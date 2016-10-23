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Напольные АС
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KEF Q900
Средняя цена: 106 950 руб.
Особенности
Особенности
Акустические системы Q-серии компании KEF выпускаются в разных модификациях уже более четверти века. Многие модели из предыдущих поколений Q-серии становились стандартом качества для колонок из средней ценовой категории. Попавшие к нам в тест, напольные модели Q900 ‒ старшие в современной линейке. Колонки отличают крупные кабинеты прямоугольной формы, опирающиеся на раскинутые в сторону лапы с металлическими шипами (и опоры, и шипы съемные). Задняя соединительная панель колонок устроена хитро: четыре клеммы в позолоте и две небольшие круглые ручки, вращая которые можно "снять" перемычки, подготавливая АС к двухпроводному подключению. На фасаде разместились четыре динамика, все диаметром 200 мм: один из них ‒ фирменный модуль Uni-Q, а два из трех нижних излучателя, при ближайшем рассмотрении, оказываются пассивными.
Q900 - старшие и самые крупные АС современной Q-серии,
оснащенные 200-мм излучателями
Пассивные динамики в акустических системах встречаются не часто. А сразу два в одном громкоговорителе еще реже, что связано со сложностями в расчетах по сравнению с традиционными портами фазоинверторов. Но KEF ‒ признанный лидер по эффективности использования сложных компьютерных технологий при моделировании колонок, компания может себе позволить рискованные эксперименты. Метод пассивных излучателей в басовом оформлении корпусов громкоговорителей Q-серии приглянулся конструкторам британской компании из-за того, что на высокой громкости протекание воздушного потока сквозь фазоинверторный порт становится турбулентным, вызывая слышимые шумы. Кроме того, через фазоинвертор в комнату прослушивания могут выходить резонансы корпуса и самого порта, приводя к искажениям звука на средних частотах. Пассивный излучатель нивелирует эти недостатки.
Q900 оборудованы двумя пассивными радиаторами,
дополняющими басовик и СЧ/НЧ-драйвер модуля Uni-Q
В итоге нетипичная конструкция KEF Q900 воплотилась в 2.5-полосную конфигурацию излучателей с акустическим оформлением корпуса, в котором место двух ФИ-портов занимают два пассивных динамика. Кабинет колонок делится на две части сплошной переборкой, в критических местах корпус укреплен дополнительными горизонтальными стяжками. Верхний отсек предназначен для СЧ/НЧ-драйвера, интегрированного в модуль Uni-Q, и сопутствующего пассивного излучателя, в нижнем боксе работает басовик со вторым пассивным динамиком. Модуль Uni-Q, примененный в колонках Q900, нестандартен для серии, так как использует твитер увеличенного размера (38 мм вместо стандартных 25 мм). Вероятно, это решение инженеров KEF связано с большим диаметром СЧ/НЧ-драйвера и опасности резкого сужения направленности излучения на высоких частотах. Поэтому частота раздела излучателей в модуле Uni-Q была снижена с 2.5 до 1.8 кГц. Расширившийся вниз рабочий диапазон "пищалки" привел к увеличению ее диаметра. В кроссовере Q900 и других колонок серии применяются простейшие фильтры 1-го порядка. Фильтры подобного типа обладают минимальным фазовым сдвигом, но есть и свои трудности в виде большой зоны перекрытия излучателей соседних полос, следствием чего являются особые требования, предъявляемые к качеству и согласованию излучателей.
Q900 комплектуются модулем Uni-Q с нестандартно большим
твитером диаметром 38 мм
Модуль Uni-Q, использованный в Q900, принадлежит к 11-ому поколению и происходит от коаксиального излучателя топовых громкоговорителей KEF проекта Blade. Соответственно в нем можно найти ряд успешных доработок, появившихся в последние годы: акустическую линзу с многолепестковым рассекателем Tangerine, плоский подвес с необычным профилем Z-Flex, алюминиевый твитер, оборудованный укрепленным куполом специальной формы и задней демпфирующей камерой в виде длинной трубки, заполненной звукопоглощающим материалом. Мембрана СЧ/НЧ-излучателя также выполнена из алюминия. Профиль мембраны рассчитан с помощью тщательного компьютерного моделирования, ведь функции диффузора не ограничиваются воспроизведением среднечастотного диапазона, он также служит "рупором" для твитера. СЧ/НЧ-излучатель комплектуется длинной алюминиевой катушкой большого диаметра. Алюминий, хоть и проигрывает традиционной меди по проводимости, зато легче по весу. Поэтому из него можно делать крупные катушки для мощных и чувствительных магнитных систем. Кроме того, увеличенный размер катушки улучшает ее охлаждение, повышая динамику звука и величину максимальной подводимой мощности. Длина звуковой катушки, заметно превышающая магнитный зазор, приводит к тому, что при любых отклонениях диффузора катушка остается в зазоре, улучшая линейность воспроизведения на большой громкости. Еще одно наследие старших серий ‒ механическая система подавления первого резонанса диффузора. Для этого применяется специальная связь звуковой катушки и мембраны. В полосе средних частот связь сохраняет жесткость, но с ростом частоты становится все более эластичной. Так что на частотах резонанса диффузора связь действует как эффективный механический амортизатор.
модуль Uni-Q 11-го поколения - сложная конструкция с массой деталей
Басовый динамик Q900 оборудован алюминиевой мембраной и улучшенным мотором с длинной алюминиевой звуковой катушкой большого диаметра (50 мм). Преимущества такого мотора мы уже называли при описании СЧ/НЧ-излучателя модуля Uni-Q. Помимо того мотор басовика оснащен увеличенным магнитом, имеющим сквозной проход для вентиляции. Мотор крепится на литом открытом шасси ‒ все сделано для хорошего воздушного охлаждения и ограничения компрессии звука от обратной стороны диффузора. Пассивные излучатели Q900 укомплектованы такой же алюминиевой мембраной и резиновым подвесом, но лишены моторной системы.
хитрый клеммный щиток, в котором перемычки ставятся
и снимаются вращением специальных ручек
Акустические системы KEF Q900 можно приобрести в четырех вариантах расцветки: черный фасад с отделкой остального корпуса пленкой под орех, вишню или черный дуб, белый фасад с отделкой остального под текстуру выбеленного дерева.
23.10.2016
Особенности конструкции АС KEF Q900
Технические характеристики АС KEF Q900
АС KEF Q900 на сайте компании-производителя
АС KEF Q900 на сайте российского дистрибьютора
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