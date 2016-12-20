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DENON AVR-X6300H Средняя цена: 229 900 руб.

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Особенности

Появившиеся в линейке Denon в 2016-ом году AV-ресиверы AVR-X6300H и AVR-X4300H прежде всего выделяются поддержкой фирменной системы беспроводного мультизонного аудио Heos. Помимо этого в старший ресивер AVR-X6300H впервые в практике Denon был интегрирован 11-канальный усилитель с долговременной мощностью 140 Вт/канал. Теперь владельцу не потребуется дополнительный усилитель мощности для построения домашнего кинотеатра в конфигурации 7.1.4 (с четырьмя верхними каналами), характерной для современных форматов 3D-звука, таких как Dolby Atmos. Младший ресивер AVR-X4300H практически не уступает «собрату» по оснащенности, однако имеет меньшее количество каналов ‒ 9, и меньшую мощность ‒ 125 Вт/канал. Интересно, что с поддержкой Heos и 11-ю каналами усиления новый ресивер AVR-X6300H стоит дешевле сегодняшнего лидера линейки ресиверов Denon AVR-X7200WA, имеющего всего 9 каналов усиления. Впрочем, по выходной мощности AVR-X7200WA ‒ все еще фаворит, выдавая 150 Вт/канал.

обычная расцветка AVR-X6300H - черная, но у

ресивера есть и премиальная серебристая отделка

По дизайну AVR-X6300H мало чем отличается от других топовых ресиверов Denon: две крупные ручки на фасаде, большой дисплей, а также кнопки прямого доступа и разъемы, скрытые под моторизованной крышкой. Обратная панель аппарата густо усеяна разнообразными разъемами. Denon AVR-X6300H демонстрирует отменный набор функций, превращающих его в суперсовременный «центр» домашних развлечений, связанных с видео и звуком. Перечислять все займет слишком много места, поэтому остановимся на самых важных.

Гигантская функциональность ресивера и его способности оперировать потоками аудио и видеоданных требует мощнейшего цифровой процессор. DSP ресивера AVR-X6300H включает сразу 4 процессора SHARC производства Analog Devices, обеспечивающих суммарное быстродействие до 10 миллиардов операций с плавающей запятой в секунду. В обработке звука применяется эксклюзивная технология цифровой фильтрации AL24 Processing Plus, улучшающая точность преобразования и разрешение звука.

ресивер оснащен 11-ю одинаковыми модулями усиления,

работающим в А/B-классе

Одиннадцать каналов усиления ресивера сделаны как идентичные модули, оснащенные специально разработанными транзисторами. Аппарат оснащен линейным блоком питания с El-трансформатором; усилители работают в А/В-классе, имеют пиковую мощность 250 Вт и рассчитаны на сложную 4-омную нагрузку, требующую солидного запаса выходного тока. Все акустические клеммы подписаны и имеют ясную цветовую маркировку. Как звуковой процессор и предварительный усилитель AVR-X6300H способен обрабатывать 11 полнодиапазонных и два низкочастотных канала плюс два мультизонных стерео выхода.

Для чего нужно такое большое количество каналов? Во-первых, для воспроизведения самых современных форматов 3D-звука в кино и музыке. Особо отметим, что AVR-X6300H потенциально поддерживает все сегодняшние форматы 3D-аудио: Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D (опция), требующие наряду с нижним «слоем» звуковых каналов еще и верхние громкоговорители. Для того чтобы построить домашний кинотеатр в рекомендуемой конфигурации 7.1.4 (Dolby Atmos) или 10.1 (Auro-3D) даже 9-канального усилителя не хватит, придется ставить в систему еще один усилитель. А 11 каналов AVR-X6300H справятся с задачей без дополнительного оборудования. Во-вторых, ресивер может поддерживать кроме главной зоны еще две. Например, в главной зоне построен стандартный ДК с конфигурацией каналов 5.1, а в двух соседних комнатах организованы стереосистемы. Во все три зоны можно подавать аудиосигнал с разных источников. А для 2-ой зоны ресивер предлагает еще и HDMI-выход, по которому сразу подается сигнал аудио и видео.

Heos - очень простая и логичная беспроводная система

мультизонного аудио в доме

Заговорив о мультизонных возможностях AVR-X6300H нельзя не вспомнить о беспроводной системе Heos, которую Denon успешно развивает уже несколько лет. На сегодняшний день Heos, вероятно, является самой простой и логичной системой домашнего мультизонного аудио. Компоненты Heos интегрируются в домашнюю сеть Wi-Fi, не требуя разводки кабелей по всему дому. Акустические системы Heos можно разместить хоть в каждой комнате, задав каждой свой список воспроизведения. Брать музыку можно из популярных потоковых сервисов сети Интернет, из памяти гаджетов, USB-устройств или сетевого хранилища, управляя всем с помощью приложения для смартфона или планшета. Встраивая в эту систему ресивер, можно расширить список доступных источников звука.

