моделями». (На более старых процессорах могут быть доступны не все функции). Для работы системы URC Total Control 2.0 не требуются новые устройства – можно использовать уже купленные контроллеры и пользовательские интерфейсы Сокращение временных затрат инсталлятора

Более высокое быстродействие системы заметят как пользователи, так и инсталляторы. Для загрузки нового ПО в процессор клиента в первой версии Total Control требуется чуть более 10 минут – это весьма неплохо для однократной процедуры. Однако если для тестирования новой функции вам нужно раз за разом повторять загрузку, это может привести к значительным временным затратам. По словам Хоффмана, для версии 2.0 время загрузки ПО сократилось до 4 минут.



Выше скорость для пользователя

Что касается удобства для пользователя, то скорость «реакции» новой системы URC стала «выше, чем когда-либо, даже с учетом внедрения новой графики», – говорит Хоффман. «ПО занимает меньше места, чем 1.0, высвобождая память – в результате всё работает быстрее. Мне казалось, что быстродействие URC Total Control никогда не было проблемой – но это было до тех пор, пока я не получил более быструю систему. Вместо одно- или двухсекундной задержки с момента нажатия кнопки до ответного действия, мы получаем моментальную реакцию», говорит Хоффман.



Улучшенная стабильность, устранение неполадок

Ещё одно изменение, касающееся кодов URC, заключается в изоляции различных сервисов в рамках одной прикладной среды (TCL, или Tool Command Language). Раньше все приложения «варились в одном котле», поэтому, если с одним из них возникали проблемы, это могло повлиять на работу всей системы. Это риск для любой системы домашней автоматизации, подобной URC, поскольку они вынуждены интегрировать многочисленные устройства самых разных производителей. «Нам приходится беспокоиться о сторонних протоколах», – говорит Хоффман. «Если они меняются, мы не всегда об этом знаем. ... Один плохой модуль или драйвер может замедлить работу любого другого».

По словам Хоффмана, разделение модулей с обратной связью означает, что они функционируют независимо друг от друга, увеличивая общую скорость и стабильность системы: «Если Philips Hue Bridge отключится, это не повлияет на работу компонентов Lutron и Nest». Кроме того, с помощью новой схемы такие проблемы проще диагностировать. Наконец, URC внедрил новый инструмент выявления и устранения неисправностей; он предоставляет более подробные журналы активности в масштабах всей системы, включая проблемы, связанные с подключенными устройствами.



Новый пользовательский интерфейс, впечатления пользователей

Мы уже знаем, что новый интерфейс работает быстрее версии 1.0. Изменения коснулись графики и возможностей программного обеспечения в целом.

Теперь графику можно добавлять для комнат, сцен и фонов. Кроме того, в дополнение к тем тысячам стандартных изображений для использования в пользовательском интерфейсе, которые предоставляет сам URC, дилеры могут кастомизировать каждый проект, добавляя фотографии интерьеров заказчика, лиц (портретов) или других персональных изображений.



Изображения помещений Для отображения комнат в пользовательском интерфейсе можно использовать их реальные изображения Самым большим изменением в пользовательском интерфейсе является возможность просмотра помещения. Каждая комната в доме теперь может быть представлена как изображение – совсем общее, например, в виде кровати, если речь идет о спальне, или более конкретное. Раньше каждое помещение было представлено в системе текстовым описанием. В новой версии на изображение или фотографию накладываются значки-иконки, обозначающие то или иное электронное устройство, находящееся в комнате. Пользователь может выключить музыку или включить свет, просто дотронувшись до изображения нужного устройства.



Изображения сцен Проведя пальцем по экрану вправо, можно вызвать страничку сценариев Scene Page Нажмите на изображение комнаты, чтобы открыть до 100 настраиваемых сцен, которые возможно реализовать в этой комнате. У каждой сцены может быть своё собственное изображение, например, значок Netflix для макро-команды, которая включает телевизор и даёт системе доступ к приложению для скачивания фильмов. Другой пример – изображение кофейной чашки, активирующее сцену «ПРОБУЖДЕНИЕ». Эти изображения могут, по желанию пользователя, отображаться на главном экране системы URC. Такое решение может быть «популярно для коммерческих проектов, когда нужно ограничить доступ пользователей ко всем возможностям системы», – говорит Хоффман.



