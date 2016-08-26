Тесты / Домашняя техника / АУДИО воспроизведение / Усилители / Усилители мощности стерео / KX-5 Twenty / Особенности

Ayre Acoustics KX-5 Twenty Средняя цена: 768 764 руб.

Особенности Впечатление Измерения Характеристики

Особенности

Американская компания Ayre Acoustics отличается оригинальной философией и необычным подходом к архитектуре электронных схем усилителей. Самобытность аудиокомпонентов Ayre прослеживается во всех продуктах и сериях компании. Предварительный усилитель KX-5 в юбилейной версии Twenty относится к базовой High-End линейке Ayre с номером "5". В издании 2015-го года предусилитель получил улучшенный блок питания и выходной каскад. Вместо подстроечных потенциометров в схеме используется автоматическая регулировка смещения по постоянному току, которая не только улучшает звучание компонента, но также может компенсировать постоянную составляющую, подмешанную в сигнал неидеальным источником. Кроме того, конструкция KX-5 Twenty демонстрирует ряд фирменных решений Ayre Acoustics, таких как нулевая обратная связь, полностью балансная схема с дискретными радиоэлементами, подобранные комплементарные транзисторы и другие уникальные технологии, о которых мы расскажем ниже.

предварительный усилитель Ayre KX-5 Twenty

Симметричная схема, симметричное расположение разъемов на задней панели и элементов управления ‒ этот принцип господствует во всем, в том числе и в дизайне приборов Ayre. Центр фасада предусилителя KX-5 Twenty занимает большой матричный дисплей, по бокам от него ‒ две кнопки и две одинаковые ручки. Корпус устройства собран из анодированных алюминиевых панелей, толстенный фасад и передние ручки также выточены из этого металла.

Правая ручка регулирует громкость, правая кнопка имеет две функции: Mute и перевод усилителя в спящий режим. Активация функций зависит от продолжительности нажатия. Ayre принципиально использует фирменные пошаговые регуляторы громкости, в частности KX-5 оборудован 46-позиционным переключателем с интервалом 1.5 дБ. Левая ручка прибора служит селектором входов. Левая кнопка предназначена для включения выходов звукозаписи или доступа к режиму настройки. В последнем случае можно самостоятельно называть входы, выбирать для каждого индивидуальный уровень сигнала (в диапазоне 0-6 дБ), выключить из схемы регулятор громкости (полезно, если KX-5 используется в аудиосистеме вместе с внешним звуковым процессором), выбрать вход по умолчанию в конфигурации AyreLink. Порты AyreLink заменяют в устройствах компании привычные гнезда триггеров, автоматически включая соединенные в цепь аудиокомпоненты. Особые кабели для AyreLink не нужны, подойдет распространенный телефонный провод с разъемом RJ-11.

В центре задней панели KX-5 расположился разъем сети переменного тока, клавиша питания и два порта AyreLink, справа и слева в традиционном симметричном построении разместились 6 входов и 4 выхода (входы: 4х балансных XLR, 2х несимметричных RCA; выходы: 2х балансных XLR, 1х XLR для записи, 1х несимметричный RCA).

зеркально-симметричное расположение разъемов на задней панели

Вся схема предварительного усилителя задумана с той целью, чтобы не пустить шумы в сигнальную цепь. Для этого применяются разные методы, начиная от выбора малошумящего дисплея, специального трансформатора с El-сердечником в блоке питания и фирменных фильтров, защищающих схему от радиопомех. Технология фильтров Ayre Conditioner использует известное свойство сердечников в катушках индуктивности, переводящих энергию высокочастотных помех в тепло. Большинство таких сердечников делают из магнитных материалов типа феррита. В этом, по мнению инженеров Ayre, и кроется подвох, так как сердечники, намагничиваясь со временем, меняют характеристики фильтров, ограничивая их эффективность. Поэтому, в отличие от большинства конкурентов, фильтры Ayre Conditioner не содержат магнитных элементов. Входные переключатели KX-5 сделаны на базе полевых транзисторов. Реле, которые предпочитают для этих целей многие производители, в сигнальных цепях KX-5 не используются из-за негативного влияния на звук, их роль в предусилителе сведена к ключам в "земляном" контуре. Получается, что неактивные входы KX-5 вместе с подключенными к ним источниками полностью изолируются от действующей аудио цепи, сводя к минимуму наведенные шумы.

