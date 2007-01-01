Встройка Magnat – спроектировано в Германии
Разменяв четвертый десяток лет, немецкий производитель акустических систем и аудиокомпонентов Magnat может с гордостью оглянуться на свою историю. Компания начала свою деятельность в далеком 1973-ем году, и уже в 70-ых приобрела известность благодаря весьма популярной в то время линейке полочников All Ribbon. В 80-ых компания очень успешно вышла на рынок автомобильной акустики и усилителей, доказав, что звук Hi-Fi вполне достижим и в машине. Вслед за традиционным «хай-фаем» и автомобильным аудио компания заинтересовалась кинотеатральным сегментом и референсной акустикой класса ультра High-End, тут можно привести в пример эталонные громкоговорители Vintage 990, выпущенные в 2001-ом. Уже в новом веке модельный ряд немцев пополнился усилителями и саундбарами, цифровыми и аналоговыми проигрывателями. Сегодня, оставив в стороне некогда коронную тематику Car Audio, компания активно переключилась на современные аудиоустройства: Bluetooth-колонки, беспроводную акустику, в том числе для «мультирумных» проектов, модные наушники и инсталляционную акустику. Компания во все времена стремилась к инновациям и поэтому легко переключалась на новые направления, не боясь экспериментировать и никогда не довольствуясь уже достигнутым результатом. Причиной такой плодовитости Magnat конечно же является эффективная работа конструкторского бюро компании, расположенного недалеко от Кёльна в городе Пульхайм. Технический отдел компании всегда славился командой талантливых инженеров и исследовательской лабораторией, оснащенной передовым измерительным оборудованием Klippel, Audio Precision, Bruel&Kjaer. Благодаря чему инженеры Magnat могут учесть все нюансы и довести новую модель акустики или электроники до конечной стадии разработки, вылечив все ее детские болезни. Отсюда и кредо компании ‒ рациональность, качество и доступная стоимость.
Заглянув в каталог Magnat, глаза разбегаются, ‒ в одном обзоре все точно не охватишь, поэтому мы ограничимся одной категорией и расскажем о встраиваемой акустике. Особый интерес ко встройке объясним, многие клиенты не против домашней аудиосистемы, но боятся, что традиционные колонки займут много места или испортят интерьер. В таких ситуациях выручает встройка, по определению обладающая незаметностью, ‒ это, можно сказать, ее первая и самая выдающаяся родовая черта, сделавшая категорию столь востребованной. Не говоря уже о том, что встройку можно применять там, где традиционной акустике сложно уместиться: кухня, прихожая, ванная комната. Кроме того, встройка отлично вписывается в «мультирумные» проекты и многоканальные аудиосистемы (на каналах окружающего звука и верхних каналах в кинотеатрах Dolby Atmos и Auro-3D).
В продуктовом ряду Magnat 2019-го года можно найти три серии встройки. Interior Quantum – «высший пилотаж» в инсталляционном сегменте немцев ‒ акустика, в которой применены технологии домашних колонок семейства Quantum, позиционируемых как High End. На ступеньке ниже в иерархии встройки располагается серия Interior, а потом идет обладающая отменной производительностью за свои деньги линейка Interior Performance.
Серия Interior Quantum
встройка Interior Quantum - металлокерамические басовики, шелковые твитеры, независимая
регулировка звучания в диапазонах СЧ/ВЧ, отборные элементы кроссовера
и современный малозаметный дизайн грилей
Сегодня линейка Interior Quantum включает четыре модели акустических систем: круглую потолочную встройку ICQ 82, ICQ 62, ICQ 262, прямоугольную стенную встройку IWQ 62. Модели с цифрой «6» в названии имеют мид-басовый драйвер диаметром 165 мм, цифра «8» обозначает, что модель вооружена более крупным мид-басовым излучателем калибра 200 мм. Все модели комплектуются одинаковым 25-мм твитером, кроме ICQ 262, в этой акустике используются две 19-мм «пищалки». Высокочастотные излучатели ICQ 262 немного развернуты друг от друга и лишены поворотных механизмов. Мид-вуфер акустической системы оснащен двойной звуковой катушкой, то есть на ICQ 262 можно подавать сразу два звуковых канала, реализуя концепцию «стерео в одной колонке». Оригинальный штрих конструкции ICQ 262 ‒ два переключателя тональности на передней панели регулируют не СЧ/ВЧ-полосы, как в других моделях линейки, а независимо настраивают чувствительность твитеров. Шаг изменений, впрочем, остается тем же ‒ ±3 дБ. Еще один приятный момент, почти вся встройка серии Interior Quantum отличается малой установочной глубиной, не превышающей 10 см, (лидеры тут, встраиваемые в стену IWQ 62 ‒ 76 мм), и только у старших моделей глубина монтажа чуть больше ‒ 115 мм.
Серия Interior
отличительная черта встройки Interior - алюминиевые твитеры и мид-вуферы
с плетеными из карбона и стекловолокна диффузорами
Линейка Interior включает две потолочные модели ‒ IC 62 и IC 82, а также две модели для встройки в стену ‒ IW 610 и IW 810. Старшие модели вооружены мид-вуферами диаметром 200 мм, младшие ‒ 160 мм. Стенные модели оснащаются 25-мм поворотными твитерами, потолочные колонки имеют по два развернутых в разные стороны твитера с 19-мм куполами. Конфигурация потолочных моделей напоминает «стерео в одной колонке», но функция здесь другая, ‒ перестраиваемый кроссовер (переключатель расположен с обратной стороны колонки на плате), регулирует направленность излучения, и пользователь может выбрать либо нормальную, либо дипольную (диффузную) диаграмму. Все модели серии имеют небольшую глубину установки не превышающую 10 см.
Серия Interior Performance
благодаря твитерам из термопластика и полипропиленовым мид-вуферам встройка
Interior Performance может работать во влажных помещениях
Стенные модели серии IWP 82 и IWP 62 оснащены 25-мм твитерами, в потолочной акустике применены уменьшенные «пищалки» с куполом 19 мм. Традиционно для встройки Magnat модели комплектуются мид-вуферами диаметром 200 или 160 мм, но в этой серии есть и более компактная акустика ICP 52, оборудованная 130-мм мид-вуфером. Также в серии имеется встройка «два в одном» ICP 262, оснащенная двумя твитерами и способная воспроизводить режимы моно или стерео. В очередной раз отметим, что встройка Magnat имеет небольшую глубину установки. В серии Interior Performance самой глубокой является модель ICP 82 ‒ 102 мм, а стенной модели IWP 62 потребуется минимальная глубина ниши ‒ всего-то 67 мм.
Эксклюзивный дистрибьютор Magnat в России – компания Simple Distribution