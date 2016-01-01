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Roksan Caspian RPP Средняя цена: 227 760 руб.

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Особенности

Фонокорректор Roksan Caspian RPP входит в одноименную линейку фирменных Hi-Fi компонентов и выполнен в фирменном дизайне. Аббревиатура RPP расшифровывается как Референсный Фонокорректор (Reference Phono Preamplifier). Его отличительной особенностью является использование комплектующих исключительно высокого класса качества и высокой точности. Поскольку фонокорректор работает с крайне низким и маломощным сигналом, любой шаг в сторону повышения качества и точности компонентов, из которых он собран, неизбежно даёт ощутимые изменения в звуке.

Фонокорректор Roksan Caspian RPP предназначен для работы

в системах высокого класса качества

Вклад в качество звука даёт и фирменный блок питания DS1.5. Стабилизированное постоянное напряжение без шумов и помех гарантирует качественную работу всех схем фонокорректора. Итоговый уровень искажений на выходе составляет менее 0,01%.

Фонокорректор совместим со звукоснимателями ММ- и МС-типа и имеет коэффициент усиления 40,6 дБ для ММ головок и переключаемый коэффициент усиления 56/65,5 дБ для МС.





Особенности конструкции Roksan Caspian RPP

Прослушивание Roksan Caspian RPP

Технические характеристики Roksan Caspian RPP

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