Фоновые изображения В качестве фона можно установить любое изображение с разрешением до 4'000х4'000 точек. При использовании интерфейсов с небольшими экранами изображение автоматически обрезается Теперь система позволяет индивидуально настраивать фоновые изображения, что упрощает навигацию и помогает пользователям лучше ориентироваться в системе. Например, фоном для домашнего кинотеатра может быть фотография красного бархатного занавеса. Если кто-то осуществляет дистанционное управление, ему сразу становится понятно, в какое именно помещение он попал.



Эффекты и интерактивность При вызове меню фоновое изображение автоматически размывается Впервые URC позволяет использовать двойные изображения, для двух состояний электронного устройства – одно для статуса ВКЛ, другое для ВЫКЛ. Так, для полностью освещённой кухни будет использоваться одно изображение; после нажатия кнопки картинка поменяется – на ней появится изображение тёмного помещения. Разработчики URC добавили в новый пользовательский интерфейс и другие графические эффекты, например, размывание фона при нажатии значка, что позволяет пользователю сосредоточиться на выбранной задаче.



Программирование с помощью Accelerator 2.0 Добавив новые функции для конечного пользователя, разработчики URC не забыли и об интеграторах, упростив программирование этих новых возможностей в Accelerator 2.0. Новая среда программирования предлагает несколько улучшений, которые не были доступны в серии 1.0. «Просто создайте изображение одного размера, и оно автоматически масштабируется для любого интерфейса», – говорит Русс Хоффман. Автомасштабирование графики и режимы отображения

Изображения теперь могут быть импортированы в одном размере; затем они автоматически масштабируются в зависимости от назначения (для комнаты, сцены и т.д.) и для любого устройства (мобильные телефоны, сенсорные экраны, пульты дистанционного управления и пр.).

Раньше интеграторам приходилось импортировать изображения в нескольких размерах, создавая множество файлов и надеясь, что они будут работать с любым имеющимся интерфейсом. Теперь, говорит Хоффман, «просто создайте изображение одного размера, и оно масштабируется автоматически». В режиме Ribbon View можно пролистывать вкладки В режиме Grid View на экран выводится 15 иконок

В режиме XL View на экране находится 6 больших иконок Пользователи могут выбрать изображения (например, вид комнаты и пр.), которые им больше нравятся, и то, как они будут отображаться на используемых ими мобильных устройствах – например, в виде галереи для более крупных сенсорных экранов или в виде списка для мобильных телефонов.



