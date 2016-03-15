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Manger Audio S1 Средняя цена: 1 127 000 руб.

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Особенности

Цена АС Manger S1 (на момент публикации обзора): от 18 000 € за пару.

Небольшая семейная компания Manger из баварского городка Мелльрихштадт ‒ детище знаменитого изобретателя Джозефа Мангера, обладателя 40 международных патентов и престижной серебряной медали имени Рудольфа Дизеля, присужденной ему в 1982-ом году за достижения в области звукотехники. Но самый значительный результат исследований Мангера ‒ изобретение уникального излучателя MST (Manger Sound Transducer), открывшего дорогу к созданию акустических систем Manger, с одной из которых мы познакомимся в этом обзоре.

Джозеф Мангер и его дочь Даниэла, ныне возглавляющая Manger Audio

Принцип своего акустического излучателя Мангер запатентовал почти 50 лет назад (в 1969-ом году), а потом несколько десятилетий дорабатывал его технические аспекты и ждал теоретического обоснования от ученых, почему принцип MST вообще работает (доказательство с формулами в 1978-ом представил профессор Берлинского Технического Университета Манфред Хекль). Вот и получилось, что первый действующий образец MST был создан в 70-ых, а до полноценного серийного производства излучатель дожил только в 1990-ом году.

Зачем Джозеф Мангер принялся разрабатывать излучатель оригинальной конструкции, когда распространенные динамические головки вроде бы неплохо справляются с воспроизведением звука? По крайней мере, большинство меломанов и производителей не жалуются. Мангер, долгие годы исследовавший особенности человеческого слуха, считает, что определяющим для качества воспроизведения является характер звука во временном окне с точной скоростью нарастания сигнала, амплитудой и естественным затуханием. Например, аккуратное воспроизведение переходных характеристик – важнейший фактор для определения положения источников звука и их размеров, выработанный человеком в процессе эволюции. Без этой способности АС не могут правдиво отображать стереофонический образ музыкальной сцены.

Поэтому Мангер поставил перед собой задачу ‒ создать эффективный широкополосный излучатель с естественной импульсной характеристикой. В своих поисках Мангер забраковал традиционный динамик с жестким диффузором-поршнем. Такой излучатель из-за значительной массы диффузора и реакции подвеса всегда чуть запаздывают в начале отработки звукового сигнала и чуть «звенит», когда сигнал уже закончился. Не говоря уже о значительных трансформациях звуковых импульсов в многополосных акустических системах, в которых атаку сначала дает легкая мембрана твитера, а остальные головки реагируют с некоторым опозданием. Последним, разумеется, срабатывает тяжелый диффузор басовика. Сегодня звукоинженеры признают эту проблему: некоторые производители студийных мониторов решают ее, применяя звуковые процессоры, но Мангер, создавая MST, не имел современных возможностей и добился фазовой линейности воспроизведения электромеханическим образом за счет нестандартной конструкции динамика.

Излучатель MST имеет мотор с постоянным магнитом (пусть система отличается необычно плоским дизайном) и звуковую катушку (пусть странную ‒ двойную). На этом сходства MST и традиционных динамических головок заканчиваются. Диафрагма Мангера лишена внутренних и внешних подвесов, сделана плоской и гибкой. Эластичность диафрагмы меняется от центра к периферии, подобно строению базальной мембраны в улитке человеческого уха. Колебания бегущими волнами идут от центра диафрагмы к краю при этом ВЧ-колебания затухают быстро, СЧ – чуть медленнее, дольше всех «живут» низкочастотные волны, которые путешествуют до края, накатываясь на специальный абсорбер, наложенный на внешнюю и внутреннюю поверхность диффузора.

