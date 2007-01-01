Домашняя техника Видеопроекторы BenQ для домашних кинотеатров разных масштабов Высококачественная картинка для домашних кинотеатров становится всё более доступной, в том числе благодаря существенному вкладу компании BenQ. Если раньше производители предлагали или псевдо 4К изображение по сравнительно доступной цене, или реальное 4К за очень большие деньги, то с выходом новых моделей, BenQ стала одним из немногих производителей доступных 4К-проекторов. Кроме того, компания предлагает большое количество недорогих и компактных проекторов меньшего разрешения для домашних кинотеатров совершенно различного класса. Для удобства позиционирования проекторов, в 2017 году компания BenQ ввела новое сегментирование домашних кинотеатральных моделей, разделив их на 3 линейки - CinePro, CinePrime и CineHome. Серия CinePro – это бескомпромиссные проекторы профессионального уровня, единственная группа не все проекторы которой были разработаны для домашнего кинотеатра. Из трех моделей только BenQ W11000 является на 100% кинотеатральным, модели X12000 и LK970 это универсальные инсталляционные проекторы, которые тем не менее успешно применяются в домашних кинозалах. Причина тому проста: все они обладают превосходным качеством изображения. Разрешение 4К, цветовые пространства DCI-P3 или Rec.709 (в зависимости от модели), сертификация THX (W11000), заводская калибровка цвета – всё это позволяет использовать проекторы CinePro и в обычной гостиной, и в специально подготовленном зале для домашнего кинотеатра. Проекторы серии CinePro имеют практически идентичный дизайн Все три проектора оснащены DMD чипом с разрешением 2'716x1'528 точек и технологией XPR, которая позволяет получить честное 4К изображение за вменяемую цену. Основным технологическим различием между проекторами CinePro является использование разных источников света. Такое решение позволит пользователю выбрать оптимальную по цене и возможностям модель. Проекторы старших серий проходят на фабрике профессиональную калибровку и полное тестирование Модели W11000 и X12000 обладают величиной светового потока 2'200 люмен, но в первом случае источником света выступает классическая лампа, а во втором – LED-сборка от Philips. Модель BenQ LK970 обладает мощностью светового потока 5'000 люмен, она оснащена мощным лазерным источником света. Проекторы оснащены технологией Cinematic Colors – специальным 6-сегментным цветовым колесом, к изготовлению которого предъявляются высочайшие требования. Более 20 параметров контроля качества покрытия и размеров сегментов позволяют достичь цветового охвата DCI-P3 (X12000 и LK970) или Rec. 709 (W11000). Максимально точная передача цвета таким, каким его задумал режиссёр, способствует максимально точной передаче атмосферы и эмоций в кино. При этом меню проекторов позволяет с профессиональной точностью калибровать цветовую температуру, яркость и насыщенность изображения в соответствии с условиями просмотра. Применение современных источников света позволило расширить цветовой охват Разрешение 4К предъявляет высокие требования к оптической системе проектора, поэтому 4К-проекторы BenQ оснащены специально разработанными объективами со сложной многолинзовой системой. Применение низкодисперсионных стёкол и отсутствие утечек света позволяют получить чёткое, резкое изображение с правильной геометрией и равномерной яркостью по всей площади экрана. Отдельно стоит упомянуть, что объективы этих моделей оснащены совместной фокусировкой и зуммированием, то есть при оптическом масштабировании изображения оно будет оставаться в фокусе. DLP матрица и высококачественный оптический тракт позволяют получить высокую реальную ANSI контрастность, что повышает глубину и реалистичность изображения, особенно в тёмных сценах. Для улучшения качества изображения и звука, компания BenQ оснащает свои проекторы технологиями CinemaMaster Video и CinemaMaster Audio, с помощью которых даже небольшая комната становится кинозалом высокого класса. Отдельно стоит заметить, что с введением нового модельная ряда, технологией Cinematic Colors стали оснащаться не только флагманские, но и все другие модели проекторов BenQ. CinePrime – это решения полупрофессионального уровня для любителей реального кинематографического изображения. За разумный бюджет, проекторы предлагают высочайшее качество картинки с цветовым охватом более 100% Rec. 709 и технологией CinemaMaster. Модель W2000 оснащена FullHD матрицей, объективом с вертикальным сдвигом и двумя усовершенствованными динамиками с усилителем звука, а модель W2000+ дополнительно имеет сверхмалое время задержки отображаемого контента. Обе модели с помощью опционального аксессуара Wireless FullHD kit имеют возможность проецировать видеопоток, поступающий по беспроводной сети. Модель W8000 обеспечивает FullHD изображение с высочайшей контрастностью 50'000:1 и яркостью 2'000 Лм. Проектор оснащён объективом с горизонтальным и вертикальным смещением и большим коэффициентом масштабирования. Проекторы серии CinePrime компактнее, но также соответствуют строжайшим стандартам качества Важной особенностью серии CinePrime является заводская калибровка. Все проекторы проходят точную настройку прямо на фабрике и полностью готовы к работе «из коробки».



В серии CineHome представлены доступные по цене проекторы для кино, ТВ и видеоигр. Они являются хорошей заменой телевизору в обычной квартире, ведь несмотря на невысокую цену, данные решения предлагают большую диагональ изображения и хорошую картинку с цветовым охватом более 96% Rec. 709. Входящий в линейку ультракороткофокусный проектор W1600UST предназначен для проецирования изображения при установке в непосредственной близости от экрана. Таким образом экономится место и значительно упрощается установка проектора. Остальные модели оснащены классическими объективами. Модель W1050 является базовой в линейке, однако она оснащена FullHD DLP матрицей, источником света 2000 люмен и поддержкой 3D. Модель W1090 дополнительно оснащена USB разъёмом, для возможности обеспечить питание беспроводных устройств передачи видео подключаемых к HDMI порту, а модели W1120 и W1210ST обладают быстрым откликом и минимальным input lag (16,67 мс), что позволяет проекторам стать отличным решением для геймеров. Модель W1700 – топовая в линейке CineHome, она имеет родное 4К разрешение, и поддержку технологий HDR, и CinemaMaster. Наиболее обширная серия CineHome включает модели разных типов и ценовых категорий Обновлённый модельный ряд проекторов BenQ состоит из решений разного ценового уровня и функционала, но все модели объединяет бережное отношение к качеству изображения и цветопередаче. Этому способствует внедрение во все новые модели ключевой технологии Cinematic Color, которая ранее была доступна только во флагманских устройствах. Широкий модельный ряд, гибкость и функциональность решений BenQ, а так же высокое соотношение цена-качество, позволят любому покупателю выбрать для себя проектор от компании BenQ, удовлетворяющий все его потребности не только в качестве изображения, но и в удобстве установки, эксплуатации и обслуживания проекторов, а покупка проектора с лазерным источником света станет выгодной инвестицией в будущее.