Расширенный опрос

В версии Total Control 2.0 сложные макросы гораздо проще программировать, в том числе благодаря расширенным возможностям получения информации от устройств. Интеграторы могут создавать события на основе состояний устройств с обратной связью, при этом учитывается не только статусы ВКЛ и ВЫКЛ, как раньше, но например, работает ли термостат в режиме нагрева или охлаждения. Расширенные функции автоматизации включают применение операторов программирования IF+ AND (+ AND, + AND…), IF + OR (+ OR, + OR, …), а также позволяют создавать команды на основе информации о состоянии подключенных устройств, времени/даты, сигналов с сенсоров, триггеров, реле, термостатов и пр. В связи с этой новой возможностью URC упрощает использование инсталляторами условной логики при программировании - с многочисленными «IF» и «THEN». Например, ЕСЛИ замок на входной двери разблокировался, И это произошло после захода солнца, И в это время дома никого нет, ТОГДА в прихожей автоматически включится свет.«Система может анализировать, что происходит вокруг», – говорит Хоффман, – «и принимать более «умные» решения, основанные на состоянии устройств (вкл/выкл), времени суток, дате и т.д.». «Раньше вы могли построить всю логическую цепочку, но вам пришлось бы изрядно потрудиться. Благодаря версии 2.0 программы намного проще сохранять и повторно использовать в других проектах».Функция «статус/опрос» приносит прямую пользу и конечному потребителю. Например, он может видеть, что в данный момент показывают его любимые ТВ каналы или какое потоковое устройство активно в любой комнате в любой момент времени. Переход на 2.0Дилерам не нужно в обязательном порядке переводить своих клиентов на версию 2.0, однако после того как апгрейд осуществлен, возврат к версии 1.0 будет невозможен. URC делает переход практически безболезненным. Например, программа автоматически заменит метки КОМНАТА в старой программе универсальными изображениями. Т.е. вместо СПАЛЬНЯ может появиться изображение кровати. При этом само программирование окажется незатронутым. «Вам не нужно начинать с нуля», – говорит Хоффман.Запуск нового обновления ПО всегда вызывает опасения, но, по словам представителей URC, версию 2.0 тестировали очень тщательно. «Тестирование проводилось в режиме нон-стоп. Огромное количество альфа-тестировщиков проверяли работу обновления в течение нескольких месяцев». Это было жёстким требованием со стороны высшего руководства компании.Бета-тестирование начнется в ближайшее время; ожидается, что обновление будет доступно ещё перед началом выставки CEDIA в сентябре 2017 года. Также скоро появятся в продаже новые 7-дюймовые сенсорные экраны URC, настольная модель TDC-7100 и настенная TKP-7600, по очень конкурентоспособным ценам. Ещё одна новинка – 5-дюймовый тачскрин TKP-5600. Устройства оснащены камерой и динамиком для использования со встроенной интерком-системой URC, что позволяет интерфейсам связываться друг с другом по аудио / видео; камера может использоваться для видеонаблюдения. Дополнительно Total Control 2.0 – не единственное новшество от URC. Компания также совершенствует систему поддержки конечных потребителей, дилеров и дистрибьюторов. Ведутся работы над созданием нового дилерского портала, на котором будет размещена подробная информация о продукте, сервис поддержки клиентов и многое другое. Особое внимание уделяется простоте и удобству навигации. Кроме того, URC возобновляет практику интенсивного обучения дилеров, с многодневными семинарами и пр. URC Accelerator 2.0: FAQ Новая версия программного обеспечения Accelerator 2.0 для программирования системы URC Total Control 2.0 Что такое Accelerator 2.0?

Accelerator 2.0 – это новое программное обеспечение для конфигурирования и настройки URC Total Control - флагманской системы URC для домашней автоматизации и управления, способной управлять развлекательными устройствами, аудио и видео компонентами, освещением, климатом, системами безопасности и наблюдения и пр. URC Total Control обеспечивает управление через множество протоколов, включая IR, IP, серийные разъёмы, триггеры 12В и реле. Все устройства подключаются к сети и обмениваются данными через кабельное соединение или по Wi-Fi.

Система предназначена для управления десятками (до 32) зон, как в жилых домах, так и в коммерческих помещениях, в том числе с возможностью многозонной потоковой передачи аудио с CD-качеством. Accelerator 2.0 позволяет программистам интегрировать систему с многочисленными подсистемами сторонних производителей, обеспечивая эффективное управление.

В базовой конфигурации, предусматривающей несколько выпадающих меню с поддержкой функции перетаскивания объектов (click-and-drags), Accelerator 2.0 автоматически создаёт пользовательские интерфейсы и все основные «активности», позволяя интеграторам значительно экономить время, необходимое для программирования системы. От других существующих на рынке решений Accelerator 2.0 отличает простота и линейный дизайн. Он достаточно прост для новичков, позволяя им быстро программировать небольшие базовые системы, но при этом надёжен, функционален и может предложить опытным программистам ту мощь и гибкость, которая требуется для полной автоматизации и индивидуальной настройки сложных систем. Благодаря Accelerator 2.0, Total Control – это решение, стоящее особняком и выгодно отличающееся от конкурентов возможностью «стартовать» с небольшой системы для одной комнаты и расшириться в дальнейшем в любой нужный момент и без замены ранее установленных устройств.