Регулировка громкости в предусилителе реализована с помощью уникальной трансимпедансной схемы с переменным усилением VGT (Variable Gain Transimpedance). Вместо привычного аттенюатора уровня звука и линейного каскада с фиксированным усилением в KX-5 используется радикально новая схема, в которой чувствительный входной сигнал вообще не затрагивается, зато регулируется сам коэффициент усиления. У такого подхода несколько преимуществ: 1) входной импеданс устройства теперь не определяется блоком аттенюатора, его можно сделать достаточно большим, чтобы частотный отклик устройства не менялся с изменением громкости; 2) предусилитель имеет постоянное соотношение сигнал/шум, не зависящее от уровня громкости. В то время как в идеальном предусилителе, построенном по обычной схеме, оптимальное соотношение сигнал/шум получается только на максимальной громкости, на средней же громкости оно меньше расчетного. По оценкам инженеров Ayre технология VGT улучшает соотношение сигнал/шум предусилителя на несколько десятков децибел.

Собственно вариатор усиления в схеме VGT базируется на фирменном пошаговом регуляторе Ayre, укомплектованном сверхточными резисторами. Для изменения импеданса традиционно используются дисковые аттенюаторы Shallco с контактами из чистого серебра (4 штуки по количеству каналов и полуволн звукового сигнала в балансной схеме). Синхронность регулировки осуществляется с помощью оригинального комплекса с шестеренками и зубчатыми ремнями, связанными с шаговым электродвигателем, который реагирует на вращение ручки громкости или команды от пульта ДУ.

Технология улучшенных блоков питания AyreLock унаследована KX-5 от усилителей топовой R-серии. Компания разработала новый тип стабилизаторов напряжения, характеристики которых заметно превышают оные у распространенных трех-пиновых микросхем. Разумеется, стабилизаторы AyreLock собраны из дискретных элементов и не используют обратную связь. Стандартные регуляторы работают только в одну сторону, и в зависимости от типа ничего не могут сделать с просевшим или наоборот скакнувшим вверх напряжением. Стабилизатор AyreLock представляет собой двухтактную схему, способную регулировать напряжение в обе стороны, быстро и аккуратно фиксируя его на требуемом уровне. Очевидно, что стабильное питание каскада усиления снижает искажения звука.

Следующая придумка конструкторов Ayre ‒ фирменная схема Equilock. Она также касается вопроса стабилизации напряжения, но уже не в блоке питания, а в каскаде усиления. Технология Equilock является модификацией каскодной схемы, когда к усиливающему транзистору, отдающему ток на нагрузку, добавляется дополнительный транзистор, стабилизирующий напряжение в активной цепи. При этом само напряжение на усиливающем транзисторе ‒ дело тонкой настройки и подбирается специалистами Ayre на слух в ходе продолжительных сеансов прослушивания.

Выходной каскад KX-5 называется Diamond Output. Каскад получил имя от схемы "алмазный буфер", запатентованной в 60-х годах прошлого века. Такой буфер состоит из двух последовательных эмиттерных повторителей, комплементарных и соединенных перекрестно таким образом, что схема способна частично компенсировать шумы и искажения, возникающие в транзисторах. Кроме того, Diamond Output соединяет обе половинки балансной схемы в одной точке без всяких промежуточных элементов, поэтому не вносит искажения в форму сигнала при объединении разных фаз на выходе усилителя.

26.08.2016

Особенности конструкции Ayre KX-5 Twenty

Прослушивание Ayre KX-5 Twenty

Технические характеристики Ayre KX-5 Twenty

Ayre KX-5 Twenty на сайте компании-производителя

Ayre KX-5 Twenty на сайте российского дистрибьютора