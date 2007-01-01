Домашняя техника Встройка Magnat – спроектировано в Германии Разменяв четвертый десяток лет, немецкий производитель акустических систем и аудиокомпонентов Magnat может с гордостью оглянуться на свою историю. Компания начала свою деятельность в далеком 1973-ем году, и уже в 70-ых приобрела известность благодаря весьма популярной в то время линейке полочников All Ribbon. В 80-ых компания очень успешно вышла на рынок автомобильной акустики и усилителей, доказав, что звук Hi-Fi вполне достижим и в машине. Вслед за традиционным «хай-фаем» и автомобильным аудио компания заинтересовалась кинотеатральным сегментом и референсной акустикой класса ультра High-End, тут можно привести в пример эталонные громкоговорители Vintage 990, выпущенные в 2001-ом. Уже в новом веке модельный ряд немцев пополнился усилителями и саундбарами, цифровыми и аналоговыми проигрывателями. Сегодня, оставив в стороне некогда коронную тематику Car Audio, компания активно переключилась на современные аудиоустройства: Bluetooth-колонки, беспроводную акустику, в том числе для «мультирумных» проектов, модные наушники и инсталляционную акустику. Компания во все времена стремилась к инновациям и поэтому легко переключалась на новые направления, не боясь экспериментировать и никогда не довольствуясь уже достигнутым результатом. Причиной такой плодовитости Magnat конечно же является эффективная работа конструкторского бюро компании, расположенного недалеко от Кёльна в городе Пульхайм. Технический отдел компании всегда славился командой талантливых инженеров и исследовательской лабораторией, оснащенной передовым измерительным оборудованием Klippel, Audio Precision, Bruel&Kjaer. Благодаря чему инженеры Magnat могут учесть все нюансы и довести новую модель акустики или электроники до конечной стадии разработки, вылечив все ее детские болезни. Отсюда и кредо компании ‒ рациональность, качество и доступная стоимость. Заглянув в каталог Magnat, глаза разбегаются, ‒ в одном обзоре все точно не охватишь, поэтому мы ограничимся одной категорией и расскажем о встраиваемой акустике. Особый интерес ко встройке объясним, многие клиенты не против домашней аудиосистемы, но боятся, что традиционные колонки займут много места или испортят интерьер. В таких ситуациях выручает встройка, по определению обладающая незаметностью, ‒ это, можно сказать, ее первая и самая выдающаяся родовая черта, сделавшая категорию столь востребованной. Не говоря уже о том, что встройку можно применять там, где традиционной акустике сложно уместиться: кухня, прихожая, ванная комната. Кроме того, встройка отлично вписывается в «мультирумные» проекты и многоканальные аудиосистемы (на каналах окружающего звука и верхних каналах в кинотеатрах Dolby Atmos и Auro-3D). В продуктовом ряду Magnat 2019-го года можно найти три серии встройки. Interior Quantum – «высший пилотаж» в инсталляционном сегменте немцев ‒ акустика, в которой применены технологии домашних колонок семейства Quantum, позиционируемых как High End. На ступеньке ниже в иерархии встройки располагается серия Interior, а потом идет обладающая отменной производительностью за свои деньги линейка Interior Performance. Серия Interior Quantum встройка серии Interior Quantum Подобно своим «старшим» братьям из корпусного семейства Quantum, одноименная встройка может похвастаться отборными комплектующими и лучшими фирменными технологиями Magnat. Так встройка Interior Quantum оснащается мид-басовыми диффузорами, сделанными по технологии сэндвича с алюмоксидной керамикой, ‒ алюминиевая заготовка анодируется до превращения тонких внешних слоев в керамику. Такой диффузор, обладая легкостью алюминия, сохраняет прочность металла, вдобавок отлично демпфируя внутренние резонансы. Таким образом, диффузор может воспроизводить очень детальный звук без искажений. Большой полукруглый подвес из резины обеспечивает увеличенный ход диффузора, ‒ чем больше возможное отклонение, тем выше максимальная громкость и потенциальная динамика воспроизведения. Верхний диапазон встройки озвучивается высококачественным твитером с мягким куполом, выполненным из шелковой ткани. Твитер встройки оборудован поворотным механизмом, с его помощью излучатель можно направлять в любую сторону, отклоняя до 35º от нормали. Изменяемая направленность твитеров дает большую свободу в размещении акустики, позволяя в любой момент подкорректировать изображение музыкальной сцены. Для наилучшей синхронизации частотных полос и общей линеаризации воспроизведения в акустике применяется кроссовер со схемой выравнивания амплитуды и фазы. Для тональной регулировки звучания в условиях конкретного помещения используются 3-позиционные переключатели, изменяющие чувствительность акустики в диапазонах СЧ и ВЧ на ±3 дБ. В конструкции высококачественной акустики мелочей