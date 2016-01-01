Домашняя техника Встраиваемая акустика TDG Audio с алюминиевыми динамиками Рынок инсталляционной техники развивается очень активно. Можно сказать, что он даже переполнен, но количество не всегда значит качество. Встраиваемая акустика высшего класса по-прежнему редкость. TDG Audio - одни из тех, кто сделал ставку именно на этот сегмент рынка, и реализуют в своих моделях самые настоящие High End технологии. Компания DaVinci Group, частью которой является TDG Audio, была основана сравнительно недавно, но её основатели и главные разработчики имеют десятки лет опыта создания инсталляционной акустики. Именно поэтому молодой бренд демонстрирует столь серьезный и зрелый подход к качеству своей продукции. Руководитель TDG Audio - Джефф Франциско (Jeff Francisco) - 25 лет работал в компании SpeakerCraft, но далеко не все свои идеи он смог реализовать ввиду технических и экономических ограничений. Так, например, стереофонический твитер с двумя звуковыми катушками был задуман давно, но реализован лишь для моделей, появившихся под брендом TDG Audio. Технология, которая впервые была придумана давно, но реализована недавно силами компании DaVinci Group Технологии

TDG Audio работает в сегменте премиум-класса, поэтому разработчики смогли реализовать свои лучшие идеи и обеспечить по-настоящему высокое качество звучания, которому ранее создатели встройки не уделяли достаточно внимания. Современная линейка встраиваемых моделей TDG Audio разделяется на три группы по классам качества: Bronze, Silver и Gold. Мы рассмотрим среднюю серию, в которую входят пять потолочных моделей: NFC-82, NFC-82A, NFC-62, NFC-62A, NFC-42, две модели, встраиваемые в стену: NFW-62 и NFLCR-52, а также всепогодные OD52 и OD62. В линейку Silver TDG Audio входят модели различных типов Отличительной особенностью серии Silver является применение излучателей с алюминиевыми диффузорами. СЧ/НЧ динамики имеют алюминиевые конусы Trueform, установленные на резиновом подвесе. Твитеры - тоже алюминиевые, купольной формы. Динамики не стандартные, они разработаны специалистами TDG Audio и производятся под их контролем.

Все модели оснащаются безрамочными металлическими грилями, благодаря которым акустику можно сделать незаметной в интерьере и на потолке. Технология Never Rust защищает грили от коррозии, а мощные неодимовые магниты гарантируют прочную и надежную фиксацию. Безрамочные грили отлично вписываются в оформление потолка Для простоты инсталляции во всей встраиваемой акустике серии Silver используются поворотные крепления Dog Legs. Процесс подключения облегчают крупные и мощные подпружиненные клеммы.

Ещё одна общая особенность всех моделей — возможность поворота твитера, что позволяет сфокусировать звук в нужной точке, будь то место прослушивания домашнего кинотеатра или зона озвучивания мультирумной системы. Это касается как потолочных моделей, так и моделей встраиваемых в стену. Все модели имеют поворотный твитер и большинство оснащается регулируемым кроссовером По данным производителя ширина дисперсии у различных моделей акустики отличается. Так, например, потолочная модель NFC-62 имеет угол порядка 100-110 градусов, а аналогичная акустика большего размера, NFC-82 имеет дисперсию порядка 130-140 градусов. Эти данные можно использовать, выбирая модель в соответствии с основными задачами инсталляции.



В потолке

NFC-82 – самая крупная из потолочных моделей. Она имеет СЧ/НЧ излучатель с

алюминиевым диффузором Trueform диаметром 8 дюймов и алюминиевый купольный твитер с диффузором из улучшенного сплава HDAlloy диаметром 1 дюйм. Твитер располагается относительно СЧ/НЧ динамика коаксиально, на его акустической оси. Кроссовер позволяет регулировать отдачу +/- 3 дБ для верхних и нижних частот. Отличительной особенностью всех потолочных моделей является влагозащищенная конструкция кроссовера, повышающая долговечность и надежность инсталляции. Максимальная подводимая мощность составляет 150 Вт, а диапазон воспроизводимых частот охватывает 39-20000 Гц. Эта модель лучше всего подходит для больших помещений и для высоких потолков. Посадочная глубина составляет 112 мм, диаметр монтажного отверстия 248 мм, а наружный диаметр гриля — 285 мм. Для лучшей совместимости крепления DogLegs во всех потолочных моделях выполнены двухступенчатыми, чтобы можно было подстроиться под различную толщину потолка. Удобство монтажа обеспечивает технология EZ hold — усиленный кронштейн крепления твитера, который можно использовать как ручку во время монтажа. Крепление твитера является удобной ручкой для монтажа, а крепления DogLegs легко корректируются по высоте Модель NFC-62 аналогична NFC-82 кроме габаритных размеров и размера СЧ/НЧ излучателя. У NFC-62 основной динамик имеет размер 6,5 дюймов. Как следствие, подводимая мощность ограничена 110 Вт, а нижняя граничная частота - выше и составляет 47 Гц. Диаметр гриля составляет 246 мм, а посадочный размер 210, при глубине 110 мм. Модели NFC-62 и NFC-82 имеют две версии: обычную и с расположением динамиков под углом И NFC-62, и NFC-82 имеют специальные направленные модификации с индексом A. Конструктивное отличие NFC-62А и NFC-82А состоит в том, что СЧ/НЧ излучатель и закрепленный на оси излучения твитер внутри корпуса акустики наклонены под углом. При установке акустики в плоскость потолка их излучение направляется не строго вниз, а в сторону. Поскольку акустика имеет круглую форму, её поворот в посадочном отверстии позволяет ориентировать излучение в сторону зоны прослушивания. NFC-42 — самая компактная модель и единственная встройка не имеющая регулировки кроссовера Младшая из потолочных моделей NFC-42 c 4-дюймовым СЧ/НЧ динамиком и обычным купольным твитером несколько проще по конструкции. Она не имеет регулировок в конструкции кроссовера. Подводимая мощность чуть ниже, чем у NFC-62 и составляет 95 Вт, нижняя граничная частота - 58 Гц. При этом посадочные габариты у NFC-42 самые минимальные: 86 мм глубины при диаметре 152 мм. Размер гриля составляет всего 190 мм. Это удобно, если внутреннее пространство потолка или его декор не допускают использования более крупных конструкций.