Плоский диффузор MST имеет диаметр 19 см и представляет собой трехслойный сэндвич, детали изготовления которого являются коммерческим секретом производителя. Фигурный абсорбер низкочастотных колебаний задает характерную 9-лучевую форму видимой части диафрагмы, давно ставшую визитной карточкой бренда. Звуковая катушка большого диаметра (70 мм) имеет двойную конструкцию, ее компоненты наматываются последовательно на алюминиевый каркас, но электрически соединены параллельно, компенсируя обратную ЭДС подвижной системы. Катушка из проволоки толщиной в волос имеет очень низкую индуктивность (всего 18 мкГн ‒ на три порядка меньше, чем катушки традиционных динамиков) и весит всего 0.4 грамма. Учитывая, что звуковой катушке MST не нужно двигать всю массу гибкой диафрагмы, она может срабатывать на электрический импульс очень быстро: время отклика составляет всего 13 мкс. Все части MST производятся с истинно немецкой скрупулезностью: те же корзины динамиков изготавливаются из нерезонансного дюралюминия с аэрокосмической точностью (до ±10 мкм), потом обрабатываются алмазным инструментом, а затем еще анодируются до шелковисто-матовой поверхности. Мотор современных излучателей Мангера использует набор из 15 неодимовых магнитов, позволивших довести чувствительность до 91 дБ. Излучатель получился действительно широкополосным, его рабочий диапазон простирается от 80 Гц до 40 кГц, поэтому в ассортименте были и есть модели на базе единственного излучателя MST. Однако в старших громкоговорителях Manger учитывается факт: на частотах ниже 200 Гц диафрагма MST начинает работать как поршень, отчасти теряя свои фирменные качества воспроизведения. В таких громкоговорителях нижний диапазон отдается на откуп басовику традиционной конструкции.

Знакомство хорошо начинать с лучшего, в случае продуктового ряда Manger это флагманская модель S1 ‒ напольная активная 2-полосная АС с корпусом закрытого типа. Подобный тип акустического оформления громкоговорителя очевиден, когда конструктор борется за точные импульсные характеристики воспроизведения.

АС Manger S1 отличается элегантным, необычно компактным для напольной колонки кабинетом, изящество которого подчеркивается малой глубиной корпуса, аккуратно скругленными углами и высококачественной отделкой шпоном, лаком или матовым покрытием Nextel (возможны самые разные расцветки по каталогу RAL). Кабинет опирается на алюминиевый постамент со съемными металлическими шипами. Корпус акустической системы выполнен из MDF с двумя изолированными отсеками для MST и басового драйвера. Об излучателе Мангера мы уже рассказывали, его низкочастотный помощник сделан по спецзаказу, укомплектован двухслойным диффузором диаметром 200 мм из полиэстера и стекловолокна и 38-мм звуковой катушкой.

Электронный модуль колонки упакован в собственный алюминиевый блок, размещенный в выемке на обратной стороне основного кабинета. Наличие крупных боковых радиаторов свидетельствует о серьезном тепловыделении встроенных усилителей. И действительно, S1 оснащаются не новомодными схемами D-класса, а усилителями класса A/B: 250 Вт идут на НЧ-драйвер, 180 Вт ‒ на излучатель Мангера, причем заявленная полоса «высокочастотного» модуля простирается до 250 кГц. Активный кроссовер делит диапазоны динамиков на частоте 330 Гц. К предварительному усилителю Manger S1 подключаются с помощью балансного кабеля XLR. Панель электронного блока несет ряд регуляторов и переключателей, допускающих выбор входной чувствительности, ограничение входного уровня, настройку ФВЧ (для работы с сабвуферами), смену полярности и настройку трехполосного эквалайзера. Выход на верхней панели электронного блока, связанный с еще одним переключателем на задней панели, позволяет подключить к АС пассивный низкочастотный модуль Manger LF.

15.03.2016

Особенности конструкции АС Manger S1

Прослушивание АС Manger S1

Измерения АС Manger S1

Технические характеристики АС Manger S1

АС Manger S1 на сайте компании-производителя

АС Manger S1 на сайте российского дистрибьютора