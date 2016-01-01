Тесты / Домашняя техника / АУДИО воспроизведение / Усилители / Интегральные усилители / TDAI-2170 / Впечатления

Lyngdorf TDAI-2170 Средняя цена: 390 000 руб.

Особенности Впечатление Измерения Характеристики

Краткое описание

Lyngdorf TDAI-2170 ‒ интегрированный усилитель, наглядно доказывающий, что присутствие в нише High-End полностью цифровых усилителей D-класса вполне возможно. Усилитель дает отменно сбалансированный, детальный и натуральный звук с замечательной по объемности и контрастности сценой. Несколько аналитический характер воспроизведения усилителя можно легко оживить подбором акустики. Особо отметим очень полезную и действенную программу коррекции звука в помещении (RoomPerfect), встроенную в звуковой процессор усилителя. Усилитель стоит недешево, особенно в максимальной комплектации, но в ответ можно заметить, что Lyngdorf TDAI-2170 один заменяет в аудиосистеме все усилители, ЦАП и звуковой процессор. Если посмотреть на TDAI-2170 с этой стороны его цена становится вполне разумной.

Впечатление

Подготовка к прослушиванию начиналась с настройки программы RoomPerfect. Серия основных измерений подчиняется нехитрым правилам: стойка с микрофоном должна располагаться на предполагаемой высоте головы сидящего слушателя не ближе полуметра от стен и метра от колонок. В одном измерении программа поочередно подает на колонки тестовые сигналы высокой и низкой частоты, затем просит поменять позицию. По ходу настройки на экране усилителя растет процент изучения комнаты. По достижению 90% пользователю предлагается провести дополнительные измерения в точках на разной высоте и вблизи стен. У нас где-то за 9 измерений параметр изучения комнаты достиг 97%, а вся процедура с учетом сборки микрофонной стойки и упаковки измерительного набора после настройки заняла не более получаса.

АУДИОКОМПОНЕНТЫ Цифровой источник: Theta Compli Blu 3D

Акустические системы: KEF Reference 207/2, KEF Q900

Межблочный кабель: Oehlbach NF 113 DI (коаксиальный)

USB-кабель: QED Digital USB

Акустические кабели: Oehlbach XXL Series 200

Усилитель наушников: STAX SRM-007tII (TDAI-2170 как ЦАП)

Наушники: STAX SR-L700 (TDAI-2170 как ЦАП)

Действие RoomPerfect легко проверить, так как программа включается и выключается одной кнопкой на пульте ДУ. Вооружившись измерителем АЧХ работу RoomPerfect можно рассмотреть в деталях. Как видно по графикам, наибольшее влияние программа оказывает на равномерность баса, но и в других диапазонах также видны позитивные изменения. На слух разница в звучании аудиосистемы с RoomPerfect и без нее оказывается очень разительной, причем улучшается не только равномерность и глубина баса, но и низкочастотная собранность звука, заметно обостряется атака. Благодаря тому, что RoomPerfect выравнивает отклики каналов в точке прослушивания, сильно прогрессирует музыкальная сцена. Смахивая прочь дымку, улучшается локализация образов на периферии, сцена в целом становится и более объемной и более контрастной. В общем, мы считаем, что RoomPerfect вещь стоящая, прошедшая проверку в реальных условиях небольшой комнаты прослушивания. Программа полностью автоматизирована и интуитивно проста, не заставляет пользователя корпеть над руководством, к тому же она реально улучшает звучание аудиосистемы.

кривые сглажены в 1/3-октавных фильтрах

Что касается музыкального характера Lyngdorf TDAI-2170, усилитель во всех ипостасях (ЦАП, «пред», «интегральник») дает образцово ровный и нейтральный звук, лишенный всяческих привкусов ‒ прозрачное стекло без изъянов. Такое постоянство объяснимо, ведь работает один и тот же «каскад» усиления (ряд переключаемых полевых транзисторов), получая от блока питания импульсы заданной амплитуды. Прекрасная микродинамика звука подчеркивается просто мертвой тишиной музыкальных пауз. Звуковой тайминг ‒ выше всяких похвал, бережно сохраняя четкость отдельных музыкальных фраз в партитуре любой сложности. Впечатляет и построение музыкальной сцены: очень большой размах по азимуту, отменное разделение инструментов, четкая прорисовка перспективы до самых дальних планов. Единственно, такой безукоризненно аккуратный подход отдает некоторой аналитичностью. Иногда, может быть и в ущерб честному воспроизведению записи, хочется более яркого и эмоционального исполнения. Однако, во-первых, ‒ это вопрос вкуса меломана, а во-вторых, ‒ вопрос подбора акустических систем. Воспроизведение Lyngdorf TDAI-2170 в связке с холодной и суховатой акустикой таким и будет, но темпераментная акустика будет звучать с датским усилителем совсем по-другому ‒ эмоционально и изящно.

Особенности конструкции Lyngdorf TDAI-2170

Прослушивание Lyngdorf TDAI-2170

Технические характеристики Lyngdorf TDAI-2170

Lyngdorf TDAI-2170 на сайте компании-производителя

Lyngdorf TDAI-2170 на сайте российского дистрибьютора