не бывает, поэтому встройка Interior Quantum укомплектована позолоченными нажимными клеммами. Монтаж встройки осуществляется легко и быстро благодаря удобным и надежным креплениям. Белый алюминиевый гриль, идущий в комплекте с акустикой, имеет минимальную рамку и практически не выступает над установочной поверхностью, делая встройку малозаметной. встройка Interior Quantum - металлокерамические басовики, шелковые твитеры, независимая регулировка звучания в диапазонах СЧ/ВЧ, отборные элементы кроссовера и современный малозаметный дизайн грилей Сегодня линейка Interior Quantum включает четыре модели акустических систем: круглую потолочную встройку ICQ 82, ICQ 62, ICQ 262, прямоугольную стенную встройку IWQ 62. Модели с цифрой «6» в названии имеют мид-басовый драйвер диаметром 165 мм, цифра «8» обозначает, что модель вооружена более крупным мид-басовым излучателем калибра 200 мм. Все модели комплектуются одинаковым 25-мм твитером, кроме ICQ 262, в этой акустике используются две 19-мм «пищалки». Высокочастотные излучатели ICQ 262 немного развернуты друг от друга и лишены поворотных механизмов. Мид-вуфер акустической системы оснащен двойной звуковой катушкой, то есть на ICQ 262 можно подавать сразу два звуковых канала, реализуя концепцию «стерео в одной колонке». Оригинальный штрих конструкции ICQ 262 ‒ два переключателя тональности на передней панели регулируют не СЧ/ВЧ-полосы, как в других моделях линейки, а независимо настраивают чувствительность твитеров. Шаг изменений, впрочем, остается тем же ‒ ±3 дБ. Еще один приятный момент, почти вся встройка серии Interior Quantum отличается малой установочной глубиной, не превышающей 10 см, (лидеры тут, встраиваемые в стену IWQ 62 ‒ 76 мм), и только у старших моделей глубина монтажа чуть больше ‒ 115 мм. Серия Interior встройка серии Interior Подтверждая высокий класс, встройка Interior прекрасно оснащена, лишь немногим уступая старшей серии Interior Quantum. Плетеные диффузоры мид-вуферов сделаны из смеси нитей карбона и стекловолокна, в центре динамиков стенных моделей располагаются алюминиевые «фазовые» пули, заодно способствующие более эффективному охлаждению звуковых катушек. Твитеры оснащены купольными мембранами из алюминия и мощными неодимовыми магнитами. В фильтрах применяются фирменные амплитудно-фазовыравнивающие цепи, а удобный крепеж «Easy-Fit» позволяет без проблем установить колонку даже в одиночку. отличительная черта встройки Interior - алюминиевые твитеры и мид-вуферы с плетеными из карбона и стекловолокна диффузорами Линейка Interior включает две потолочные модели ‒ IC 62 и IC 82, а также две модели для встройки в стену ‒ IW 610 и IW 810. Старшие модели вооружены мид-вуферами диаметром 200 мм, младшие ‒ 160 мм. Стенные модели оснащаются 25-мм поворотными твитерами, потолочные колонки имеют по два развернутых в разные стороны твитера с 19-мм куполами. Конфигурация потолочных моделей напоминает «стерео в одной колонке», но функция здесь другая, ‒ перестраиваемый кроссовер (переключатель расположен с обратной стороны колонки на плате), регулирует направленность излучения, и пользователь может выбрать либо нормальную, либо дипольную (диффузную) диаграмму. Все модели серии имеют небольшую глубину установки не превышающую 10 см. Серия Interior Performance серия практичной встройки Interior Performance Самая на сегодняшний день представительная линейка встройки Magnat включает шесть моделей: 4 потолочных и 2 встройки в стену. Сильная сторона линейки ‒ возможность работы во влажных помещениях, что достигается за счет применения СЧ/НЧ-драйверов с полипропиленовыми диффузорами и твитеров из термопластика PET (полиэтилентерефталат). Как и в других сериях встройки Magnat, в акустике Interior Performance видно внимание к деталям: тонкий, не выделяющийся на установочной поверхности, металлический гриль, удобный крепеж, кроссовер из качественных элементов, позолоченные терминалы. Трехпозиционный переключатель позволяет настраивать звучание акустики в высокочастотной области. благодаря твитерам из термопластика и полипропиленовым мид-вуферам встройка Interior Performance может работать во влажных помещениях Стенные модели серии IWP 82 и IWP 62 оснащены 25-мм твитерами, в потолочной акустике применены уменьшенные «пищалки» с куполом 19 мм. Традиционно для встройки Magnat модели комплектуются мид-вуферами диаметром 200 или 160 мм, но в этой серии есть и более компактная акустика ICP 52, оборудованная 130-мм мид-вуфером. Также в серии имеется встройка «два в одном» ICP 262, оснащенная двумя твитерами и способная воспроизводить режимы моно или стерео. В очередной раз отметим, что встройка Magnat имеет небольшую глубину установки. В серии Interior Performance самой глубокой является модель ICP 82 ‒ 102 мм, а стенной модели IWP 62 потребуется минимальная глубина ниши ‒ всего-то 67 мм.



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