В чём ценность Accelerator 2.0 для инсталляторов и системных интеграторов?

Простота и скорость программирования позволяют инсталляторам уделять больше времени индивидуальной настройке системы в соответствии с запросами и потребностями клиентов, а не тратить его на утомительный и долгий процесс создания интерфейсов и макро-команд. Accelerator 2.0 позволяет модифицировать программное обеспечение, не присутствуя на объекте, удалённо, снижая тем самым накладные расходы интеграторов и создавая более комфортные условия для конечных заказчиков.

Accelerator 2.0 предлагает множество дополнительных функций, необходимых как инсталляторы, так и его клиенту. URC не взимает плату за какие-либо из этих функций, при этом обеспечивая интегратору свободу действий, которая позволяет последнему увеличить свои доходы.



Чем Accelerator 2.0 отличается от предыдущей версии ПО?

В Accelerator 2.0 отображены функции и возможности, отвечающие запросам, которые компания URC получала от своих клиентов и дилеров. Новый программный продукт сочетает оптимизированный пользовательский интерфейс и функционал, благодаря которому работа системы становится интуитивно понятной конечному пользователю. Accelerator 2.0 предлагает новое удобное и функциональное меню «Помещения», настраиваемые сцены для каждого помещения с возможностью обратной связи, функцию геозонирования (Geo-Fencing) и моментальных push-уведомлений (Reactive Push Notifications), технологию ближней бесконтактной связи (NFC Tags), двусторонний модуль избранных каналов и унифицированное управление освещением, замками, термостатами и пр. Кроме того, URC обновил приложение для мобильных устройств, включив в него панель запуска сторонних приложений, что значительно упрощает переключение между приложениями, установленными на смартфонах и других мобильных устройствах.

Accelerator 2.0 содержит обширную библиотеку изображений комнат, фоновых изображений и значков-иконок устройств, используемых для настройки интерфейсов. Программисты, настраивающие интерфейсы, могут загружать фотографии реально существующих помещений, индивидуальные фоновые изображения, индивидуальные значки для используемых устройств и категорий и даже добавлять динамические цветные ярлыки.

Благодаря Accelerator 2.0, семейство интерфейсов Total Control открывает перед интеграторами и конечными потребителями совершенно новые возможности. В состав линейки входит новый 7-дюймовый настольный сенсорный контроллер, а также 7-дюймовую и 5-дюймовую встраиваемые сенсорные панели управления – с камерой, динамиком и встроенной системой внутренней связи. Они также обеспечивают полную интеграцию с совместимыми дверными станциями.

Управление домашней системой автоматизации с помощью сенсорных экранов, кнопочных панелей, пультов и мобильных приложений от URC – не единственный способ взаимодействия пользователей с их умными домами. С помощью Accelerator 2.0 и интеллектуального голосового помощника Amazon Alexa или Google Assistant пользователи могут «общаться» с электронными системами дома голосом.

Помимо визуальных улучшений, разработчики Accelerator 2.0 реструктурировали мейнфрейм, повысив стабильность и надёжность базовых станций и интерфейсов. Разделённые модули с обратной связью теперь работают независимо друг от друга, увеличивая общую скорость и стабильность системы.



Accelerator 2.0: заключение

Программный продукт Accelerator 2.0 разработан, чтобы обеспечить расширенные возможности настройки пользовательских интерфейсов без увеличения времени программирования. Это было достигнуто путём разработки эффективных выпадающих меню и поддержки функции перетаскивания объектов по кликам (click-and-drags), а также автоматической генерации пользовательских интерфейсов и сложных макросов.



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Статья подготовлена на основе материалов, опубликованных на портале CEPro