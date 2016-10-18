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Burson Audio Soloist SL Mk2 Средняя цена: 44 925 руб.

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Особенности

Из названия нового усилителя наушников Burson Audio легко выводится его родословная: сначала был усилитель Soloist, потом его "облегченный" вариант SL, превратившийся теперь в усовершенствованную модификацию Mk2. Модель Soloist SL, редкий компонент Burson, который нам не довелось проверить в наших тестах, отличался от оригинального усилителя Soloist меньшими габаритами, упрощенным корпусом и реорганизованной схемой, включавшей блок питания послабее и выходной каскад, вдвое урезанный по количеству транзисторов. Отсюда и уменьшение мощности с 4-х до 2-х Вт. Конструкторы Burson изначально позиционировали Soloist SL как самый доступный усилитель наушников в модельном ряду компании. Новая версия Mk2 сохраняет свое место в иерархии Burson, несмотря на то, что современный модельный ряд австралийцев заметно преобразился. Тот же Soloist уже не выпускается, а его позиция продвинутого усилителя наушников с выходом предварительного каскада отошла к модели Conductor Virtuoso V2. Этот вариант многофункционального устройства без SPDIF/USB цифро-аналогового преобразователя можно впоследствии дооснастить цифровыми платами до полной версии CV2+, о которой мы рассказывали в недавнем тестовом обзоре.

из нового ручка громкости в дизайне старших устройств Conductor Virtuoso

В чем разница между Soloist SL и новым вариантом устройства Mk2? С ходу можно выделить два главных пункта. Первое отличие косметическое ‒ выточенная из алюминия ручка громкости, по форме аналогичная той, что применяется в компонентах Burson из семейства Conductor Virtuoso. Впрочем, если в старших устройствах используется дискретный переключатель громкости, выполненный на микросхеме Burr-Brown PGA2310, усилители Soloist SL комплектуются обычным потенциометром, но хорошего класса ‒ японским ALPS 20KAx2. Второе отличие касается блока питания, оснащенного усиленным трансформатором на 30 ВА. Его применение на четверть повысило выходную мощность усилителя, достигшую 2.5 Вт с 16-омной нагрузкой. Причем инженеры Burson подчеркивают, что имеют в виду не пиковую, а долговременную мощность. Кроме того, удалось снизить выходное сопротивление усилителя до 3 Ом, улучшив его демпинг-фактор. В общем обновленный Soloist SL Mk2 теперь будет лучше работать с требовательными к мощности и "низкоомными" наушниками.

На этом рассказ о конструкции Soloist SL Mk2 можно было бы завершить, сославшись на обзор первой версии SL-усилителя. Но, повторимся, в наших тестах его не было, поэтому наверстаем упущенное в этом обзоре. Усилитель Soloist SL Mk2 выполнен в металлическом корпусе с довольно толстой, выточенной лицевой панелью. Конечно, тут нет фундаментальности корпусов старших моделей, толщина стенок которых начинается от 6 мм и доходит до 1 см на фасаде. Корпус SL Mk2 сделан скромнее: 6-мм фасад, 2-мм алюминиевый профиль на шасси и задней стенке и 1.5-мм крышка ‒ верх и бока прибора. Каких-либо вентиляционных отверстий в корпусе нет, присутствующий массив металла хорошо справляется с отводом тепла, делая сам корпус большим радиатором. А скромный размер усилителя (80х140х210 мм ВхШхГ) прекрасно вписываются в формат настольных устройств.

Дизайн лицевой панели Soloist SL Mk2, как обычно у компонентов Burson, лаконичен. По центру установлена ручка громкости, слева гнездо наушников 6.4 мм, справа две небольшие кнопки и две пары оранжевых светодиодов. Верхняя кнопка выбирает один из двух аналоговых входов, нижняя переключает два уровня усиления системы VOS (Variable Output Stage). Соответственно и задняя панель скупа на разъемы, где гнездо питания соседствуют с двумя стерео входами RCA.

регулятор громкости на потенциометре Alps

новый трансформатор и традиционные комплектующие: буферные

конденсаторы Elna и комплементарные транзисторы А1930/C5171

Под "капотом" усилителя видим традиционную дискретность схем Burson, цепи составлены из «аудиофильских» комплектующих, таких как резисторы Dale, специализированные конденсаторы Elna, подстроечные резисторы Bourns и транзисторы Toshiba. Для буферизации в блоке питания используются два конденсатора емкостью по 8200 мкФ, в секциях усиления, помимо фирменных ОУ-сборок австралийцев, участвуют комплементарные пары транзисторов А1930/C5171 (всего 3 пары, две из которых задействованы в выходном каскаде).

18.10.2016

Особенности конструкции Burson Audio Soloist SL Mk2

Прослушивание Burson Audio Soloist SL Mk2

Технические характеристики Burson Audio Soloist SL Mk2

Burson Audio Soloist SL Mk2 на сайте компании-производителя

Burson Audio Soloist SL Mk2 на сайте российского дистрибьютора

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