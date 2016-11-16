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Тесты / Домашняя техника / АУДИО воспроизведение / Акустические системы / Встраиваемые АС / NFS-61-5CM / Особенности


Встраиваемые АС


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TDG Audio NFS-61-5CM

Средняя цена: 21 120 руб.

Особенности
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Характеристики


Особенности

Американский бренд TDG Audio, выпускающий разнообразные модели архитектурной акустики, принадлежит калифорнийской компании The DaVinci Group, владеющей также брендами Blue Aura (беспроводное аудио) и Vanguard Dynamic (архитектурная акустика и электроника). Бренд TDG Audio создан сооснователем и бывшим вице-президентом компании Speakercraft по разработке ‒ Джефом Франциско. В команде TDG Audio работают специалисты с огромным опытом, насчитывающим без малого два десятилетия разработок и производства встраиваемой и всепогодной акустики. Соответственно они очень хорошо знают все подводные камни, встречающиеся на пути создания качественной встройки, и умеют их обходить.

 

Потолочные акустические системы TDG Audio NFS-61-5CM пополнили продуктовый ряд компании недавно, главное отличие моделей ‒ ультратонкая конструкция корпуса, глубина которого составляет всего 50 мм ‒ это одна из самых тонких встраиваемых АС на рынке. Фасад акустических систем имеет диаметр 231 мм и полностью закрывается металлическим грилем, становясь после монтажа визуально бесфланцевым и совершенно незаметным. Грили, а пользователь может выбрать круглые или квадратные защитные решетки, крепятся к фасаду неодимовыми магнитами. Стальные решетки не только покрашены, они еще предварительно оцинкованы, получив дополнительную защиту от ржавчины. С внутренней стороны решетки находится съемная тканевая накладка, защищающая динамики от пыли. Фасад NFS-61-5CM выполнен из высококачественного пластика, задняя закрытая часть корпуса сделана из металла, там же расположены удобные монтажные зажимы и позолоченные пружинные клеммы для подключения акустических кабелей.

 

Модели оснащаются двумя, коаксиально расположенными излучателями. Твитер, вынесенный немного вперед, спрятан в неглубокую акустическую линзу и оснащен тканевым куполом диаметром 13 мм. СЧ/НЧ-драйвер калибра 165 мм укомплектован полимерным диффузором и акустически нагружен на узкий щелевой порт, выведенный на фасад громкоговорителя. Встраиваемые колонки оборудованы «влагостойкими» разделительными фильтрами. Качество используемых материалов, компонентов и сборки позволяют TDG Audio давать пожизненную гарантию на свои продукты.

 

16.11.2016

 

 

Особенности конструкции АС TDG Audio NFS-61-5CM

Прослушивание АС TDG Audio NFS-61-5CM

Измерения АС TDG Audio NFS-61-5CM

Технические характеристики АС TDG Audio NFS-61-5CM

АС TDG Audio NFS-61-5CM на сайте компании-производителя

Цены. Где купить АС TDG Audio NFS-61-5CM

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