В стене

Все потолочные модели имеют симметричную коаксиальную конструкцию, а для интеграции в стену предлагаются две модели совершенно иного форм-фактора, более похожие по компоновке на традиционные Hi-Fi колонки. Так, например, NFW-62 по внешнему виду напоминает обычный двухполосный полочник. Алюминиевый купольный твитер оформлен в неглубоком овальном рупоре. СЧ/НЧ излучатель имеет алюминиевый диффузор диаметром 6,5 дюймов. Между динамиками можно увидеть два регулятора, позволяющие управлять отдачей каждого излучателя в пределах +/-3 дБ. Встраиваемая в стену модель NFW-62 с регулируемым кроссовером и поворотным твитером Максимальная мощность этой модели составляет 120 Вт, а диапазон частот 52-20000 Гц. Высокий класс качества позволяет использовать акустику не только для фонового озвучивания, но и в роли скрытой стерео-системы или как сателлиты домашнего кинотеатра. Посадочные размеры составляют 178х273 мм при глубине 81 мм. Размер гриля строго прямоугольной формы составляет 205х300 мм.

NFLCR-52 является более привычным для систем домашнего кинотеатра. Это симметричная акустика с двумя 5-дюймовыми СЧ/НЧ-излучателями и одним дюймовым твитером в овальном рупоре, располагающимся между ними. Её можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, располагая вокруг ЖК-панели или в один ряд позади акустически-прозрачного проекционного экрана. Воспроизводимый диапазон частот идентичен модели NFW-62, есть и возможность коррекции АЧХ +/-3 дБ по верхним и нижним частотам. Встраиваемая в стену модель NFLCR-52 с регулируемым кроссовером и поворотным твитером Подводимая мощность даже немного больше и достигает отметки 130 Вт. При этом посадочные размеры у NFLCR-52 составляют 364х168 мм при глубине всего 75 мм и размере гриля 403х206 мм. Таким образом, выбор между двумя моделями встраиваемыми в стену может быть обусловлен не только форматом самой акустики, но и геометрическими параметрами, в зависимости от того, какова доступная площадь монтажной поверхности и глубина стен.



На улице

Для озвучивания открытых пространств, веранд, дворов, фасадов зданий инженеры TDG Audio разработали две модели корпусной акустики во всепогодном исполнении: OD-52 и OD-62. Они защищены от пыли и влаги. Для удобства крепления используется настенный кронштейн, дающий возможность поворота акустики вокруг продольной оси корпуса. Крепежные отверстия кронштейна позволяют подвешивать акустику как вертикально, так и горизонтально. Всепогодная акустика TDG Audio выпускается в двух размерах и двух цветах OD-62 имеет 6,5-дюймовый СЧ/НЧ излучатель с алюминиевым диффузором и увеличенным рабочим ходом и дюймовый алюминиевый твитер. Максимальная подводимая мощность составляет 125 Вт, а частотный диапазон составляет 47-20000 Гц, что позволяет получать полноценный звук без использования дополнительных низкочастотных модулей.

OD-52 чуть компактнее. Эта модель использует 5,5-дюймовый СЧ/НЧ динамик с увеличенным рабочим ходом и точно такой же дюймовый твитер. Максимальная мощность чуть ниже, 90 Вт, а нижняя граница воспроизводимого диапазона частот поднялась до 55 Гц.

Обе модели имеют прочные несъемные металлические грили и производятся в белом или черном цвете.



Итог

Набор акустических систем TDG Audio серии Silver покрывает все типовые потребности инсталляторов, возникающие при озвучивании помещений различных размеров и назначений, реализации мультрум-систем или кинозалов, а также при организации досуговой зоны вне помещения. Продуманная конструкция облегчает инсталляцию и делает встройку малозаметной, а высокий уровень качества излучателей позволяет получить звук Hi-Fi качества, не заполняя комнаты крупногабаритными колонками. Немаловажно отметить и тот факт, что вся акустика TDG Audio имеет 10 лет гарантии, что является прекрасной иллюстрацией высокой степени надежности и качества продукции. Рекомендованные розничные цены (за штуку)

Nfw-62 375$ Nflcr-62 450$ Nfc-82A 482$ Nfc-62A 400$ Nfc-82 330$ Nfc-62 260$ Nfc-42 240$ OD-52 200$ OD-62 250$ Официальный дистрибьютор TDG Audio в России – компания TDG Audio Russia