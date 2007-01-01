Домашняя техника Встраиваемая акустика OSD Black — выбор профессионалов Компания с говорящим названием Optimal Speaker Design (OSD) производит встраиваемую акустику для наиболее взыскательных пользователей и интеграторов, знающих толк в качественном оборудовании. Их новая серия OSD Black объединяет в себе надежность, долговечность, улучшенный дизайн и по-настоящему качественный звук, поэтому её основное назначение — комплектация домашнего кинотеатра и мультирум-систем. Серия OSD Black включает в себя три модели разного класса качества звучания Основатель компании Дэйв Чай является настоящим энтузиастом музыки и ценителем качественных аудиосистем. Создавая свою компанию в 2003 году, он собрал лучших инженеров и задействовал лучшие из глобальных производственных ресурсов для создания акустики с наиболее выигрышным соотношением качества и цены. Модельный ряд акустики Black отражает главные ценности компании в полной мере. Круглые и квадратные грили имеют специальную кромку, делающую их менее заметными на поверхности стены или потолка Начать знакомство с акустикой Black можно с самого простого и очевидного элемента: гриля. Уже на этом этапе становится ясно, что OSD относится максимально серьезно к каждому элементу. Фирменные грили Perfect Edge имеют специальную геометрию кромки, чтобы они не выделялись на поверхности стены и потолка. Магнитные крепления также способствуют незаметной интеграции акустики в интерьер. Кроме того, OSD предлагает использовать как круглые, так и квадратные грили в зависимости от того, какие архитектурные и дизайнерские формы преобладают в помещении. Важно заметить, что вне зависимости от условия установки, сквозь решетку не будет просвечиваться круглый контур динамика. Компания уделяет серьезное внимание малозначительным на первый взгляд факторам, которые серьезно влияют на восприятие продукции в целом. Понимая, какие элементы акустики важны и для получения аккуратного внешнего вида, и в плане эксплуатации, разработчики OSD точечно усовершенствует именно эти, самые ключевые моменты, обеспечивая тем самым выгодное сочетание качества и цены. Стальные винты вместо шурупов и амортизирующий наконечник на креплении DogLegs — важные детали конструкции Много внимания уделено процессу монтажа и тем особенностям, сталкиваться с которыми приходится только инсталляторам. Инженеры OSD модернизировали типовые крепления DogLegs, которые используют многие производители. В моделях Black вместо дешевых шурупов, вкручиваемых непосредственно в тело пластикового крепления, используются винты из нержавеющей стали и латунные втулки. Благодаря этому акустику можно неоднократно демонтировать, переставляя с места на место, не боясь сломать крепление. В отличие от шурупа, винт имеет малый шаг резьбы, что минимизирует риск ее срыва в момент затяжки. Даже если в месте установки была повышенная влажность, винты не заржавеют и легко открутятся. Кроме того, сами опоры DogLegs имеют резиновые прокладки в том месте, где они упираются в материал стены или потолка. Это, во-первых, позволяет избегать повреждения мягких и ломких материалов, вроде гипсокартона. А во-вторых, обеспечивает виброразвязку, исключая возникновения призвуков в точках крепления акустики. Старшие линейки серии Black оснащаются специальным защитным колпаком, прикрывающим динамик и кроссовер от пыли, грязи и мусора, который может присутствовать в пространстве подвесного потолка. Под защитной крышкой — кроссовер, собранный на качественных компонентах Серия Black включает в себя сразу три линейки: Acoustic, Performance и Reference. Они отличаются, в первую очередь, ценой и классом качества звучания, что достигается применением различных технологий. Но для начала стоит обратить внимание на общие черты. Все три линейки включают в себя акустику одинаковых типоразмеров благодаря чему она взаимозаменяема и младшие модели можно заменить старшими. Другая общая деталь — все акустические системы всех линеек, несмотря на разницу в конструкции, имеют поворотные твитеры. С их помощью достигается более точная фокусировка звукового образа в точке прослушивания. Поворотный твитер позволяет управлять направленностью звучания, а регулятор кроссовера контролирует отдачу по верхним частотам Младшая линейка Acoustic представлена тремя моделями круглой формы СЧ/НЧ динамиками калибра 5,25, 6,5 и 8 дюймов и коаксиальным расположением твитера, а также двумя моделями прямоугольной акустики с классическим расположением излучателей и СЧ/НЧ динамиками калибров 8 и 6,5 дюймов. Во всех случаях используются 0,5-дюймовый шелковый твитер и СЧ/НЧ-диффузоры, изготовленные из полимерного материала с подвесом из бутилкаучука. Кроссоверы используются простейшие, первого порядка.

