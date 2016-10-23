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KEF Q900 Средняя цена: 106 950 руб.

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Особенности

Акустические системы Q-серии компании KEF выпускаются в разных модификациях уже более четверти века. Многие модели из предыдущих поколений Q-серии становились стандартом качества для колонок из средней ценовой категории. Попавшие к нам в тест, напольные модели Q900 ‒ старшие в современной линейке. Колонки отличают крупные кабинеты прямоугольной формы, опирающиеся на раскинутые в сторону лапы с металлическими шипами (и опоры, и шипы съемные). Задняя соединительная панель колонок устроена хитро: четыре клеммы в позолоте и две небольшие круглые ручки, вращая которые можно "снять" перемычки, подготавливая АС к двухпроводному подключению. На фасаде разместились четыре динамика, все диаметром 200 мм: один из них ‒ фирменный модуль Uni-Q, а два из трех нижних излучателя, при ближайшем рассмотрении, оказываются пассивными.

Q900 - старшие и самые крупные АС современной Q-серии,

оснащенные 200-мм излучателями

Пассивные динамики в акустических системах встречаются не часто. А сразу два в одном громкоговорителе еще реже, что связано со сложностями в расчетах по сравнению с традиционными портами фазоинверторов. Но KEF ‒ признанный лидер по эффективности использования сложных компьютерных технологий при моделировании колонок, компания может себе позволить рискованные эксперименты. Метод пассивных излучателей в басовом оформлении корпусов громкоговорителей Q-серии приглянулся конструкторам британской компании из-за того, что на высокой громкости протекание воздушного потока сквозь фазоинверторный порт становится турбулентным, вызывая слышимые шумы. Кроме того, через фазоинвертор в комнату прослушивания могут выходить резонансы корпуса и самого порта, приводя к искажениям звука на средних частотах. Пассивный излучатель нивелирует эти недостатки.

Q900 оборудованы двумя пассивными радиаторами,

дополняющими басовик и СЧ/НЧ-драйвер модуля Uni-Q

В итоге нетипичная конструкция KEF Q900 воплотилась в 2.5-полосную конфигурацию излучателей с акустическим оформлением корпуса, в котором место двух ФИ-портов занимают два пассивных динамика. Кабинет колонок делится на две части сплошной переборкой, в критических местах корпус укреплен дополнительными горизонтальными стяжками. Верхний отсек предназначен для СЧ/НЧ-драйвера, интегрированного в модуль Uni-Q, и сопутствующего пассивного излучателя, в нижнем боксе работает басовик со вторым пассивным динамиком. Модуль Uni-Q, примененный в колонках Q900, нестандартен для серии, так как использует твитер увеличенного размера (38 мм вместо стандартных 25 мм). Вероятно, это решение инженеров KEF связано с большим диаметром СЧ/НЧ-драйвера и опасности резкого сужения направленности излучения на высоких частотах. Поэтому частота раздела излучателей в модуле Uni-Q была снижена с 2.5 до 1.8 кГц. Расширившийся вниз рабочий диапазон "пищалки" привел к увеличению ее диаметра. В кроссовере Q900 и других колонок серии применяются простейшие фильтры 1-го порядка. Фильтры подобного типа обладают минимальным фазовым сдвигом, но есть и свои трудности в виде большой зоны перекрытия излучателей соседних полос, следствием чего являются особые требования, предъявляемые к качеству и согласованию излучателей.

Q900 комплектуются модулем Uni-Q с нестандартно большим

твитером диаметром 38 мм

Модуль Uni-Q, использованный в Q900, принадлежит к 11-ому поколению и происходит от коаксиального излучателя топовых громкоговорителей KEF проекта Blade. Соответственно в нем можно найти ряд успешных доработок, появившихся в последние годы: акустическую линзу с многолепестковым рассекателем Tangerine, плоский подвес с необычным профилем Z-Flex, алюминиевый твитер, оборудованный укрепленным куполом специальной формы и задней демпфирующей камерой в виде длинной трубки, заполненной звукопоглощающим материалом. Мембрана СЧ/НЧ-излучателя также выполнена из алюминия. Профиль мембраны рассчитан с помощью тщательного компьютерного моделирования, ведь функции диффузора не ограничиваются воспроизведением среднечастотного диапазона, он также служит "рупором" для твитера. СЧ/НЧ-излучатель комплектуется длинной алюминиевой катушкой большого диаметра. Алюминий, хоть и проигрывает традиционной меди по проводимости, зато легче по весу. Поэтому из него можно делать крупные катушки для мощных и чувствительных магнитных систем. Кроме того, увеличенный размер катушки улучшает ее охлаждение, повышая динамику звука и величину максимальной подводимой мощности. Длина звуковой катушки, заметно превышающая магнитный зазор, приводит к тому, что при любых отклонениях диффузора катушка остается в зазоре, улучшая линейность воспроизведения на большой громкости. Еще одно наследие старших серий ‒ механическая система подавления первого резонанса диффузора. Для этого применяется специальная связь звуковой катушки и мембраны. В полосе средних частот связь сохраняет жесткость, но с ростом частоты становится все более эластичной. Так что на частотах резонанса диффузора связь действует как эффективный механический амортизатор.

модуль Uni-Q 11-го поколения - сложная конструкция с массой деталей

Басовый динамик Q900 оборудован алюминиевой мембраной и улучшенным мотором с длинной алюминиевой звуковой катушкой большого диаметра (50 мм). Преимущества такого мотора мы уже называли при описании СЧ/НЧ-излучателя модуля Uni-Q. Помимо того мотор басовика оснащен увеличенным магнитом, имеющим сквозной проход для вентиляции. Мотор крепится на литом открытом шасси ‒ все сделано для хорошего воздушного охлаждения и ограничения компрессии звука от обратной стороны диффузора. Пассивные излучатели Q900 укомплектованы такой же алюминиевой мембраной и резиновым подвесом, но лишены моторной системы.

хитрый клеммный щиток, в котором перемычки ставятся

и снимаются вращением специальных ручек

Акустические системы KEF Q900 можно приобрести в четырех вариантах расцветки: черный фасад с отделкой остального корпуса пленкой под орех, вишню или черный дуб, белый фасад с отделкой остального под текстуру выбеленного дерева.

23.10.2016

Особенности конструкции АС KEF Q900

Прослушивание АС KEF Q900

Измерения АС KEF Q900

Технические характеристики АС KEF Q900

АС KEF Q900 на сайте компании-производителя

АС KEF Q900 на сайте российского дистрибьютора

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