Ресивер поддерживает беспроводные технологии Wi-Fi, Bluetooth и AirPlay, используя сразу две антенны, повышающие стабильность связи в сложных условиях, когда есть интерференция с другими сетями или в случае большого расстояния между устройствами в доме. Встроенный Wi-Fi поддерживает оба частотных диапазона: 2.4 и 5 ГГц. Доступ к музыкальным хранилищам в Интернете, цифровым радиостанциям или фонотекам домашней сети также можно получить, подключившись к сети с помощью кабельного порта Ethernet. Благодаря поддержке DLNA ресивер получает доступ к медиа-ресурсам, сохраненным на компьютерах.

впереди: регуляторы и кнопки, а также один из входов HDMI

и порт USB для подключения накопителей или гаджетов Apple

сзади: 7 входов HDMI, вход фоно (ММ), выход процессора 11.2,

3 выхода HDMI, 11 акустических клемм с цветовой маркировкой

и еще много полезного ...

AVR-X6300H имеет 8 входов HDMI, один из которых расположен под крышкой на лицевой панели, и 3 выхода. Интерфейс HDMI в ресивере соответствует самой свежей спецификации 2.0a с поддержкой BT.2020 и High Dynamic Range (HDR), расширяющих диапазон цветности и яркости видео. Также есть поддержка широкоформатной картинки 21:9 и 3D-видео. Чипсет аппарата способен пропускать видеосигнал 4К 50/60 Гц с цветовой субдискретизацией 4:4:4 (без потерь цветового разрешения). Спецификации HDCP 2.2 дают защиту от копирования контента, а также совместимость с последним поколением проигрывателей Blu-Ray и другими источниками 4K Ultra HD. Видеопроцессор ресивера имеет функцию масштабирования изображения с аналоговых и цифровых источников до 4K Ultra HD. Кроме того, AVR-X6300H сертифицирован Imaging Science Foundation (ISF) и может использовать фирменные технологии компании для калибровки изображения телевизионных панелей и проекторов.

Качественные цифровые схемы ресивера дают возможность воспроизводить аудиозаписи высокого разрешения (до 24 бит/192 кГц) в форматах WAV, FLAC, ALAC, а также DSD 2.8 и 5.6 МГц. Для точной корректировки звука в помещении ресивер оснащен уникальной системой настройки по многим параметрам, в которой пользователь сначала выбирает текущую конфигурацию громкоговорителей, частоты разделительных фильтров и т.д. А затем включает зашитые в звуковой процессор ресивера алгоритмы программы Audyssey MultEQ X32. При помощи измерительного микрофона эта программа автоматически анализирует звучание всех громкоговорителей аудиосистемы, включая сабвуферы, выравнивая амплитудно-частотные характеристики и временной отклик каналов. В измерениях можно задействовать до 8 разных позиций микрофона, увеличив охват зоны звуковой коррекции, включая в нее все посадочные места домашнего кинотеатра. Напомним, что к ресиверу можно подключить одновременно два сабвуфера, которые измеряются Audyssey независимо, но могут настраиваться как группа, обеспечивая однородность звучания нижних басов.

в комплекте с ресивером идут: полнофункциональный пульт ДУ, микрофон

с длинным кабелем системы акустической калибровки Audyssey MultEQ X32

Из неохваченного в нашем рассказе изобилия возможностей AVR-X6300H отметим еще встроенный вход фонокорректора под картридж ММ-типа и передний USB-порт, предназначенный для воспроизведения музыки с накопителей или гаджетов Apple. Для гаджета, подключенного к порту, работает функция зарядки его батареи.

Для управления ресивером Denon предлагает несколько вариантов: не только кнопки и регуляторы на передней панели или пульт ДУ, идущий в комплекте, но и современные методы, например, с помощью приложения для гаджетов iOS или Android, или с помощью домашнего компьютера по сети через IP-протокол. Кроме того, ресивер может интегрироваться в системы автоматизации Crestron и поддерживает стандарт HDMI CEC, позволяющий управлять устройством при помощи пульта от телевизора Smart TV.

20.12.2016

Особенности конструкции DENON AVR-X6300H

Прослушивание DENON AVR-X6300H

Технические характеристики DENON AVR-X6300H

DENON AVR-X6300H на сайте компании-производителя

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