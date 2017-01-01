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Усилитель для наушников Burson Soloist SL MKII

 

Системы домашней автоматизацКонструкторы Burson изначально позиционировали Soloist SL как самый доступный усилитель наушников в модельном ряду компании. Новая версия Mk2 сохраняет свое место в иерархии Burson, несмотря на то, что современный модельный ряд австралийцев заметно преобразился.

В чем разница между Soloist SL и новым вариантом устройства Mk2? С ходу можно выделить два главных пункта. Первое отличие косметическое ‒ выточенная из алюминия ручка громкости, по форме аналогичная той, что применяется в компонентах Burson из семейства Conductor Virtuoso. Впрочем, если в старших устройствах используется дискретный переключатель громкости, выполненный на микросхеме Burr-Brown PGA2310, усилители Soloist SL комплектуются обычным потенциометром, но хорошего класса ‒ японским ALPS 20KAx2. Второе отличие касается блока питания, оснащенного усиленным трансформатором на 30 ВА. Его применение на четверть повысило выходную мощность усилителя, достигшую 2.5 Вт с 16-омной нагрузкой. Причем инженеры Burson подчеркивают, что имеют в виду не пиковую, а долговременную мощность. Кроме того, удалось снизить выходное сопротивление усилителя до 3 Ом, улучшив его демпинг-фактор. В общем обновленный Soloist SL Mk2 теперь будет лучше работать с требовательными к мощности и "низкоомными" наушниками.

 

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