Начиная с линейки Performance, в моделях появляется больше технологий и больше возможностей. Для изготовления твитера диаметром 1 дюйм используется высококачественный парашютный шелк, а в состав полимера, из которого изготавливаются диффузоры СЧ/НЧ-динамиков, добавлен графит, улучшающий акустические свойства. Более сложный кроссовер второго порядка изготовлен с применением качественных майларовых конденсаторов и катушек с воздушным сердечником. Кроме того, появляется функция регулировки отдачи верхних частот с уровнями -3, 0, +3 дБ. Это необходимо для согласования с акустическими особенностями помещения. Можно добавить верхних частот в заглушенном помещении или уменьшить их количество при высоком коэффициенте отражения. Начиная с линейки Performance, в серии Black появляются специальные модели Кроме стандартного набора, полностью повторяющего размерную линейку Acoustic, линейка Performance имеет две специальных круглых модели в среднем размере 6,5 дюймов. R62DT - это стереофоническая встраиваемая акустика с одним СЧ/НЧ динамиком и двумя твитерами калибра 0,75 дюйма. Ее можно использовать в небольших помещениях, когда одного основного динамика достаточно, либо создавать многоканальный кинотеатральный звук, объединяя боковые и тыловые каналы в одной колонке. Модели R62A и R82A отличаются от обычной версии R62 и R82 расположением излучателей. Они установлены под углом к плоскости, в которую встраивается громкоговоритель. Такая акустика используется в роли вертикальных каналов в домашнем кинотеатре либо в ситуациях, когда излучение нужно направить в сторону от места установки. Третья специальная модель представляет собой LCR-акустику для домашнего кинотеатра, она укомплектована парой 5,25-дюймовых СЧ/НЧ динамиков и одним твитером. Серия Reference оптимальна для создания домашнего кинозала Старшая линейка Black Reference обладает не только наивысшим качеством звучания, но еще и отличается способностью работать в сложных условиях. Она имеет 1-дюймовые алюминиевые твитеры с керамическим покрытием, СЧ/НЧ-излучатели с диффузорами из углеродного волокна, установленные на подвесе из термопластичного каучука (TPR), устойчивого к воздействию химических веществ и ультрафиолетового излучения, а также обладающего отличными демпфирующими свойствами. Подвес из термопластичного каучука обладает хорошими демпфирующими свойствами Как и в линейке Performance, в акустике линейки Reference используются регулируемые кроссоверы второго порядка, собранные на компонентах высокого качества. И точно так же, помимо обычных моделей, есть акустика R63A и R83A с излучателями, установленными под углом. Стереофонической модели в серии Reference нет, но есть LCR-акустика с СЧ/НЧ излучателями калибра 5,25 дюймов. С помощью OSD Black можно качественно озвучить любое пространство На фоне общего повышения интереса к мультирум-технологиям, домашним кинозалам и повсеместному использованию встраиваемой акустики, продукция OSD становится все более и более актуальной. Сочетание продуманности конструкции, широкого выбора моделей и высокого качества звучания делает серию Black наиболее интересным решением в тех инсталляциях, где звук имеет решающее значение.



Официальный дистрибьютор Optimal Speaker Design в России – компания Simple Distribution.