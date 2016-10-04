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Burson Audio Conductor Virtuoso V2+ Средняя цена: 134 925 руб.

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Особенности

Мы уже не раз восхищались темпом обновлений компании Burson Audio. Не далее как в прошлом году у нас на тестировании побывал аудио-комбайн (ЦАП/предварительный усилитель/усилитель наушников) Conductor Virtuoso 9018, а спустя год австралийцы представили свежую версию устройства ‒ Conductor Virtuoso V2+. Заодно компания перестроила весь продуктовый ряд семейства Conductor. Напомним, еще недавно ряд Conductor включал облегченные версии SL меньшего размера и мощности, а также предлагал пользователю выбор конвертера с чипом от ESS или Burr-Brown. Сегодня модельный ряд Conductor упростился: Virtuoso V2 ‒ усилитель наушников и предварительный усилитель, а версия V2+ ‒ полная комплектация со встроенным USB/SPDIF цифро-аналоговым преобразователем. Хотя на сайте Burson уже появилось информация о совершенно новом члене семейства, ЦАП/усилителе карманных размеров Conductor Air. Из важных особенностей дизайна нового семейства Conductor Virtuoso V2 отметим два варианта отделки корпуса, к привычному для компонентов Burson серебристому окрасу добавился черный цвет.

усилители Burson CV2 выпускаются в двух отделках: серебристой и черной

Внешне новый Virtuoso ничем не отличается от предыдущей версии. Массивный корпус собирается из анодированных алюминиевых панелей с сантиметровым фасадом и прочими стенками, лишь немного уступающими лицевой панели по толщине. По центру фасада расположена выточенная из алюминия ручка, пошагово регулирующая громкость. Дискретный аттенюатор, допускающий 100 уровней с точностью 0.5 дБ, реализован на базе микросхемы Burr-Brown PGA2310. Используя ручку как кнопку, усилитель можно перевести в режим Mute. Слева от ручки находится выход наушников с гнездом 6.4 мм и светодиодная матрица, показывающая текущую громкость. Справа ‒ пять светодиодов с маленькой кнопкой: кнопка перематывает список входов, горящий индикатор показывает выбор. С обратной стороны Virtuoso V2+ ничем не отличается от предшественников, начиная с самого первого "Кондактора": два несимметричных аналоговых входа RCA, три цифровых входа (USB, коаксиальный, оптический) и два аналоговых выхода, один с цифро-аналогового конвертера, другой с предварительного каскада.

дизайн, размеры, коммутация во 2-ой версии усилителя не изменились,

все новое скрыто внутри

Все нововведения Conductor Virtuoso V2+ скрыты внутри и их достаточно много: усовершенствованный блок питания и улучшенная схема усилителя, новые платы цифро-аналогового преобразователя и USB-модуля. Блок питания прибора укомплектован новыми тороидальными трансформаторами с увеличенной плотностью намотки. С их помощью инженерам Burson удалось удвоить выходную мощность усилителя, достигшую 8.2 Вт на канал с нагрузкой 16 Ом. В схемах усилителя применена знакомая по предыдущим моделям комплементарная пара полевых транзисторов IRF610/IRF9610, на выходе работают 4 пары комплементарных биполярных транзисторов Toshiba А1930/C5171. Новшества схемы касаются использования фирменных дискретных операционных усилителей Burson последнего поколения V5 SS, которые слегка расширили частотную полосу усилителя и уменьшили искажения.

новое: трансформаторы, дискретные операционные усилители

Burson V5 SS, новые платы ЦАП и USB-модуля

В новом USB-модуле Virtuoso V2+ используется суперсовременный микропроцессор XMOS 6-ой серии повышенной производительности, на плате он даже прикрыт небольшим радиатором. Для коррекции джиттера в USB-модуле применен набор из трех высокоточных тактовых генераторов, настроенных на разные частоты. Микросхема XMOS обеспечивает асинхронный транспорт данных с разрядностью до 32 бит и дискретизацией PCM до 384 кГц. Кроме того, микропроцессор поддерживает аудиоформат DSD (Nativ и DoP 64/128/256). Наконец, он работает с большинством операционных систем: Windows (начиная с XP), Mac OS, iOS, Android. В случае с версиями Windows пользователю надо будет самому установить драйвер, который скачивается с сайта Burson Audio.

новая плата ЦАП (слева), новый асинхронный USB-модуль (справа)

Цифро-аналоговый преобразователь Virtuoso V2+ выполнен на базе 32-битового чипа ESS9018S. Этот же чип компания применяла и в предыдущей версии устройства. Вот только прежде существовал вариант Virtuoso с другим чипом (Burr-Brown PCM1793), теперь о такой опции не сообщается. В остальном схема конвертера существенно перестроена: увеличилось количество стабилизаторов напряжения, выход сделан на операционных усилителях Burson V5 SS, тактовые сигналы задает новый 100-мегагерцовый генератор.

буферные конденсаторы ELNA for audio 4х8200 мкФ,

конденсаторы ELNA silmic II в схеме ЦАП

В коробке с устройством идет стильный пульт ДУ в анодированном алюминиевом корпусе, знакомый нам по первой версии Virtuoso, его дополняют аналоговый межблочный кабель RCA-стерео, USB-кабель и кабель питания.

04.10.2016

Особенности конструкции Burson Audio Conductor Virtuoso V2+

Прослушивание Burson Audio Conductor Virtuoso V2+

Технические характеристики Burson Audio Conductor Virtuoso V2+

Burson Audio Conductor Virtuoso V2+ на сайте компании-производителя

Burson Audio Conductor Virtuoso V2+ на сайте российского дистрибьютора

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