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Ayre Acoustics VX-5 Twenty Средняя цена: 768 764 руб.

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Особенности

Американская компания Ayre Acoustics отличается оригинальной философией и необычным подходом к архитектуре электронных схем усилителей. Самобытность аудиокомпонентов Ayre прослеживается во всех продуктах и сериях компании. Стереоусилитель мощности VX-5 в юбилейной версии Twenty относится к базовой High-End линейке Ayre с номером "5". В издании 2015-го года усилитель получил улучшенный блок питания и новый выходной каскад. Кроме того, конструкция VX-5 Twenty демонстрирует ряд фирменных решений Ayre Acoustics, таких как нулевая обратная связь, полностью балансная схема с дискретными радиоэлементами, подобранные комплементарные транзисторы и другие уникальные технологии.

стереоусилитель мощности Ayre VX-5 Twenty

Стереоусилитель выполнен в тяжелом корпусе из толстых алюминиевых панелей. Фасад аппарата несет лишь одну кнопку и светодиодный индикатор. Три функции кнопки: короткое нажатие ‒ Mute, длинное ‒ перевод усилителя в режим малого энергопотребления. Третью функцию можно попробовать, когда усилитель выключен, но не отсоединен от сети. Нажатием кнопки аппарат переводится в режим настройки, где можно выбрать яркость переднего индикатора.

два типа входных разъемов и две пары нестандартных акустических клемм

Обратная панель VX-5 открывает традиционную для Ayre картину полной симметрии: в центре ‒ клавиша включения, разъем электропитания и два порта AyreLink, по сторонам ‒ входы (балансный XLR и несимметричный RCA) с тумблером выбора соответствующего типа. Усилитель оснащен двумя парами акустических выходов, укомплектованных необычными клеммами производства Cardas. Клеммы не универсальны и приспособлены только под кабельные коннекторы "лопатка".

акустические клеммы усилителя принимают

только коннекторы типа "лопатка"

Начинка VX-5 использует все те же фирменные технологии, описанные нами в разделе предварительного усилителя KX-5, с поправкой на большую мощность сигнала: линейный блок питания AyreLock с El-трансформатором и фильтром Ayre Conditioner, схема стабилизации напряжения Equilock в каскаде усиления, выходной каскад на основе технологии Diamond. Вот только выходной каскад VX-5 улучшен до версии Double Diamond, больше подходящей для усилителей мощности. Дело в том, что выходной ток схемы Diamond в простейшем виде недостаточен для усилителя мощности. Для старых моделей оконечных усилителей инженеры Ayre переработали схему каскада, превратив его в связанную систему из трех эмиттерных повторителей. Получилась достаточно сложная и дорогая схема, требующая мощных управляющих транзисторов, потребляющая много тока и выделяющая много тепла. Поэтому варианты Diamond Output в каскадах мощности нуждались в усиленном блоке питания и улучшенном теплоотводе. В ответ на это и был разработан каскад Double Diamond ‒ удвоенный Diamond с 12 биполярными транзисторами в одном канале усиления. Модификация выходного каскада не слишком отразилась на мощности, лишь слегка ее увеличив, но Double Diamond решает другие задачи. Во-первых, новая схема значительно (примерно на 20º С) снизила температуру выходного каскада; во-вторых, она улучшила контроль мощности усилителя на низких частотах.

26.08.2016

Особенности конструкции Ayre VX-5 Twenty

Прослушивание Ayre VX-5 Twenty

Технические характеристики Ayre VX-5 Twenty

Ayre VX-5 Twenty на сайте компании-производителя

Ayre VX-5 Twenty на сайте российского дистрибьютора