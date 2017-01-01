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Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

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Всепогодный телевизор Peerless-AV

 

На выставке ISR 2017 компания Peerless-AV показала три новинки. Главная новость – демонстрация всепогодного UHD телевизора UV492 из серии UltraView; это первое появление новинки «на публике» за пределами США. UV492 – телевизор с диагональю 49 дюймов, он имеет класс защиты IP55 и может использоваться на открытом воздухе даже в неблагоприятных погодных условиях и в температурном диапазоне от -30˚C до +50˚C.

 

Ещё одна новинка – герметичный всепогодный дисплей Xtreme CL-55PLC-OB-EUK с диагональю 55 дюймов. Его преимущества – отличная читаемость текста даже при ярком солнечном свете, широчайший диапазон рабочих температур (от -40°C до +60°C), а также уникальный полностью герметичный бесшовный корпус. Благодаря отсутствию вентиляционных отверстий и фильтров и классу защиты IP68 «внутренности» дисплея недоступны даже мельчайшим частицам влаги и пыли.

 

Также среди экспонатов стенда Peerless-AV – настенное крепление для построения видеостен DS-VW775-QR с механизмом Quick Release. Оно предназначено для настенного монтажа панелей с диагональю 46”-60”. Официальная европейская премьера состоится в феврале 2018 года в рамках выставки ISE в Амстердаме.

 
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