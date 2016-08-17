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Beale Street Audio ICS8-MB Средняя цена: 19 660 руб.

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Особенности

Beale Street Audio ‒ молодая компания, названная в честь знаменитой улицы Бил-Стрит в городе Мемфис (США). Улица эта имеет долгую музыкальную историю, связанную с рождением и развитием жанров блюза и рок-н-ролла. Компании всего несколько лет отроду, однако она уже выпускает большой ассортимент встраиваемой акустики и сопутствующей электроники. Прогрессировать Beale Street помогают новые идеи и хорошее знание рынка Custom Installation, который сегодня бурно растет, но остается при этом весьма консервативным в плане прорывных технологий. Благодаря фирменной технологии басового оформления корпусов Sonic Vortex и грамотной маркетинговой политике Beale Street Audio основательно встряхнула рынок архитектурной акустики, предлагая не только мощное динамичное звучание, но и хорошее качество сборки. Недаром компания дает пожизненную гарантию на всю свою продукцию (кроме сабвуферов и усилителей, их гарантийный период составляет 2 года). Кроме того, Beale Street Audio распространяет продукцию исключительно через доверенных дилеров и дистрибьюторов, не разрешая официальных продаж через Интернет, ‒ забота о качестве инсталляции, ненадлежащий уровень которой может испортить даже очень хорошую встраиваемую акустику. И еще одно немаловажное достоинство продуктов компании ‒ привлекательные цены, практически не оставляющие шансов конкурентам.

Основатель Beale Street Audio Джим Мюррей (Jim Murray) долгое время работал проектировщиком и инсталлятором интерьерных аудиосистем и на собственном опыте узнал, чего не хватает современной встраиваемой акустике. Как правило, встройка либо не имеет заднего корпуса, либо, в погоне за плоским дизайном, корпус имеет закрытый тип и очень малый внутренний объем. В первом случае АС страдают от пыли и грязи, часто "играют" бас в смежное помещение и просто звучат по-разному, так как сложно проследить, чтобы установочные полости в стенах или потолке были одинаковыми по размеру и акустической обработке. А специализированные короба, предлагаемые некоторыми производителями, продаются отдельно, еще больше удорожая и без того недешевую встройку. Второй случай ‒ также не панацея, потому что звучание АС очень страдает от нехватки глубины и динамики баса. Решением этих проблем стала запатентованная Мюрреем технология оформления корпуса Sonic Vortex.

Sonic Vortex - система акустических лабиринтов с портами на лицевой панели АС

Технология Sonic Vortex представляет разновидность фазоинверторного оформления и акустического лабиринта, интегрированного в корпус встраиваемой акустики. Звук от обратной стороны диффузора басовика собирается в задней камере громкоговорителя, а затем направляется вперед с помощью нескольких узких туннелей, спирально опоясывающих кабинет акустической системы. На фасаде громкоговорителя эти туннели заканчиваются симметрично расположенными портами. Вся конструкция рассчитывается с учетом параметров басового динамика, корпуса и требуемого частотного диапазона. Симметричность звуковых волноводов и портов, равномерно распределяет механическую отдачу динамика на корпус, заметно снижая вибрации громкоговорителя. Но главное, по сравнению с закрытым корпусом того же объема, Sonic Vortex обеспечивает контролируемый подъем уровня звука в области мид-баса на 6-9 дБ.

встраиваемый сабвуфер с 8-дюймовым кевларовым драйвером

Модель ICS8-MB определяется производителем как потолочный сабвуфер, глубина корпуса которого составляет 220 мм, а диаметр ‒ 284 мм. Громкоговоритель имеет пассивную конструкцию, выполнен в традиционном для Beale корпусе с оформлением Sonic Vortex. Шестерка портов окружает 8-дюймовый (203 мм) суб-басовый динамик, укомплектованный плетеным кевларовым диффузором на широком бутиловом подвесе. Сабвуфер имеет импеданс 4 Ом, чувствительность 90 дБ и рабочую полосу от 35 до 300 Гц.

17.08.2016

Особенности конструкции Beale Street Audio ICS8-MB

Прослушивание Beale Street Audio ICS8-MB

Измерения Beale Street Audio ICS8-MB

Технические характеристики Beale Street Audio ICS8-MB

Beale Street Audio ICS8-MB на сайте компании-производителя

Где купить Beale Street Audio ICS8-MB