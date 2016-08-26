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Усилители мощности стерео
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Ayre Acoustics VX-5 Twenty
Средняя цена: 768 764 руб.
Особенности
Особенности
Американская компания Ayre Acoustics отличается оригинальной философией и необычным подходом к архитектуре электронных схем усилителей. Самобытность аудиокомпонентов Ayre прослеживается во всех продуктах и сериях компании. Стереоусилитель мощности VX-5 в юбилейной версии Twenty относится к базовой High-End линейке Ayre с номером "5". В издании 2015-го года усилитель получил улучшенный блок питания и новый выходной каскад. Кроме того, конструкция VX-5 Twenty демонстрирует ряд фирменных решений Ayre Acoustics, таких как нулевая обратная связь, полностью балансная схема с дискретными радиоэлементами, подобранные комплементарные транзисторы и другие уникальные технологии.
стереоусилитель мощности Ayre VX-5 Twenty
Стереоусилитель выполнен в тяжелом корпусе из толстых алюминиевых панелей. Фасад аппарата несет лишь одну кнопку и светодиодный индикатор. Три функции кнопки: короткое нажатие ‒ Mute, длинное ‒ перевод усилителя в режим малого энергопотребления. Третью функцию можно попробовать, когда усилитель выключен, но не отсоединен от сети. Нажатием кнопки аппарат переводится в режим настройки, где можно выбрать яркость переднего индикатора.
два типа входных разъемов и две пары нестандартных акустических клемм
Обратная панель VX-5 открывает традиционную для Ayre картину полной симметрии: в центре ‒ клавиша включения, разъем электропитания и два порта AyreLink, по сторонам ‒ входы (балансный XLR и несимметричный RCA) с тумблером выбора соответствующего типа. Усилитель оснащен двумя парами акустических выходов, укомплектованных необычными клеммами производства Cardas. Клеммы не универсальны и приспособлены только под кабельные коннекторы "лопатка".
акустические клеммы усилителя принимают
только коннекторы типа "лопатка"
Начинка VX-5 использует все те же фирменные технологии, описанные нами в разделе предварительного усилителя KX-5, с поправкой на большую мощность сигнала: линейный блок питания AyreLock с El-трансформатором и фильтром Ayre Conditioner, схема стабилизации напряжения Equilock в каскаде усиления, выходной каскад на основе технологии Diamond. Вот только выходной каскад VX-5 улучшен до версии Double Diamond, больше подходящей для усилителей мощности. Дело в том, что выходной ток схемы Diamond в простейшем виде недостаточен для усилителя мощности. Для старых моделей оконечных усилителей инженеры Ayre переработали схему каскада, превратив его в связанную систему из трех эмиттерных повторителей. Получилась достаточно сложная и дорогая схема, требующая мощных управляющих транзисторов, потребляющая много тока и выделяющая много тепла. Поэтому варианты Diamond Output в каскадах мощности нуждались в усиленном блоке питания и улучшенном теплоотводе. В ответ на это и был разработан каскад Double Diamond ‒ удвоенный Diamond с 12 биполярными транзисторами в одном канале усиления. Модификация выходного каскада не слишком отразилась на мощности, лишь слегка ее увеличив, но Double Diamond решает другие задачи. Во-первых, новая схема значительно (примерно на 20º С) снизила температуру выходного каскада; во-вторых, она улучшила контроль мощности усилителя на низких частотах.
26.08.2016
Особенности конструкции Ayre VX-5 Twenty
Прослушивание Ayre VX-5 Twenty
Технические характеристики Ayre VX-5 Twenty
Ayre VX-5 Twenty на сайте компании-производителя
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